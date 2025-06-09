https://ukraina.ru/20250609/ukraina-za-nedelyu-terakty-i-vozmezdie-1063757921.html

Украина за неделю. Теракты и возмездие

Украина за неделю. Теракты и возмездие - 09.06.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Теракты и возмездие

Украина продолжает террористические атаки по российским городам

2025-06-09T04:45

2025-06-09T04:45

2025-06-09T05:13

эксклюзив

украина

россия

владимир мединский

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владимир путин

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Переговоры. Саботаж КиеваВ понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд возобновленных прямых российско-украинских переговоров. Состав делегаций остался практически неизменным – украинцев возглавлял министр обороны Рустем Умеров, россиян – Владимир Мединский.Переговоры были назначены на 13:00 по мск, но начались с опозданием почти на два часа. Первоначально сообщалось, что задержка была связана с тем, что Умеров перед переговорами провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Позднее Мединский заявил, что также принимал участие в этой предварительной встрече, которая "сыграла важную роль в подготовке общей сессии переговоров".Сами переговоры делегаций продолжались чуть больше часа. Об их итогах в заявлениях для прессы рассказали Умеров и Мединский.Со слов украинского министра, Киев предложил Москве провести еще одну встречу в конце текущего месяца. Он также рассказал, что российской стороне было предложено подумать над организацией встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако представители РФ ответили отказом. Также, как и на идею прекращения огня на 30 дней, которое хочет организовать Украина в качестве прелюдии для дальнейшего переговорного процесса по урегулированию конфликта.Умеров заявил, что стороны достигли соглашения по обмену пленными, которым не больше 25 лет и тяжелоранеными всех на всех. Также он рассказал, что в ближайшее время должен пройти обмен телами по формуле "6 000 на 6 000".Как рассказал Мединский, обмен телами погибших действительно планируется, но пройдет в несколько ином виде, чем это преподносит Украина."Они (тела украинских военных - ред.) хранились у нас. Все, что могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они. Прямо, организованно, специальными составами на следующей неделе передадим. Я не знаю, что в нашу сторону, но, если есть какие-то тела наших, мы тоже примем", - заявил он.То есть, исходя из слов Мединского, передача тел – скорее жест доброй воли в адрес Украины со стороны России. Москва готова принять тела своих военных, если противоположная сторона пойдет на это, но не ждет, что этот обмен будет на паритетной основе.Показательна реакция Зеленского. Комментируя итоги стамбульских переговоров, он назвал членов российской делегации "идиотами"."Перемирие как раз должно быть для того, чтобы не было убитых", - сказал он.В Кремле это заявление главы киевского режима назвали "неловким" и "неудачным" и отметили, что оно не соответствует переговорному духу.Грядущий обмен телами породил разговоры, что киевский режим не особо хочет принимать своих погибших назад. Причина – необходимость выплачивать по 15 млн за каждого погибшего его родственникам. Умножив эту сумму на 6 тыс., получается, что украинские власти будут должны выплатить порядка 2,2 млрд долларов.Вероятно, киевский режим будет под разными предлогами затягивать этот процесс. Так и получилось. В субботу представители России в соответствии с договоренностями привезли на пограничную территорию рефрижераторы с телами, однако с украинской стороны на контакт никто не вышел. Такая же ситуация возникла и с обменом военнопленными. Ситуация повторилась и на следующий день. Москва отметила, что рассматривает передачу тел как гуманитарную акцию и готова провести ее в любое время."Как мне стало известно, опознанных, из этих 6 тысяч – 15%, это очень важно все проверить, всех наших надо забрать обязательно. Впрочем, у нас уже был один раз момент, когда они передавали тела и там передавали, в том числе тела своих российских убитых солдат", - заявил ранее Зеленский.То есть после этого киевский режим сможет, теоретически, выплатить только компенсации по этим 15%.