Народ Украины против репрессий. Почему Киев тянет с поправками в закон "О коллаборационизме"
Проведенные на деньги USAID* опросы показывают, что жители Украины в целом лояльно относятся к жителям новых регионов РФ и вовсе не желают тотальных политических преследований тех, кто сотрудничает с Россией. Также оказалось, что Киев не может юридически преследовать людей за коллаборационизм с врагом без официального объявления войны.
Никакой кровожадности
Мы неоднократно писали о том, что принятые Украиной в марте 2022 года "антиколлаборационистские" законы противоречат Международному гуманитарному праву (МГП) и Международному праву по правам человека (МППЧ). Если говорить конкретнее, то эти законы и соответствующие изменения в УК криминализируют любую общественную и хозяйственную деятельность на занятых Россией территориях.
Например, сроки за коллаборационизм киевские власти дают почтальонам, учителям, медикам, работникам ЖКХ и т.д., которые трудились в оставленных Россией в конце 2022 года частях Херсонской и Харьковской областей, а также в регионах севера Украины, из которых ВС РФ вышли в преддверие сорвавшихся подписаний Стамбульских соглашений. Кроме того, СБУ часто выманивают на подконтрольную Украине территорию людей, работающий в российских администрациях новых регионов, беря в заложники их родственников. Все эти действия противоречат 4-й Женевской конвенции, согласно которой не могут подвергаться уголовному преследованию люди, занимавшиеся обеспечением жизнедеятельности на оккупированных территориях.
О таком противоречии говорят не только в России. Законы о коллаборационизме жестко критикуют украинские прозападные НКО, которые в целом согласны с тем, что оппозицию на Украине (речь, конечно, уже не о партиях, которые давно запрещены, а о людях оппозиционных взглядов) нужно уничтожить окончательно и бесповоротно, но считают, что делать это следует, соблюдая формальную законность.
Так, Украинская Хельсинкская группа (УХГ) на деньги USAID* подготовила аналитический доклад "Права человека в процессе преодоления последствий войны: результаты опроса 2024 года". Опрос касался отношения жителей Украины к тем, кто живет на занятых Россией территориях, а также к тем, кого власти обвинили в "коллаборационизме".
Большинство (57 %) отметили, что относятся к людям на занятных Россией территориях хорошо, с сочувствием, а 15% указали, что их отношение скорее хорошее, чем плохое. Жители юга страны относятся особенно хорошо — это показатель среди них составил аж 67%. Худшее отношение на Западе, но и то — всего 11%.
Также менее половины жителей Украины не одобряют получение паспортов РФ жителями новых регионов. Зато 21% относится к получившим паспорта хорошо, 11% — скорее хорошо и еще 21% не смог ответить на вопрос (возможно, побоялся сказать о своем хорошем отношении).
Таким образом приходится констатировать, что властям не удалось заставить людей ненавидеть тех, кто живет на российских территориях. А постоянные жалобы украинского омбудсмена и других чиновников на то, что вынужденные переселенцы возвращаются домой в новые регионы, лишь подтверждают полученные данные.
Отношение большинства к россиянам, поселившимся в новых регионах, УХГ пытается выставить как крайне негативное, но опубликованные цифры не позволяют сделать такие выводы. Меньше половины респондентов высказались за депортацию россиян, а на юге страны идею поддержало всего 33%
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Вразрез общественному мнению
Теперь, после общего отношения, мы подходим к главному. Абсолютное большинство по стране (86%) "так или иначе" согласно с необходимостью привлечения коллаборационистов к уголовной ответственности. Удивительно еще, что 14% не согласны. Хотя, опять же, на юге согласных лишь 59%. То есть немало тех, кто в принципе против привлечения к ответственности за коллаборационизм.
С теми же, кто "так или иначе" за — все непросто. 71% считает, что к уголовной ответственности надо привлекать только тех, кто сотрудничал с российскими администрациями, 61% — тех, кто занимал должности в органах власти, 67% — работников правоохранительных и судебных органов, 59% — проходивших срочную военную службу. Лишь 18% считает, что нужно преследовать работников социальной сферы, 17% — предпринимателей за уплату налогов, 15% — медиков.
