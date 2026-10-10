Канализационный апокалипсис в Киеве: кого обвинит Зеленский и что советуют делать киевлянам - 10.10.2026 Украина.ру
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Канализационный апокалипсис в Киеве: кого обвинит Зеленский и что советуют делать киевлянам
Канализационный апокалипсис в Киеве: кого обвинит Зеленский и что советуют делать киевлянам - 10.10.2026 Украина.ру
Канализационный апокалипсис в Киеве: кого обвинит Зеленский и что советуют делать киевлянам
В Киеве раньше всех запланированных сроков начался канализационный армагеддон. Из-за проблем с электроснабжением была нарушена работа канализационных сетей столицы и пригородов. Об этом сообщил исполняющий обязанности сельского главы Софиевской Борщаговки Александр Медведь
2026-10-10T13:13
2026-10-10T13:14
эксклюзив
киев
россия
украина
владимир зеленский
алексей гончаренко
виталий кличко
кгга
снбо
bild
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А ещё "Киевводоканал" заявил о снижении давления воды в ряде районов столицы и отключении части домов от водоснабжения – там тоже возникли проблемы."В связи с отключением электричества временно прекращен приём сточных вод в канализационные сети Киева", – признался глава акционерного общества Игорь Паламар.Как пишет блогер Антон Гура, на Троещине возле многоэтажек люди начали копать выгребные ямы, вспомнив прошлогодний опыт замерзания труб и остановки канализации. Также повысился спрос на переносные туалеты, но купить их почти нереально: склады "Розетки" и "Эпицентра", где хранилась эта деликатная продукция, разрушены.Киевские власти предлагают воспользоваться уборными в пунктах "незламности". А как быть пенсионерам, инвалидам, прикованным к кровати с хроническими заболеваниями? О них никто не подумал, хотя ещё пару недель назад заместитель главы КГГА Марина Хонда рассказывала, что руководство столицы назначило социальных дежурных для каждого дома, с целью помогать маломобильным киевлянам.Вот только чем в такой ситуации поможет соцработник, особенно если нуждающиеся в помощи люди живут на верхних этажах многоэтажки?Что делать?При этом политики и депутаты раздают киевлянам "советы космического масштаба и космической же глупости". Например, нардеп Алексей Гончаренко* на своей странице в соцсетях опубликовал целую инструкцию, где рекомендует киевлянам запастись опилками и кошачьим наполнителем и мыться пореже."Что делать жителям прямо сейчас? Максимально сократите использование воды. Не принимайте ванну, по возможности не пользуйтесь душем, стиральной и посудомоечной машиной – вся эта вода идет в канализацию, которая сейчас не принимает стоки. Не сливайте воду в унитаз без надобности. Если система переполнится, стоки могут пойти обратно через унитазы, ванны, раковины и трапы.Сделайте временный "сухой" туалет: вставьте 2 плотных пакета в ведро или унитаз, на дно насыпьте кошачий наполнитель, опилки, измельченную бумагу или положите пелёнку", – в частности написал он.Рекомендации понравились не всем."Алексей Гончаренко* на днях позиционировал себя как сторонник партии мира, призвал договариваться с Россией о завершении войны, прекращении ударов по инфраструктуре. Так почему сейчас я слышу от него рекомендации по обустройству туалетов, а не призывы к украинской делегации во главе с Будановым* пойти на любые уступки и подписать мирный договор – ради остановки обстрелов, разрушающих Киев?", – вопрошает житель столичной Оболони Максим Кучменко под постом нардепа.Он, как и многие другие комментаторы, счёл рекомендации вчерашнего сторонника Порошенко* откровенной насмешкой над жителями столицы. Примерно также можно трактовать и иронию "слуги народа" Максима Бужанского."Похоже нас ждёт очередной форум "Устойчивость европейских реформ в условиях отключения канализации", – написал он. Эта ядовитая шпилька явно адресована соросятам, с которыми у Бужанского война. Вот только киевлянам от этой пикировки ни холодно, ни жарко.Другие опасностиВедь впереди их ждёт не только отсутствие душа и туалета, но и болезни. Эпидемиологи уже бьют тревогу. В Киеве стоит очень теплая осень, которая "подогреет" распространение кишечных инфекций, вызванных ограничениями воды.Отдельную опасность представляют грызуны, которые при нарушении работы городской инфраструктуры могут активнее осваивать подземные коммуникации, подвалы, стоки и тоннели метро, где ночуют ежедневно десятки тысяч жителей столицы.