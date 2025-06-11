Новая волна ударов армии РФ: атаки на порты, города и критика украинской ПВО
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Российские войска нанесли очередной массированный удар по территории Украины в ответ на атаки ВСУ
"Пока Киев продолжал тушить пожары от предыдущих ударов, несколько волн атак накрыли черноморские порты Украины. Прилеты зафиксированы в населенных пунктах Вилково, Белгород-Днестровский и в районе Черноморска", — пишет издание "Аргументы и Факты".
Мониторинговые Телеграм-каналы в ночь на среду, 11 июня, сообщали, что российская армия продолжила наносить удары по территории Украины. В этот раз отмечалось, что ВС РФ поразили цели в Краматорске, в районе Кривого Рога, Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской и Днепропетровской областях. Кроме того, армия РФ ударила по оккупированной ВСУ части Донецкой Народной Республики (ДНР).
Между тем мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские войска нанесли удары по 9 локациям города. Он подчеркнул, что по Харькову прилетело около 17 "Гераней". На месте прилетов были зафиксированы пожары. В то же время сообщалось, что БПЛА-камикадзе были направлены в сторону:
♦ города Малая Виска (Кировоградская область);
♦ Чугуева (Харьковская область);
♦ Балаклеи (Харьковская область);
♦ Богодухова (Харьковская область);
♦ Лозовой (Харьковская область);
♦ Одессы.
Украинский Телеграм-канал "Легитимный" в свою очередь задался вопросом, действительно ли средства ПВО "защищают" жителей Украины. Отмечается, что после того, как над городами сбивают БПЛА, они падают на жилые дома и "происходит трагедия".
"Кто виноват? Думаем, виновата война. Пока ее продлевают, такого будет больше. [Владимиру] Зеленскому все подходит. Он снова будет пиариться на жертвах и обменивать гибель мирных на новые кредиты для войны, и так оно будет продолжаться постоянно, пока от Украины не останется ничего", — говорится в посте.
Телеграм-канал Украина.ру тем временем написал, что "Искандеры" ударили по объектам противника в Сумской области. Помимо этого, в ночь на сегодняшний день в Киеве звучала воздушная тревога.
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