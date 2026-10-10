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"Мы сожжём заводы": Киев угрожает России новыми террористическими атаками

"Мы сожжём заводы": Киев угрожает России новыми террористическими атаками - 10.10.2026 Украина.ру

"Мы сожжём заводы": Киев угрожает России новыми террористическими атаками

Киевский режим не намерен отказываться от террористических атак на российские НПЗ — даже после того, как президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о поставках дизельного топлива. Об этом со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщает Financial Times

2026-10-10T11:32

2026-10-10T11:32

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"Мы сожжём [российские] нефтеперерабатывающие заводы", — приводит издание слова источника. Таким образом Киев фактически пригрозил сорвать достигнутые договорённости. Аналитики международной аналитической компании Kpler отмечают: трудности Москвы с выполнением сделки касаются не экспорта, а именно нефтепереработки.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский резко раскритиковал решение США. Он назвал его "слабым решением", которое лишь поможет финансировать войну и придаст смелости Путину. "Подарки Путину не принесут ни мира, ни какой-либо пользы цивилизованному миру", — заявил он.Как ранее сообщал Axios, Трамп пошёл на сделку именно после того, как Киев проигнорировал несколько американских запросов прекратить удары по российским НПЗ. Теперь же, судя по заявлениям украинской стороны, Зеленский не только не собирается останавливаться, но и открыто угрожает эскалацией.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп объявили о заключении сделки по поставкам российского дизельного топлива на мировой и американский рынки. Об этом стороны сообщили вечером 9 октября.По словам американского президента, Москва согласилась "немедленно" поставить 300 тыс. тонн топлива. В ноябре планируется отгрузка ещё 500 тыс. тонн, а затем — 1 млн тонн "сразу после этого". Таким образом, общий объём поставок может составить около 1,8 млн тонн.Эти данные позже подтвердил вице-премьер РФ Александр Новак. Министерство финансов США выдало соответствующую генеральную лицензию — она будет действовать до апреля 2027 года.Ранее в новостях: "Впал в истерику: Зеленский почувствовал себя преданным, узнав о сделке Путина и Трампа" на сайте Украина.ру.

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