Те же крысы являются переносчиками самых опасных болезней, а кто и где будет лечить киевлян, когда Киев начнет тонуть в фекалиях? А такой вариант очень даже возможен: о нём открыто говорит эксперт по критической инфраструктуре Виктор Куртев. По его словам, если удары по Киеву продолжатся, может остановиться вся канализационная система города."Поэтому уже сейчас необходимо решение СНБО о том, чтобы в критической ситуации разрешить сток канализации в Днепр без очистки", – уверен он. Также Куртев считает, что подобное решение нужно принять по другим крупным городам, которые находятся ниже по Днепру – Черкассам, Кременчугу, Днепропетровску, Запорожью, Херсону.Не надо иметь слишком богатое воображение, чтобы представить во что превратятся украинские водоёмы, когда в них тоннами начнут сливать биоотходы. Но главное – что после этого будет с питьевой водой и теми, кто рискнет её использовать по назначению? Это же самый быстрый и короткий путь к эпидемиологической катастрофе: дизентерия, сальмонеллез, гепатит, брюшной тиф и холера могут убить многих киевлян.Кто виноват?Но знаете, что самое поразительное? Пока на столицу Украины надвигается сортирный апокалипсис, власти ищут крайнего за сложившуюся ситуацию в городе.Мэр Киева Виталий Кличко вместо экстренного ремонта энергообъектов и запуска канализации разоблачает коррупцию в команде Зеленского. Градоначальник в интервью немецкой газете Bild подвёрг критике постоянные коррупционные скандалы в ближайшем окружении главы киевского режима."Это очень плохо для всей страны, для всей Украины. Такие случаи наносят ущерб нашим отношениям с партнёрами. Коррупция во время войны – это яд, яд для нашей страны. Самое важное, что мы получаем от наших партнеров, – это доверие, и это доверие ни при каких обстоятельствах нельзя терять", – переводит стрелки бывший боксер на бывшего актёра.Но и Зеленский не молчит. Он обвинил Кличко в провале подготовки украинской столицы к ударам по энергетической инфраструктуре."Для Киева были определены конкретные задачи, но из-за почти полного бездействия городских властей эти задачи не были выполнены", – заявил Зеленский.Киевляне с изумлением смотрят на этот баттл: вместо решения инфраструктурных проблем, глава государства и глава Киева продолжают выяснять, "кто более матери-Америке ценен" и поливают друг друга нечистотами.Но – информационными, ведь ни Зеленскому, ни Кличко не суждено познакомиться с канализационными катаклизмами. В их домах и бункерах всё отлажено по этой части. В отличие от домов простых горожан, которым мэр Киева советует самостоятельно эвакуироваться к родственникам в деревню.При этом ни Кличко, ни Зеленский даже не рассматривают вариант переговоров с РФ и завершения войны, которые могут остановить канализационный "конец света" на Украине. Вместо этого они призывают украинцев терпеть, отказаться от чая и душа и даже засорить Днепр биоотходами – назло Путину.*В РФ внесены в список террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20261010/kiev-perekhodit-v-rezhim-vyzhivaniya-v-gorode-razvorachivayut-punkty-nezlamnosti-1083726838.html
https://ukraina.ru/20261010/nakonets-to-bm-po-mostam-voennyy-ekspert-pro-novyy-etap-voyny-na-ukraine-1083710984.html
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Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
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эксклюзив, киев, россия, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, виталий кличко, кгга, снбо, bild
Эксклюзив, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Виталий Кличко, КГГА, СНБО, Bild

Канализационный апокалипсис в Киеве: кого обвинит Зеленский и что советуют делать киевлянам

13:13 10.10.2026 (обновлено: 13:14 10.10.2026)
 
© Фото : bnews.kz / Перейти в фотобанкЛюк канализация колодец
Люк канализация колодец - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© Фото : bnews.kz
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Елена Кирюшкина
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В Киеве раньше всех запланированных сроков начался канализационный армагеддон. Из-за проблем с электроснабжением была нарушена работа канализационных сетей столицы и пригородов. Об этом сообщил исполняющий обязанности сельского главы Софиевской Борщаговки Александр Медведь
А ещё "Киевводоканал" заявил о снижении давления воды в ряде районов столицы и отключении части домов от водоснабжения – там тоже возникли проблемы.