В общем, никакой тотальности и кровожадности нет, и лишь незначительные 7% считают, что привлекать надо всех жителей просто за факт их проживания в новых регионах РФ.
Еще меньше тотальности оказывается, если задаешь вопрос о наказании для тех, кого надо привлечь к ответственности. Около половины респондентов сказало, что работникам российских администраций нужно запретить занимать определенные должности. 35% считают, что такой запрет должен последовать для учителей. Ограничение прав (например, избирательных) для всех жителей новых регионов РФ поддерживают только 16% респондентов, а 22% считают, что не должно быть никаких ограничений.
И если некоторые думают, что стоит подвергать преследованиям педагогов, медиков, социальных работников и предпринимателей, то от 42% до 53% опрошенных указали, что эти категории подлежат амнистии. А ведь мы постоянно говорим, что амнистия — единственный вполне законный и удовлетворительный способ освободить людей указанных категорий, которые находятся в тюрьмах. Большинство жителей Украины считают, что это должно касаться не только заключенных, но и вообще всех. Причем, по мнению, 20% амнистия должна касаться даже сотрудников судебных, правоохранительных органов и российских администраций.
Нас можно было бы обвинить в некой пропагандистской подтасовке интерпретаций результатов исследования, если бы УХГ в своих выводах не заявила то же самое:
- —"Украинцы в основном относятся к гражданам, которые просто проживают на ВОТ ("временно оккупированными территориями" украинские власти называют новые регионы РФ — ред.), с пониманием".
- —"Это также отражается на отношении украинцев к принятию российского гражданства жителями ВОТ".
- —"Меньше всего осуждению подлежат люди, принявшие российское гражданство; получающие пенсии от оккупационных властей; занимающиеся хозяйственной деятельностью и уплачивающие налоги оккупационным властям; работающие в учреждениях здравоохранения, социальных учреждениях, коммунальных предприятиях. Отношение к работе учителей наиболее неоднозначное, и в основном украинцы соглашаются на амнистию в отношении них после дополнительных проверок".
- —"Среди мер, которые следует применять к обвиняемым в коллаборационизме, украинцы называют ограничение права избирать или быть избранным на выборах, запрет работать на государственной службе, обмен в Россию, в меньшей степени – штрафы, общественные работы".
- —"Относительно уголовной ответственности мнения неоднозначные — часть украинцев склоняется к тому, что она должна быть применена к целым категориям жителей ВОТ (в частности, руководителей оккупационной власти, участников незаконных вооруженных формирований и т.д.), часть считает, что уголовная ответственность должна наступать только за сотрудничество, которое привело к тяжелым последствиям и преступлениям".
То есть даже в такой интерпретации никакой кровожадности со стороны населения Украины нет. Очевидно, что власти, сажая в тюрьмы тысячи людей за "коллаборационизм", идут наперекор мнению общества. Это значит, что репрессии нелегитимны.
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"Взаимодействие с оккупантом" — охраняемая международным правом ценность
Но, помимо легитимности, есть еще и легальность — законность, в том числе международная.
В этом смысле УХГ видит две большие проблемы, которые превращают преследования за коллаборационизм в политические преследования, то есть в преступную деятельность.
"В широком смысле, — пишут юристы организации, — коллаборационизм означает сотрудничество населения государства с врагом, в интересах врага и в ущерб самому государству. Следовательно, можно утверждать, что коллаборационизм предполагает существование врага, что, в свою очередь, означает связь между коллаборационизмом и войной, вооруженным конфликтом. Пока отношения между двумя или более государствами не включают ведение войны, сотрудничество населения одного государства с государством, которое все еще не признано врагом, не считается коллаборационизмом, хотя и может признаваться преступным".
