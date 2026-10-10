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Мэра Днепра Филатова* заподозрили в бегстве с Украины

Мэра Днепра Филатова* заподозрили в бегстве с Украины - 10.10.2026 Украина.ру

Мэра Днепра Филатова* заподозрили в бегстве с Украины

Мэра Днепра Бориса Филатова* заподозрили в бегстве из города. Об этом сообщило украинское издание "Инсайдер" со ссылкой на источники в окружении градоначальника

2026-10-10T16:14

2026-10-10T16:14

2026-10-10T16:28

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"По имеющейся информации, после публичных нападок на детектива НАБУ Алексея Гейко, Филатов* вчера уехал из страны. Как ранее сообщал блогер Лачен (Игорь Лаченков – Ред.), антикоррупционеры готовили подозрение в адрес мэра города. Из-за этого Филатов устроил истерику в соцсетях и угрожал "пережить всех б****". Кроме того, после недавнего прилёта на парковке горсовета Филатов обратился к Гейко: "Спишь, с**** потрох"?" – напомнил "Инсайдер" конфликтАвторы украинского издания задали вопрос по поводу того, скроется ли Филатов по примеру экс-генпрокурора Украины Руслана Кравченко, бежавшего из страны в Австрию под видом командировки."Интересно, будет ли мэр Днепра маскировать поездку под "командировку" по примеру сбежавшего Генпрокурора и присоединится к нему в Вене или сразу в Лондон? Это же не в комментариях горожан оскорблять или бюджеты десятилетиями разрывать. У градоначальника всегда есть возможность вернуться и пережить всех б***** в родной камере", – указывалось в публикации.Сам Филатов утром 10 октября в соцсетях разместил последствия отражения атаки на Днепр, заявив о 16 пострадавших многоэтажках, а также о том, что выбито около 500 окон. При этом на снимках, которыми Филатов сопровождал свою запись, его самого нет.Двумя днями ранее, 8 октября, в Вене были задержаны журналист "Украинской правды" Михаил Ткач и работающий с ним оператор Ярослав Бондаренко."По моим ощущениям, нас задерживали как террористов: с нами вообще не разговаривали — был лишь этот шокирующий крик, все они кричали, направляли на нас оружие и, по сути, никакого общения не было", – рассказал Ткач.По его словам, они с Бондаренко ехали с одной точки съемки на другую. Примерно в 3−5 километрах от центра Вены их автомобиль остановился на светофоре. В этот момент к машине подбежали семеро вооружённых людей в масках. Ткач говорит, что они разбили окна и направили на журналистов оружие.Ткач заявил, что сразу поднял руки и по-английски сообщил, что он журналист. Несмотря на это его и Бондаренко вытащили из машины, бросили лицом вниз посреди дороги, обыскали и зафиксировали руки за спиной лентой."Я повторял — продолжал повторять, — что я журналист, но вместо этого кто-то из этих людей наступил мне коленом на шею и крикнул, чтобы я молчал. Затем меня потащили — рядом была арка, — затянули в эту арку, поставили, опять же, лицом к стене и велели молчать", — сообщил Ткач.На следующий день, 9 октября министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер на пресс-конференции заявил, что всего в Вене задержали четырёх граждан Украины по подозрению в шпионаже. По данным австрийских СМИ, кроме Ткача и Бондаренко ранее, 5 октября, были задержаны два предполагаемые сотрудника украинской военной разведки.7 октября их заключили под стражу до 21 октября из-за рисков побега, воспрепятствования расследованию и совершения преступлений.Расследование ведет Управление государственной безопасности и разведки Австрии. Речь идёт о подозрении в тайной разведывательной деятельности в ущерб Австрии.Как сообщил ряд СМИ, и Ткач с Бондаренко, и задержанные сотрудники украинской военной разведки "охотились" на бывшего генпрокурора Кравченко.* – внесён в списки экстремистов и террористов

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новости, австрия, вена, днепр, борис филатов, набу