"В связи с отключением электричества временно прекращен приём сточных вод в канализационные сети Киева", – признался глава акционерного общества Игорь Паламар.
Как пишет блогер Антон Гура, на Троещине возле многоэтажек люди начали копать выгребные ямы, вспомнив прошлогодний опыт замерзания труб и остановки канализации. Также повысился спрос на переносные туалеты, но купить их почти нереально: склады "Розетки" и "Эпицентра", где хранилась эта деликатная продукция, разрушены.
Киевские власти предлагают воспользоваться уборными в пунктах "незламности". А как быть пенсионерам, инвалидам, прикованным к кровати с хроническими заболеваниями? О них никто не подумал, хотя ещё пару недель назад заместитель главы КГГА Марина Хонда рассказывала, что руководство столицы назначило социальных дежурных для каждого дома, с целью помогать маломобильным киевлянам.
Вот только чем в такой ситуации поможет соцработник, особенно если нуждающиеся в помощи люди живут на верхних этажах многоэтажки?
Что делать?
При этом политики и депутаты раздают киевлянам "советы космического масштаба и космической же глупости". Например, нардеп Алексей Гончаренко* на своей странице в соцсетях опубликовал целую инструкцию, где рекомендует киевлянам запастись опилками и кошачьим наполнителем и мыться пореже.
"Что делать жителям прямо сейчас? Максимально сократите использование воды. Не принимайте ванну, по возможности не пользуйтесь душем, стиральной и посудомоечной машиной – вся эта вода идет в канализацию, которая сейчас не принимает стоки. Не сливайте воду в унитаз без надобности. Если система переполнится, стоки могут пойти обратно через унитазы, ванны, раковины и трапы.
Сделайте временный "сухой" туалет: вставьте 2 плотных пакета в ведро или унитаз, на дно насыпьте кошачий наполнитель, опилки, измельченную бумагу или положите пелёнку", – в частности написал он.
Рекомендации понравились не всем.
"Алексей Гончаренко* на днях позиционировал себя как сторонник партии мира, призвал договариваться с Россией о завершении войны, прекращении ударов по инфраструктуре. Так почему сейчас я слышу от него рекомендации по обустройству туалетов, а не призывы к украинской делегации во главе с Будановым* пойти на любые уступки и подписать мирный договор – ради остановки обстрелов, разрушающих Киев?", – вопрошает житель столичной Оболони Максим Кучменко под постом нардепа.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2026
12:13
Киев в "режиме выживания": в городе снова открывают "пункты незламности"На фоне масштабных перебоев с электроснабжением в Киеве ГСЧС Украины начала разворачивать палаточные пункты для населения. Как сообщил глава МВД Украины Иван Выговский, первые палатки уже появились в Оболонском, Голосеевском и Подольском районах столицы
Он, как и многие другие комментаторы, счёл рекомендации вчерашнего сторонника Порошенко* откровенной насмешкой над жителями столицы. Примерно также можно трактовать и иронию "слуги народа" Максима Бужанского.
"Похоже нас ждёт очередной форум "Устойчивость европейских реформ в условиях отключения канализации", – написал он. Эта ядовитая шпилька явно адресована соросятам, с которыми у Бужанского война. Вот только киевлянам от этой пикировки ни холодно, ни жарко.
