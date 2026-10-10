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Колумбийские наемники отказались идти на прорыв котла под Харьковом и сбежали с позиций
Колумбийские наемники отказались идти на прорыв котла под Харьковом и сбежали с позиций - 10.10.2026 Украина.ру
Колумбийские наемники отказались идти на прорыв котла под Харьковом и сбежали с позиций
Группа колумбийских наемников в составе ВСУ отказалась выполнять приказ командования и покинула позиции на волчанском направлении в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах
2026-10-10T16:21
2026-10-10T16:21
2026-10-10T16:31
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владимир путин
василий прозоров
вооруженные силы украины
минобороны
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По данным источника, украинское командование планировало задействовать колумбийцев вместе с 475-м отдельным штурмовым полком ВСУ. Однако боевая группа иностранцев отказалась идти в бессмысленный штурм и ретировалась с позиций.Ранее российские военные уничтожили крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников в районе Дергачей Харьковской области. По данным силовых структур, на объекте размещались иностранцы из состава 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины, переброшенного из Киева.В начале сентября российские бойцы взяли в кольцо около 1,7 тысячи военных ВСУ на севере Харьковской области. По данным Минобороны, с начала окружения уничтожено более 1360 боевиков, 35 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 18 квадроциклов и 34 наземных робототехнических комплекса.Как заявлял президент России Владимир Путин, площадь котла составляет 460 квадратных километров и включает 27 населенных пунктов. Ликвидация окружения позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения как минимум на 20 километров от приграничных районов Белгородской области.По оценке военного эксперта украинского Центра оборонных стратегий Виктора Кевлюка, в рядах ВСУ насчитывается от 10 до 16 тысяч иностранных наемников, причем 40% из них — выходцы из Южной Америки, самая многочисленная региональная группа. Эти данные он привел в комментарии для Kyiv Independent.Кевлюк признал, что наемники стали особенно востребованы на фоне провалов мобилизации и примерно 200 тысяч случаев дезертирства из ВСУ к началу 2026 года. При этом, по его словам, пополнение за счет иностранцев не решает системного кадрового кризиса украинской армии.Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщал, что колумбийцы, воевавшие на стороне ВСУ, возвращаются на родину и применяют полученный боевой опыт против собственного правительства.Ранее в новостях: "Особо ценные": эксперт раскрыл, сколько в ВСУ наемников из Южной Америки" на сайте Украина.ру.
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Колумбийские наемники отказались идти на прорыв котла под Харьковом и сбежали с позиций
16:21 10.10.2026 (обновлено: 16:31 10.10.2026)
Группа колумбийских наемников в составе ВСУ отказалась выполнять приказ командования и покинула позиции на волчанском направлении в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах
По данным источника, украинское командование планировало задействовать колумбийцев вместе с 475-м отдельным штурмовым полком ВСУ. Однако боевая группа иностранцев отказалась идти в бессмысленный штурм и ретировалась с позиций.
Ранее российские военные уничтожили крупный пункт временной дислокации колумбийских наемников в районе Дергачей Харьковской области. По данным силовых структур, на объекте размещались иностранцы из состава 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины, переброшенного из Киева.
В начале сентября российские бойцы взяли в кольцо около 1,7 тысячи военных ВСУ на севере Харьковской области. По данным Минобороны, с начала окружения уничтожено более 1360 боевиков, 35 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 18 квадроциклов и 34 наземных робототехнических комплекса.
Как заявлял президент России Владимир Путин, площадь котла составляет 460 квадратных километров и включает 27 населенных пунктов. Ликвидация окружения позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения как минимум на 20 километров от приграничных районов Белгородской области.
По оценке военного эксперта украинского Центра оборонных стратегий Виктора Кевлюка, в рядах ВСУ насчитывается от 10 до 16 тысяч иностранных наемников, причем 40% из них — выходцы из Южной Америки, самая многочисленная региональная группа. Эти данные он привел в комментарии для Kyiv Independent.
Кевлюк признал, что наемники стали особенно востребованы на фоне провалов мобилизации и примерно 200 тысяч случаев дезертирства из ВСУ к началу 2026 года. При этом, по его словам, пополнение за счет иностранцев не решает системного кадрового кризиса украинской армии.
Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщал, что колумбийцы, воевавшие на стороне ВСУ, возвращаются на родину и применяют полученный боевой опыт против собственного правительства.