Блогер Анатолий Шарий также обращает внимание, что выплаты положены только тем, кто погиб при исполнении служебных обязанностей, а как это докажешь? Также можно не платить тем, кто находился на момент смерти в состоянии алкогольного или наркотического опьянения."Вам рассказывать, насколько просто сделать правильные тесты у трупа, чтобы сэкономить для этого государства 15 млн гривен? Рассказывать или сами догадаетесь? Выплата не может быть осуществлена еще по ряду причин. Поверьте, все эти причины будут использованы", - написал он у себя в телеграм-канале.Еще один неприятный для Украины аспект – необходимость одномоментно признавать столь серьезные потери.У украинцев есть свои мифы о победоносности ВСУ, рассказал изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев. По его словам, согласно этой мифологии от одного вида украинского солдата русские якобы со страхом бегут. И передача в одностороннем порядке 6 тыс. тел это демонстрация того, что Украина проигрывает, отметил эксперт."Такие случаи в истории были. Последствия для тех стран, которые принимали трупы погибших на поле боя, были тяжелыми. То, что с российской стороны об этом вспомнили, говорит о том, что там есть профессиональные историки", - рассказал эксперт.Меморандум, вопрос детейОдной из целью переговоров в Турции, помимо гуманитарных вопросов, стало обсуждение меморандумов, в которых Москва и Киев перечислили свои условия для долгосрочного перемирия и дальнейшего урегулирования конфликта.Украинский меморандум был передан заблаговременно, российский же был представлен делегации Украины только на переговорах.Так, в меморандуме РФ предлагается два варианта условий для перемирия. Первый включает в себя вывод всех формирований ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Второй состоит из нескольких подпунктов, которые включают в себя уже ранее озвученные требования: нейтральный и безъядерный статус Украины, установление предельной численности ВСУ, придание русскому языку статуса официального, законодательный запрет на пропаганду нацизма и т.д.Кроме того, по этому "пакетному предложению" предусмотрен запрет на передислокацию ВСУ, отмена военного положения, окончание мобилизации, назначение в 100-дневный срок после отмены военного положения выборов президента и Верховной Рады.Украинская сторона взяла неделю на ознакомление с текстом российского меморандума. Реакция киевского режима вероятнее всего будет отрицательная. Так, Зеленский назвал этот меморандум "ультиматумом" и подчеркнул, что Украина не "воспринимает его всерьез".С точки зрения Украины второй сценарий не выглядит невыполнимым, ей будет сложнее маневрировать в этом вопросе, отметил в интервью Украина.ру политолог, политтехнолог Евгений Ющук."Поэтому в этом плане сам факт переговоров всегда положителен. Ну, и начинают прорисовываются контуры, как может дальше развиваться переговорный процесс", - сказал он.В ходе переговоров Киев также поднял тему вывезенных в Россию с территории Украины детей. Умеров передал российской делегации список из 339 фамилий несовершеннолетних, которых РФ должна вернуть на Украину.Мединский в ответ заявил, что Украина устроила "шоу для сердобольных европейцев" из этой темы."Их не миллионы и не тысячи", - отметил он, пояснив, что ни одного ребенка российская армия не похитила, а только спасала.По его словам, Москва работает над воссоединением семей. Украинской стороне вернули уже 101 ребенка, тогда как от нее в Россию вернулись только около 20 детей."Дети, которые оказались в ситуации между двух огней, их эвакуировали, но если есть семья - их возвращают обратно. Как только находятся законные представители - сразу проходит воссоединение", - рассказал Мединский.Теракты и возмездиеПрямо накануне переговоров в РФ произошли теракты в Брянской области (рухнувший мост упал на поезд с людьми, 7 погибших), Курской области (обрушение моста), а также налет дронов на аэродромы, где базируется стратегическая авиация России.Следственный комитет признал эти атаки террористическими актами. Правоохранительные органы ищут уроженца Украины Артема Тимофеева, которому принадлежали фуры, из которых украинские БПЛА осуществили налет на аэродромы. 37-летний Тимофеев переехал в РФ в 2014 году (по другим данным – в 2018-м), в Киеве он активно поддерживал Майдан, чему есть подтверждающие фото в его соцсетях.