https://ukraina.ru/20261010/vecher-v-khutor-ukraintsy-ostalis-bez-tualetnoy-bumagi-kino-pro-ttsk-vezut-na-premiyu-v-parizh-1083719681.html
Вечер в хутор: украинцы остались без туалетной бумаги, кино про ТЦК везут на премию в Париж
Вечер в хутор: украинцы остались без туалетной бумаги, кино про ТЦК везут на премию в Париж - 10.10.2026 Украина.ру
Вечер в хутор: украинцы остались без туалетной бумаги, кино про ТЦК везут на премию в Париж
В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик без лишней духоты, но с огоньком обсуждает главные скандалы недели на Украине. Сегодня в программе:... Украина.ру, 10.10.2026
2026-10-10T12:00
2026-10-10T12:00
2026-10-10T12:00
видео
париж
украина
оман
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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик без лишней духоты, но с огоньком обсуждает главные скандалы недели на Украине. Сегодня в программе: почему украинские туристы решили устроить тест-драйв беременной черепахе в Омане, зачем польские бобры объявили тотальную декоммунизацию государственному имуществу, как чиновнице ОП скинулись на залог.А также элитные бараки в Киеве "без котиков",избиение пенсионерки харьковскими военкомами, оригинальные методы ухаживания от тернопольских джентльменов и благословления на убийства от пастора Мохненко. Это и многое другое — смотрите в видео.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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видео, париж, украина, оман, видео