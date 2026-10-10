https://ukraina.ru/20261010/rossii--milliardy-trampu--vybory-zelenskiy--v-durakakh-dizelnaya-sdelka-moskvy-i-vashingtona-1083727035.html

России — миллиарды, Трампу — выборы, Зеленский — в дураках: дизельная сделка Москвы и Вашингтона

России — миллиарды, Трампу — выборы, Зеленский — в дураках: дизельная сделка Москвы и Вашингтона - 10.10.2026 Украина.ру

России — миллиарды, Трампу — выборы, Зеленский — в дураках: дизельная сделка Москвы и Вашингтона

Вечерний телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоявшийся 9 октября, буквально взорвал мировую политику. Вашингтон внезапно распахнул ворота для российского дизеля, Минфин США штампом скрепил отмену запретов. В свою очередь финансовые площадки резко позеленели от роста котировок, а Киев — от злобы и ярости.

2026-10-10T12:15

2026-10-10T12:15

2026-10-10T12:15

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Любые международные санкции можно переписать, как только она начинают больно бить по твоей экономике — это аксиома мировой политики. К началу октября национальный ценник на солярку в США улетел в космос, пробив отметку в $6,2 за галлон (примерно 140 рублей за литр), а на западном побережье Калифорнии дизель и вовсе замер у $8 за галлон — 180 рублей за литр.Белый дом ввязался в морскую блокаду Ирана в Ормузском проливе, выбив с мирового рынка ближневосточные партии, а международные санкции «заперли» российское топливо на внутреннем рынке.Окончательно в Овальном кабинете поняли, что пахнет жареным, когда взглянули на календарь. До промежуточных выборов в Конгресс остаются считанные недели, рейтинги республиканцев тонут в волне банкротств перевозчиков, а трактористы в Небраске и дальнобойщики в Огайо отказываются слушать лекции о свободе, когда на заправке растворяются остатки семейного бюджета простых работяг — электорального ядра нынешних республиканцев-трампистов.Так что в ночь с 9 на 10 октября этого года Вашингтон и Москва просто с перечеркнули годы запретов за девяносто минут.Сделка на миллиардыОфициальный отчет Трампа в соцсети Truth Social содержит крайне интересные цифры:«Я только что завершил исключительно успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых была достигнута договоренность о том, что Россия немедленно поставит свыше 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500 000 тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после этого. Кроме того, в зависимости от состояния их нефтеперерабатывающих заводов, Россия затем поставит в короткие сроки 3 000 000 тонн дизельного топлива».Суммарный объем приближается к 5 миллионам тонн дистиллятов, что составляет внушительные 36 миллионов баррелей.Москва, впрочем ответила в более дипломатичном и сдержанном стиле. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сразу после звонка написал в соцсети X:«Президент Путин и президент Трамп только что провели успешный телефонный разговор. Энергетическое и экономическое сотрудничество России и США продолжится и принесет пользу мировым рынкам и всему миру».Юридическая форточка OFACНо самое интересное, как обычно, произошло не в соцсетях, а на страницах с официальными документами ответственных ведомств. Управление по контролю за иностранными активами США опубликовало директиву General License No. 135.Директор ведомства Брэдли Т. Смит подписал документ, который прямо разрешает коммерческие контракты, погрузку, фрахт, страховку и прямой физический ввоз российского дизельного топлива в порты Соединенных Штатов вплоть до седьмого апреля 2027 года.С формальной точки зрения клерки назвали это временным шестимесячным коридором. На практике же получается народная мудрость: коготок увяз — всей птичке пропасть.Достаточно вспомнить, как весной этого года Вашингтон выдавал временные лицензии серии 133 и 134 для индийских нефтепереработчиков, покупавших сырую нефть из России. Те временные бумаги продлевали снова и снова, превратив исключение в бетонный торговый мост. Стоит единожды откатить жёсткий запрет под давлением невидимой руки рынка, как вернуть его на место станет практически невозможно.