Другие опасности
Ведь впереди их ждёт не только отсутствие душа и туалета, но и болезни. Эпидемиологи уже бьют тревогу. В Киеве стоит очень теплая осень, которая "подогреет" распространение кишечных инфекций, вызванных ограничениями воды.
Отдельную опасность представляют грызуны, которые при нарушении работы городской инфраструктуры могут активнее осваивать подземные коммуникации, подвалы, стоки и тоннели метро, где ночуют ежедневно десятки тысяч жителей столицы.
Те же крысы являются переносчиками самых опасных болезней, а кто и где будет лечить киевлян, когда Киев начнет тонуть в фекалиях? А такой вариант очень даже возможен: о нём открыто говорит эксперт по критической инфраструктуре Виктор Куртев. По его словам, если удары по Киеву продолжатся, может остановиться вся канализационная система города.
"Поэтому уже сейчас необходимо решение СНБО о том, чтобы в критической ситуации разрешить сток канализации в Днепр без очистки", – уверен он. Также Куртев считает, что подобное решение нужно принять по другим крупным городам, которые находятся ниже по Днепру – Черкассам, Кременчугу, Днепропетровску, Запорожью, Херсону.
Не надо иметь слишком богатое воображение, чтобы представить во что превратятся украинские водоёмы, когда в них тоннами начнут сливать биоотходы. Но главное – что после этого будет с питьевой водой и теми, кто рискнет её использовать по назначению? Это же самый быстрый и короткий путь к эпидемиологической катастрофе: дизентерия, сальмонеллез, гепатит, брюшной тиф и холера могут убить многих киевлян.
Кто виноват?
Но знаете, что самое поразительное? Пока на столицу Украины надвигается сортирный апокалипсис, власти ищут крайнего за сложившуюся ситуацию в городе.
Мэр Киева Виталий Кличко вместо экстренного ремонта энергообъектов и запуска канализации разоблачает коррупцию в команде Зеленского. Градоначальник в интервью немецкой газете Bild подвёрг критике постоянные коррупционные скандалы в ближайшем окружении главы киевского режима.
"Это очень плохо для всей страны, для всей Украины. Такие случаи наносят ущерб нашим отношениям с партнёрами. Коррупция во время войны – это яд, яд для нашей страны. Самое важное, что мы получаем от наших партнеров, – это доверие, и это доверие ни при каких обстоятельствах нельзя терять", – переводит стрелки бывший боксер на бывшего актёра.
Но и Зеленский не молчит. Он обвинил Кличко в провале подготовки украинской столицы к ударам по энергетической инфраструктуре.
"Для Киева были определены конкретные задачи, но из-за почти полного бездействия городских властей эти задачи не были выполнены", – заявил Зеленский.
Киевляне с изумлением смотрят на этот баттл: вместо решения инфраструктурных проблем, глава государства и глава Киева продолжают выяснять, "кто более матери-Америке ценен" и поливают друг друга нечистотами.
Но – информационными, ведь ни Зеленскому, ни Кличко не суждено познакомиться с канализационными катаклизмами. В их домах и бункерах всё отлажено по этой части. В отличие от домов простых горожан, которым мэр Киева советует самостоятельно эвакуироваться к родственникам в деревню.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2026
06:40
"Наконец-то бьём по мостам": военный эксперт про новый этап войны на УкраинеРоссия всё время преодолевает психологический барьер, воздерживаясь от каких-либо действий на Украине. Теперь мы наконец-то бьём по логистике, в том числе железнодорожной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, участник боевых действий, военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
При этом ни Кличко, ни Зеленский даже не рассматривают вариант переговоров с РФ и завершения войны, которые могут остановить канализационный "конец света" на Украине. Вместо этого они призывают украинцев терпеть, отказаться от чая и душа и даже засорить Днепр биоотходами – назло Путину.
*В РФ внесены в список террористов и экстремистов
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