В Челябинске его отец занимался зерном, поэтому сын решил поработать вместе с ним, пишет телеграм-канал Mash. Его жена – тоже украинка. Оба они получили российское гражданство. Как Тимофеев написал в соцсетях за пару дней до атаки на аэродромы, он вместе с супругой выехал в Казахстан.Попытки Украины нанести ущерб РФ продолжились и на прошедшей неделе. Так, была зафиксирована попытка удара по Крымскому мосту, также подрывы железнодорожного полотна в Белгородской и Воронежской областях. В первом случае с путей сошел тепловоз, во втором трагедии удалось избежать благодаря экстренному торможению двигавшегося по этой дороге состава. В результате этих терактов жертв не было.Во вторник, 3 июня, СБУ на своих ресурсах опубликовала видео с камер наблюдения Крымского моста, на которых видно, как вблизи одной из опор произошел подводный взрыв. Киевский режим утверждает, что взорвалась 1 т взрывчатки, которую якобы укрепили на опоре.Как рассказал Дмитрий Песков, взрыв действительно был, однако мост повреждений не получил. Как полагают эксперты, возможно имел место удар подводного дрона со взрывчаткой, который не прошел дальше бонового заграждения.Другое дело, что эта история показала, что СБУ имеет доступ к камерам наблюдения Крымского моста, с чем должны разбираться уже российские спецслужбы.Помимо этого, ВСУ также провели атаки в Запорожской и Херсонской областях, где в результате этого начались отключения электричества."Всем, кто переживает и ждет возмездия: переживать нужно — это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно", - написал в соцсетях заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По его словам, ВС РФ активно наступают на фронте, а "все, что должно взорваться, непременно будет взорвано"."Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти", - отметил Медведев.Удары возмездия действительно вскоре последовали.Отвечая на вопрос, можно ли считать эти удары возмездием за теракты, Песков рассказал, что все действия РФ в рамках СВО можно так трактовать."Все, что происходит в рамках специальной военной операции, все, что делается нашими военными ежедневно – это и есть ответ на действия киевского режима, который сейчас уже приобрел все характеристики террористического режима", - сказал он.Тема террористической сущности правящего на Украине режима была поднята также 5 июня на совещании с участием президента Владимира Путина. В ходе этого мероприятия глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил, что теракты в Брянской и Курской областях были спланированы украинскими спецслужбами. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что считает необходимым, несмотря на это, продолжать на рабочем уровне контакты с украинской стороной. Глава российского государства с этим согласился.Путин также отметил, что на высшем уровне такие переговоры в настоящий момент невозможны."Просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведёт переговоры с теми, кто делает ставку на террор", - сказал он.Тем временем, за неделю российской армией было освобождено 7 населенных пунктов. ВС РФ вышли на западную границу ДНР и развивают наступление на территории Днепропетровской области.На фоне продолжающегося наступления ВС РФ, Зеленский произвел очередные кадровые перестановки в командовании ВСУ. Так, после разговора с ним уходить в отставку передумал экс-главком Сухопутных войск Михаил Драпатый, который ранее со скандалом объявил о своем уходе из армии.Теперь он будет руководить т.н. Объединенными силами - украинской группировкой в Донбассе."Получил от президента задачу. Я остаюсь в строю", - написал Драпатый в соцсетях.Нового командующего получили также украинские воздушно-десантные войска – им стал бывший зам главкома ВСУ Олег Апостол, а войска сил беспилотных систем возглавил Роберт Броуди (Мадьяр), известный как командир подразделения "Пташки Мадьяра".О том, как Россия отвечает на теракты Украины - в статье "Трамп оказался прав. Россия наносит новые удары по Украине, по всей стране объявлена воздушная тревога"

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https://ukraina.ru/20250603/detskiy-vopros-mozhet-unichtozhit-chetu-zelenskikh-1063593475.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, владимир мединский, рустем умеров, владимир зеленский, владимир путин, сво