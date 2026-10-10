Собянин: за прошедшую ночь 403 дрона летели в сторону Московского региона - 10.10.2026 Украина.ру
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Собянин: за прошедшую ночь 403 дрона летели в сторону Московского региона
Собянин: за прошедшую ночь 403 дрона летели в сторону Московского региона - 10.10.2026 Украина.ру
Собянин: за прошедшую ночь 403 дрона летели в сторону Московского региона
В период с 20:30 9 октября по 8:30 10 октября в сторону Московского региона летели 403 украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
2026-10-10T11:50
2026-10-10T11:50
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"Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 25 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве", — написал столичный мэр в своем телеграм-канале.Как сообщили в Минобороны России, всего минувшей ночью российские силы ПВО перехватили и уничтожили 560 украинских беспилотников. Дроны сбивались в период с 20:00 9 октября до 8:00 10 октября. Цели нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.В посёлке в Белгородской области Ракитное FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Как сообщил оперштаб региона, мужчину со слепыми осколочными ранениями лица и плеча доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи его переведут в городскую больницу №2 Белгорода. Также поврежден транспорт.Кроме того, повреждения зафиксированы в городах Грайворон, Валуйки и Шебекино, в сёлах Борисполье, Долгое и Зимовенька, а также в посёлке Красная Яруга.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за медицинской помощью обратились шесть жителей Ростова. Двоим медики оказали помощь на месте, четверых доставили в больницы. После обработки ран двоих отпустили на амбулаторное лечение.Всего за ночь в Ростовской области уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. В Ростове повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов, в Батайске беспилотник попал в незаселённую новостройку.В Азове повреждены два судна — предварительно, пострадавших на борту нет. Также был повреждён железнодорожный мост, движение поездов останавливалось, но к настоящему моменту полностью восстановлено.Ранее в новостях: "Мы сожжём заводы": Киев угрожает России новыми ударами по НПЗ.
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Собянин: за прошедшую ночь 403 дрона летели в сторону Московского региона

11:50 10.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В период с 20:30 9 октября по 8:30 10 октября в сторону Московского региона летели 403 украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
"Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 25 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве", — написал столичный мэр в своем телеграм-канале.
Как сообщили в Минобороны России, всего минувшей ночью российские силы ПВО перехватили и уничтожили 560 украинских беспилотников. Дроны сбивались в период с 20:00 9 октября до 8:00 10 октября.
Цели нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.
В посёлке в Белгородской области Ракитное FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Как сообщил оперштаб региона, мужчину со слепыми осколочными ранениями лица и плеча доставили в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи его переведут в городскую больницу №2 Белгорода. Также поврежден транспорт.
Кроме того, повреждения зафиксированы в городах Грайворон, Валуйки и Шебекино, в сёлах Борисполье, Долгое и Зимовенька, а также в посёлке Красная Яруга.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за медицинской помощью обратились шесть жителей Ростова. Двоим медики оказали помощь на месте, четверых доставили в больницы. После обработки ран двоих отпустили на амбулаторное лечение.
"В медучреждениях сейчас находятся два человека, их состояние — средней тяжести. Одному раненому врачи оказывают экстренную хирургическую помощь", — написал глава региона.
Всего за ночь в Ростовской области уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. В Ростове повреждения получили несколько многоэтажных и частных домов, в Батайске беспилотник попал в незаселённую новостройку.
В Азове повреждены два судна — предварительно, пострадавших на борту нет. Также был повреждён железнодорожный мост, движение поездов останавливалось, но к настоящему моменту полностью восстановлено.
Ранее в новостях: "Мы сожжём заводы": Киев угрожает России новыми ударами по НПЗ.
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