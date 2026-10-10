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Дизельная сделка. Как Россия и США окончательно решили судьбу режима Зеленского и раскололи Европу

Дизельная сделка. Как Россия и США окончательно решили судьбу режима Зеленского и раскололи Европу - 10.10.2026 Украина.ру

Дизельная сделка. Как Россия и США окончательно решили судьбу режима Зеленского и раскололи Европу

Вечером в пятницу, 9 октября, с геополитической точки зрения окончательно определилась судьба Украины, как проигравшей стороны в российско-украинском конфликте.

2026-10-10T13:27

2026-10-10T13:27

2026-10-10T14:58

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Одновременно Трамп "умыл" Европу, где между сторонниками войны с Россией и ее противниками произошел раскол, который теперь вряд ли удастся преодолеть обычными мерами политического шантажа и финансовыми подачками.Но обо всем по порядку.В принципе, все произошло строго в соответствии с теорией Карла Маркса, который еще 150 лет назад определил, что экономика определяет и в конечном счете направляет политику.На определенном историческом этапе этот закон можно нарушить, ставя телегу впереди лошади, но такое противоестественное движение рано или поздно приводит к обратному эффекту – разваливающаяся экономика (в нашем случае – лошадь) начинает настолько мощно давить на политику (телегу), что разворот всей конструкции к естественному состоянию становится чуть ли не мгновенным и сокрушающим.Так и произошло вечером 9 октября во время телефонного разговора Путина и Трампа, где определены вроде бы далекие от военных действий новые параметры отношений между США и РФ. Причина – дефицит дизельного топлива, "дизеля", на мировых рынках.Ранее Трамп предлагал заключить энергетическое перемирие с отказом Украины от ударов по российским НПЗ и одновременное прекращение с российской стороны разрушение энергетики противника. Но Россия отказалась идти на временные шаги, поскольку цели спецоперации предполагают отказ Украины от вступления в НАТО, освобождение включенных в Конституцию РФ территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказ Киева от целенаправленного геноцида русских и гонений на УПЦ. А эти три условия не устраивали украинскую сторону. В общем, не договорились.Между тем, цены на "дизель" росли и достигли в США, находящихся накануне важных парламентских выборов, критического уровня. И тогда Трамп позвонил Путину.Ключевым практическим итогом их телефонных переговоров стала договоренность о немедленном начале масштабных поставок российского дизельного топлива на американский и международный рынки. По заявлению Трампа в соцсети Truth Social, Россия "немедленно" отгрузит США более 300 000 тонн дизеля.В ноябре поставки составят еще 500 000 тонн, а затем — еще 1 млн тонн. В общей сложности, как сообщает "Forbes", объем российского экспорта может достичь 3 млн тонн в зависимости от состояния российских НПЗ.Вслед за телефонными переговорами Путина и Трампа, Министерство финансов США оперативно выпустило генеральную лицензию № 135, временно разрешающую закупки и импорт российского дизеля вплоть до 7 апреля 2027 года (то есть, отказ в этой части от антироссийских санкций на 6 месяцев). Трамп подчеркнул, что это соглашение позволит американским властям добиться снижения мировых цен на топливо "рекордными темпами".Как уже подсчитали эксперты в США и России, в реальных деньгах потенциальная продажа 3 млн тонн дизельного топлива оценивается примерно в $4,5 миллиарда долларов (около 435–440 миллиардов рублей по текущему курсу).Такая внушительная сумма складывается из-за аномально высоких цен на топливо осенью 2026 года. Из-за глобального дефицита, вызванного ударами по российским НПЗ и блокадой Ормузского пролива, биржевая стоимость тонны дизеля на октябрь 2026 года взлетела до рекордных $1497,63 за тонну. Для понимания ситуации: в начале 2026 года, то есть до конфликта США и Ирана, тонна дизеля стоила 750-800 долларов.Но это то, что касается экономической и финансовой стороны сделки. На самом деле, она имеет куда более впечатляющие политические итоги.Сразу отметим, что глава украинского режима в свойственной ему провокативной манере довольно двусмысленно оценил сделку. В своем телеграм-канале Зеленский назвал смягчение энергетических антироссийских санкций США "инвестицией в войну", что играет на руку России, затягивает конфликт и позволяет Москве "проявлять еще меньше уважения к Америке". В общем, пытается давить на все больные мозоли Капитолия и Белого Дома.При этом Зеленский, конечно, не сказал главного. Первое. Поставки дизеля в США будут теперь осуществляться не "теневым флотом", на который украинский режим мог до последнего времени совершать нападения своими безэкипажными катерами-убийцами, а официально на танкерах, на которые ни Зеленский, ни его партнеры в Европе уже безнаказанно напасть, арестовать их или попробовать причинить им какой-нибудь другой вред не смогут. Это уже "дизель" США. И любые действия против этих танкеров – это действия против США.Во-вторых, продолжение ударов по российским НПЗ для украинского режима так же чревато катастрофическими последствиям. Ведь именно США продолжают поставлять украинскому режиму разведданные и координаты целей в России, а также обеспечивают ВСУ связью через систему "Старлинк". То есть у США есть два мощных рычага давления на украинский режим, чтобы принудить его не совершать удары по российским НПЗ, поскольку лишение разведданных и связи делает ВСУ слепоглухонемыми.