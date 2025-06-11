Новая волна ударов армии РФ: атаки на порты, города и критика украинской ПВО - 11.06.2025 Украина.ру
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Новая волна ударов армии РФ: атаки на порты, города и критика украинской ПВО
Новая волна ударов армии РФ: атаки на порты, города и критика украинской ПВО - 11.06.2025 Украина.ру
Новая волна ударов армии РФ: атаки на порты, города и критика украинской ПВО
Российские войска нанесли очередной массированный удар по территории Украины в ответ на атаки ВСУ
2025-06-11T10:14
2025-06-11T10:14
эксклюзив
украина
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
вс рф
киевская область
одесская область
фридрих мерц
игорь терехов
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"Пока Киев продолжал тушить пожары от предыдущих ударов, несколько волн атак накрыли черноморские порты Украины. Прилеты зафиксированы в населенных пунктах Вилково, Белгород-Днестровский и в районе Черноморска", — пишет издание "Аргументы и Факты". Мониторинговые Телеграм-каналы в ночь на среду, 11 июня, сообщали, что российская армия продолжила наносить удары по территории Украины. В этот раз отмечалось, что ВС РФ поразили цели в Краматорске, в районе Кривого Рога, Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской и Днепропетровской областях. Кроме того, армия РФ ударила по оккупированной ВСУ части Донецкой Народной Республики (ДНР).Между тем мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские войска нанесли удары по 9 локациям города. Он подчеркнул, что по Харькову прилетело около 17 "Гераней". На месте прилетов были зафиксированы пожары. В то же время сообщалось, что БПЛА-камикадзе были направлены в сторону: ♦ Черкасской области;♦ города Малая Виска (Кировоградская область); ♦ Полтавской области; ♦ Чугуева (Харьковская область); ♦ Балаклеи (Харьковская область); ♦ Богодухова (Харьковская область); ♦ Лозовой (Харьковская область); ♦ Одессы. Украинский Телеграм-канал "Легитимный" в свою очередь задался вопросом, действительно ли средства ПВО "защищают" жителей Украины. Отмечается, что после того, как над городами сбивают БПЛА, они падают на жилые дома и "происходит трагедия". "Кто виноват? Думаем, виновата война. Пока ее продлевают, такого будет больше. [Владимиру] Зеленскому все подходит. Он снова будет пиариться на жертвах и обменивать гибель мирных на новые кредиты для войны, и так оно будет продолжаться постоянно, пока от Украины не останется ничего", — говорится в посте.Телеграм-канал Украина.ру тем временем написал, что "Искандеры" ударили по объектам противника в Сумской области. Помимо этого, в ночь на сегодняшний день в Киеве звучала воздушная тревога. В среду, 11 июня, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил недовольство последними массированными ударами ВС РФ по территории Украины. Его слова приводит Welt. Мерц утверждает, что Россия якобы совершает "серьезные военные преступления".По его словам, ВС РФ поступают "сознательно и безжалостно", а действия России нельзя считать "пропорциональным ответом" на "очень точные" удары Украины по российским аэродромам стратегической авиации.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как терактыВ тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
https://ukraina.ru/20250610/finish-ili-zatishe-pered-burey-kuda-vs-rf-bili-v-noch-na-10-iyunya-1063804454.html
https://ukraina.ru/20250611/32-bespilotnika-troe-ranenykh-rebenka-itogi-nochnoy-ataki-vsu-po-regionam-rf-1063834597.html
украина
россия
харьковская область
киевская область
одесская область
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Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вс рф, киевская область, одесская область, фридрих мерц, игорь терехов
Эксклюзив, Украина, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Киевская область, Одесская область, Фридрих Мерц, Игорь Терехов

Новая волна ударов армии РФ: атаки на порты, города и критика украинской ПВО

10:14 11.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
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Российские войска нанесли очередной массированный удар по территории Украины в ответ на атаки ВСУ
"Пока Киев продолжал тушить пожары от предыдущих ударов, несколько волн атак накрыли черноморские порты Украины. Прилеты зафиксированы в населенных пунктах Вилково, Белгород-Днестровский и в районе Черноморска", — пишет издание "Аргументы и Факты".
Мониторинговые Телеграм-каналы в ночь на среду, 11 июня, сообщали, что российская армия продолжила наносить удары по территории Украины. В этот раз отмечалось, что ВС РФ поразили цели в Краматорске, в районе Кривого Рога, Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской и Днепропетровской областях. Кроме того, армия РФ ударила по оккупированной ВСУ части Донецкой Народной Республики (ДНР).
Между тем мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские войска нанесли удары по 9 локациям города. Он подчеркнул, что по Харькову прилетело около 17 "Гераней". На месте прилетов были зафиксированы пожары. В то же время сообщалось, что БПЛА-камикадзе были направлены в сторону:
Черкасской области;
♦ города Малая Виска (Кировоградская область);
Полтавской области;
♦ Чугуева (Харьковская область);
♦ Балаклеи (Харьковская область);
♦ Богодухова (Харьковская область);
♦ Лозовой (Харьковская область);
Одессы.
Украинский Телеграм-канал "Легитимный" в свою очередь задался вопросом, действительно ли средства ПВО "защищают" жителей Украины. Отмечается, что после того, как над городами сбивают БПЛА, они падают на жилые дома и "происходит трагедия".
"Кто виноват? Думаем, виновата война. Пока ее продлевают, такого будет больше. [Владимиру] Зеленскому все подходит. Он снова будет пиариться на жертвах и обменивать гибель мирных на новые кредиты для войны, и так оно будет продолжаться постоянно, пока от Украины не останется ничего", — говорится в посте.
Телеграм-канал Украина.ру тем временем написал, что "Искандеры" ударили по объектам противника в Сумской области. Помимо этого, в ночь на сегодняшний день в Киеве звучала воздушная тревога.
Вчера, 07:00
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В среду, 11 июня, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил недовольство последними массированными ударами ВС РФ по территории Украины. Его слова приводит Welt. Мерц утверждает, что Россия якобы совершает "серьезные военные преступления".
По его словам, ВС РФ поступают "сознательно и безжалостно", а действия России нельзя считать "пропорциональным ответом" на "очень точные" удары Украины по российским аэродромам стратегической авиации.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
09:45
32 беспилотника, три раненых ребенка: итоги ночной атаки ВСУ по регионам РФЗа ночь Россию атаковали 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что 16 дронов были сбиты над Воронежской областью, 8 - над Курской, 5 - над Тамбовской, 2 - над Ростовской и один - над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым
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