https://ukraina.ru/20261010/naemniki-iz-vsu-otkazalis-idti-na-proryv-kotla-pod-kharkovom-i-sbezhali-s-pozitsiy-1083731993.html

Колумбийские наемники отказались идти на прорыв котла под Харьковом и сбежали с позиций

Колумбийские наемники отказались идти на прорыв котла под Харьковом и сбежали с позиций - 10.10.2026 Украина.ру

Колумбийские наемники отказались идти на прорыв котла под Харьковом и сбежали с позиций

Группа колумбийских наемников в составе ВСУ отказалась выполнять приказ командования и покинула позиции на волчанском направлении в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах

2026-10-10T16:21

2026-10-10T16:21

2026-10-10T16:31

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По данным источника, украинское командование планировало задействовать колумбийцев вместе с 475-м отдельным штурмовым полком ВСУ. Однако боевая группа иностранцев отказалась идти в бессмысленный штурм и ретировалась с позиций.Ранее российские военные уничтожили крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников в районе Дергачей Харьковской области. По данным силовых структур, на объекте размещались иностранцы из состава 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины, переброшенного из Киева.В начале сентября российские бойцы взяли в кольцо около 1,7 тысячи военных ВСУ на севере Харьковской области. По данным Минобороны, с начала окружения уничтожено более 1360 боевиков, 35 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 18 квадроциклов и 34 наземных робототехнических комплекса.Как заявлял президент России Владимир Путин, площадь котла составляет 460 квадратных километров и включает 27 населенных пунктов. Ликвидация окружения позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения как минимум на 20 километров от приграничных районов Белгородской области.По оценке военного эксперта украинского Центра оборонных стратегий Виктора Кевлюка, в рядах ВСУ насчитывается от 10 до 16 тысяч иностранных наемников, причем 40% из них — выходцы из Южной Америки, самая многочисленная региональная группа. Эти данные он привел в комментарии для Kyiv Independent.Кевлюк признал, что наемники стали особенно востребованы на фоне провалов мобилизации и примерно 200 тысяч случаев дезертирства из ВСУ к началу 2026 года. При этом, по его словам, пополнение за счет иностранцев не решает системного кадрового кризиса украинской армии.Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщал, что колумбийцы, воевавшие на стороне ВСУ, возвращаются на родину и применяют полученный боевой опыт против собственного правительства.Ранее в новостях: "Особо ценные": эксперт раскрыл, сколько в ВСУ наемников из Южной Америки" на сайте Украина.ру.

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