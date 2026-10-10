Вечер в хутор: украинцы остались без туалетной бумаги, кино про ТЦК везут на премию в Париж - 10.10.2026 Украина.ру
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Вечер в хутор: украинцы остались без туалетной бумаги, кино про ТЦК везут на премию в Париж
Вечер в хутор: украинцы остались без туалетной бумаги, кино про ТЦК везут на премию в Париж - 10.10.2026 Украина.ру
Вечер в хутор: украинцы остались без туалетной бумаги, кино про ТЦК везут на премию в Париж
В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик без лишней духоты, но с огоньком обсуждает главные скандалы недели на Украине. Сегодня в программе:... Украина.ру, 10.10.2026
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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик без лишней духоты, но с огоньком обсуждает главные скандалы недели на Украине. Сегодня в программе: почему украинские туристы решили устроить тест-драйв беременной черепахе в Омане, зачем польские бобры объявили тотальную декоммунизацию государственному имуществу, как чиновнице ОП скинулись на залог.А также элитные бараки в Киеве "без котиков",избиение пенсионерки харьковскими военкомами, оригинальные методы ухаживания от тернопольских джентльменов и благословления на убийства от пастора Мохненко. Это и многое другое — смотрите в видео.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, париж, украина, оман, видео
Видео, Париж, Украина, Оман

Вечер в хутор: украинцы остались без туалетной бумаги, кино про ТЦК везут на премию в Париж

12:00 10.10.2026
 
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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик без лишней духоты, но с огоньком обсуждает главные скандалы недели на Украине. Сегодня в программе: почему украинские туристы решили устроить тест-драйв беременной черепахе в Омане, зачем польские бобры объявили тотальную декоммунизацию государственному имуществу, как чиновнице ОП скинулись на залог.

А также элитные бараки в Киеве "без котиков",избиение пенсионерки харьковскими военкомами, оригинальные методы ухаживания от тернопольских джентльменов и благословления на убийства от пастора Мохненко. Это и многое другое — смотрите в видео.
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