В-третьих, судя по официальным итогам разговора Путина и Трампа, никаких обязательств по прекращению ударов по украинской энергетике Кремль на себя не берет, а это значит, что Россия будет продолжать выбивать украинские энергетические мощности и системное разрушение логистики. Путин в разговоре с Трампом еще раз подчеркнул, что цели спецоперации остаются неизменными (о них сказано выше).Европейские страны отреагировали на единоличное решение Трампа снять санкции с российского дизеля с крайним возмущением, растерянностью и чувством глубокой несправедливости.По данным "Axios" и "Politico", эта сделка спровоцировала новый дипломатический кризис между Вашингтоном и Брюсселем. Европейские правительства не были официально предупреждены о переговорах Путина и Трампа. Для них новость стала шоком, поскольку сама Европа продолжает строго соблюдать эмбарго на российские нефтепродукты, неся колоссальные убытки. По сути, США в одностороннем порядке открыли для себя легальный канал поставок из РФ, оставив союзников в условиях жесткого дефицита.Германия и Франция, выступают категорически против публичного демонтажа европейских санкций, несмотря на колоссальное внутреннее давление. В то же время правительства этих стран готовы пойти на кулуарные уступки. Как утверждает издание "Axios", официальные Берлин и Париж пытаются найти компромисс, который позволит избежать открытого позора.Вместо публичной отмены ограничений Германия и Франция хотят непублично разрешить закупку российского дизеля через третьи страны или под видом "смесей". Что касается чиновников Европейского союза, то они в ответ на сепаратную сделку Путина и Трампа оказались в глубоком институциональном расколе, и Брюссель сейчас спешно разрабатывает компенсационный пакет мер, пытаясь удержать разрушающийся санкционный режим.По данным европейских дипломатических источников и публикаций в профильных СМИ, Евросоюз планирует действовать по трем ключевым направлениям.Первое. Зеркальные исключения из санкций (по примеру США). Ряд европейских стран, наиболее сильно пострадавших от дефицита топлива (в первую очередь, государства Южной и Центральной Европы), начали агрессивно требовать от Еврокомиссии введения аналогичных точечных лицензий на импорт российского дизеля.Так, правительства Италии и Греции заявляют, что если Вашингтону официально разрешено покупать российские нефтепродукты через генеральную лицензию № 135, то европейский бизнес не должен нести убытки и терять конкурентоспособность.Второе направление – легализация "серых схем". До этого момента ЕС закрывал глаза на то, что огромные объемы российского дизельного топлива поступали в Европу через реэкспорт и смешивание в хабах третьих стран (Турция, Индия, ОАЭ). Теперь, когда США открыли прямые закупки, Брюссель планирует полностью легализовать или расширить эти скрытые каналы поставки, формально не отменяя жесткие санкции публично, чтобы "сохранить лицо" перед Киевом, но фактически насытить свой рынок "дизелем" в обход своих же санкций.В-третьих, страны ЕС хотят добиться от США гарантий того, что часть экстренного российского импорта (из запланированных 3 млн тонн) будет перенаправлена на европейский рынок для компенсации дефицита, возникшего из-за опустошения стратегических резервов Европы по требованию самого Трампа.В этом ключе показательна реакция Польши и стран Балтии. В Варшаве, Таллине, Риге и Вильнюсе сепаратная сделка Трампа и наметившиеся уступки Брюсселя по поводу санкций и поставок топлива из России вызвали волну жесткой критики.Польша и страны Балтии назвали действия Трампа "ударом в спину общеевропейской безопасности", а требования Италии и Греции — "проявлением слабости и эгоизма".Ну, и на закуску. А что для США означает покупка и приход на внутренний рынок 3 млн тонн дизельного топлива?По данным Минэнерго США (EIA), страна потребляет около 3 млн баррелей дизельного топлива в сутки (или около 400 000 тонн в день). Таким образом, 3 млн тонн способны полностью покрывать абсолютно все внутреннее потребление США на протяжении 7,5 дней.Эксперты уже подсчитали, что поставки российского дизеля — это лишь "временный пластырь", который не способен кардинально переломить ситуацию на заправках в долгосрочной перспективе. Основной корень проблемы и роста цен на дизель лежит в масштабном кризисе на Ближнем Востоке из-за войны с Ираном. Без прочного геополитического урегулирования в Персидском заливе российское топливо лишь слегка "сгладит" пиковые цены накануне ноябрьских выборов в США, но не приведет к их глубокому структурному падению.И отсюда простой вывод: политически в данном топливном кризисе Россия выиграла куда больше, чем тот экономический эффект, который получили США в результате дизельной сделки. Что касается Евросоюза, то в нем эта сделка усугубила глубокий экономический и политический кризис. А для Украины сделка РФ и США – преддверие поражения, которое может настигнуть режим Зеленского до конца нынешнего года.Кажется, Россия своего дождалась.О политической войне, которую запад пытается вести против России - в статье Захара Виноградова "Политическая война России и Запада. Победит тот, кто умеет ждать"

https://ukraina.ru/20260925/rossiysko-amerikanskie-nyuansy-i-ukrainskaya-katastrofa-1083438254.html

https://ukraina.ru/20260815/tramp-obmanchivaya-strategiya-khaosa-ochen-pokhozhaya-na-dementsiyu-1082516474.html

https://ukraina.ru/20260913/krepites-zapad-vam-pomozhet-zelenskiy-ot-bandery-do-bendera-1083164298.html

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сша, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес, нпз, вооруженные силы украины, мнения, весь виноградов