Американская исполнительная власть уже в который раз проигнорировала антироссийские решения Конгресса. Закон 2022 года о запрете импорта энергоносителей прямо требовал вывода войск и одобрения Киева для снятия эмбарго, а свежий сентябрьский акт Линдси Грэма* (включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) грозил стопроцентными пошлинами, но юристы Трампа просто закрыли на это глаза.В Сенате тут же вспыхнул скандал: демократы во главе с Чаком Шумером, Джин Шахин и Элизабет Уоррен назвали решение открытым предательством:«Заявление президента Трампа о том, что Соединённые Штаты разрешат глобальные закупки российского дизельного топлива на шесть месяцев, является полным предательством Украины, наших европейских союзников и национальной безопасности Америки».Цена вопросаБиржевые мониторы отреагировали моментально. На нью-йоркской бирже NYMEX фьючерсы на дизель рухнули почти на четыре с половиной процента, а на Мосбирже во внебиржевых сделках начался разворот.Российский рынок резко позеленел: вверх пошли котировки «Роснефти», «Татнефти» и особенно «Лукойла», чьи зарубежные активы, по сообщениям западных СМИ, недавно стали предметом закулисного торга между Москвой и Вашингтоном.Но сколько на этом заработает Россия? Мировая тонна дизеля даже с учетом дисконтов и коррекции торгуется в районе $750–820. Таким образом, заявленные 5 миллионов тонн топлива российскому бюджету от 3,5 — 4 миллиарда твердой валюты. В условиях, когда трубопроводный газ в Европу почти иссяк, прямой долларовый поток от дизеля становится для Москвы мощной инъекцией финансового кислорода.Европейские союзники при этом остались в дураках: Брюссель и Лондон продолжают соблюдать жесткое эмбарго и потолок в сто долларов, терпя промышленный спад, пока старший заокеанский партнер закупает российское топливо на миллиарды, чтобы американские избиратели заправляли свои пикапы по приемлемой цене.«Зрада» и бомбыВ Киеве разговор президентов вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Утром девятого октября в Майами начались закрытые двухдневные переговоры. Украинская делегация вместе с европейскими советниками села за стол со Стивом Уиткоффом, рассчитывая согласовать энергетическое перемирие.И тут, как пишет издание Axios, американские эмиссары сухо объявили украинцам, что Трамп прямо сейчас говорит с Путиным, дизель разблокирован, а если Киев продолжит налеты на российские заводы, Пентагон мгновенно отключит украинскую армию от оперативных спутниковых разведданных США.Узнав, что за их спиной оформлена миллиардная сделка, украинцы просто… сбежали с переговоров. Второй день консультаций в Майами был показательно отменен, а Владимир Зеленский в экстренном заявлении для медиа назвал произошедшем «подарком Путину на день рождения» и пожаловался журналистам:«И именно в этот момент, когда мы говорим о мире, Америка разрешает России экспортировать дизель. Я не знаю, идёт ли речь о миллионах или о миллиардах. Я считаю, что нашу команду просто использовали как дымовую завесу. И это абсолютно несправедливо. Партнёры определённо не должны так себя вести. И это слабое решение».Ответом на юридический триумф Вашингтона стала военная истерика Киева. Спустя считанные часы после публикации лицензии более полусотни украинских беспилотников атаковали Ростовскую область, целясь прямо по топливному терминалу и емкостям перевалки нефтепродуктов. Логика налета прозрачна: если союзники в Белом доме отменяют экономические препоны для российского топлива, то Киев пытается уничтожить это топливо физически прямо на базе отгрузки.Что в итоге?Россия получает легальный долларовый канал емкостью под четыре миллиарда, институциональный прорыв в монолите санкций и наглядную демонстрацию того, что западная экономика не способна жить без ее ресурсов.Но наибольшую личную выгоду из произошедшего накануне получил Дональд Трамп. Его электорат на Среднем Западе не волнуют нюансы украинской политики — им нужен дизель, чтобы засеять поля и довезти грузы. Сбив фьючерсы и показав готовность ломать правила ради американского обывателя, Трамп бьет по демократам перед ноябрьским голосованием за Конгресс.А главным проигравшим оказывается Киев. Украинскую дипломатию демонстративно использовали как декорацию для закрытого торга сверхдержав и оставили в дураках.

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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