Когда ВСУ начнут запускать по полторы тысячи дронов в сутки и чем на это ответит Россия - Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру оценил обстановку на линии боевого соприкосновения, рассказал о влиянии распутицы на ход боевых действий и о перспективах ВСУ по активизации дроновых атак по России, а также проанализировал эффект от ударов по мостам в Киеве и назвал другие приоритетные цели для ВС России:
00:48 — Ситуация на линии боевого соприкосновения и прогнозы на ближайшие несколько недель;
04:32 — Как осенняя распутица повлияет на ход боевых действий?
06:40 — Какой эффект имеют удары ВС России по мостам в Киеве?
07:50 — Будет ли Россия увеличивать количество дроновых атак по Украине?
09:40 — Когда ВСУ смогут активизировать удары по России и как это предотвратить?
14:20 — О внедрении ИИ в военном конфликте с Украиной;
15:42 — Когда ВС России смогут активно использовать спутниковую систему "Рассвет"?
17:27 — Что будет, если ВСУ начнут запускать дроны на Starlink по международно признанной территории России?
18:15 — От чего зависит результат СВО?
00:48 — Ситуация на линии боевого соприкосновения и прогнозы на ближайшие несколько недель;
04:32 — Как осенняя распутица повлияет на ход боевых действий?
06:40 — Какой эффект имеют удары ВС России по мостам в Киеве?
07:50 — Будет ли Россия увеличивать количество дроновых атак по Украине?
09:40 — Когда ВСУ смогут активизировать удары по России и как это предотвратить?
14:20 — О внедрении ИИ в военном конфликте с Украиной;
15:42 — Когда ВС России смогут активно использовать спутниковую систему "Рассвет"?
17:27 — Что будет, если ВСУ начнут запускать дроны на Starlink по международно признанной территории России?
18:15 — От чего зависит результат СВО?
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