Юридическое понятие сотрудничества с врагом не может существовать без юридического признания врага, то есть без объявления войны. На Украине есть военное положение, но война никому не объявлена, соответственно, с точки зрения закона, не понятно, с кем сотрудничают "коллаборационисты".
Такое сотрудничество может быть преступным, если, например, в его результате кого-то убили или ограбили, но это не статья УК "Коллаборационизм", это убийство или грабеж, которые нужно доказывать в суде. То, что коллаборационизм бывает добровольным и принудительным, а значит ответственность за разные типы коллаборационизма должна быть разной, в данном случае нет даже смысла обсуждать. Нет войны — нет коллаборационизма.
Точно так же все приговоры по "террористическим" статьям для людей, служивших в ВС ЛДНР, как-то еще сотрудничавших с ЛДНР или просто выражавших им симпатию, являются незаконными, поскольку ни одним судебным решением Украине не признала ЛДНР террористической организацией. Мало того, в феврале это года Международный суд ООН также отказался признавать ЛДНР террористическими организациями. Вопрос на этом закрыт, а значит сегодня есть все международные основания для привлечения к ответственности всех лиц, имеющих отношение к таким приговорам. Потенциально в будущем на скамью подсудимых могут попасть и те, кто сегодня судит на Украине "коллаборационистов".
Вообще-то все это не шутки, и Запад требует от Украины внести изменения в соответствующие законы, чтобы обезопаситься от будущей ответственности. Вот сотрудник отдела исследования проблем уголовного процесса и судоустройства НИИ изучения проблем преступности имени академика В. В. Сташиса Национальной академии правовых наук Украины, адвокат Николай Пашковский подготовил научно-правовое заключение относительно введения требуемых изменений в УК и УПК (зарегистрированы в Верховной раде еще в октябре 2023 года). Пашковский делает следующие выводы:
- —Принятые в 2022 году законы сомнительны как в плане нормативной идентификации коллаборационистской деятельности, так и в плане организации противодействия коллаборационизму.
- —Критика со стороны международных мониторов по криминализации коллаборационистской деятельности указывает на необходимость учета соответствующих положений международного права.
- —Действующая редакция УК Украины не учитывает, что взаимодействие гражданского населения оккупированной территории с оккупантом может быть направлено на обеспечение гражданской жизни (благосостояния) оккупированного населения, в частности, обеспечение его базовых потребностей, что является одним из привилегий гражданского населения по 4-й Женевской конвенции, и, следовательно – охраняемой МГП ценностью.
- —Законодательство государства, территория которого оккупирована, не может лишать гражданское население оккупированной территории преимуществ 4-й Женевской конвенции.
- —Особенности конструкции ст. ст. 111-1, 111-2 УК Украины (статьи о "коллаборационизме" и "пособничестве государству-агрессору" — ред.), широта принятых в них формулировок не только допускают значительную дискрецию правоприменителей (при которой не парламент и правительство, а следователь и прокурор определяют государственную политику по противодействию коллаборационистской деятельности), но и делают возможным злоупотребления правоохранительным ресурсом.
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"Предлагается отклонить"
Даже такой ангажированный юрист, как Пашковский (мы не приводили его пропагандистские цитаты, не касающиеся непосредственно юридических вопросов), делает вывод, что широта формулировок не только ст. 111-1 ("коллаборационизм"), но и ст. 111 ("госизмена"), ст. 111-2 ("пособничество государству-агрессору"), 114-2 ("незаконная передача сведений о ВСУ") и 436-2 ("оправдание российской агрессии") не соответствует принципу правовой определенности, а разграничение составов уголовных правонарушений, предусмотренных этими статьями (за одно и то же действие часто судят по любой из указанных статей на усмотрение правоохранительных органов), вследствие принятия законопроектов лишь прогнозируемо усложнится.
"Пояснительные записки к законопроектам, — пишет юрист, — преимущественно имеют декларативный характер, не содержат аргументов в пользу конкретных изменений, их положения в дальнейшем не могут быть использованы для исторического толкования норм УК, в случае принятия одного из этих законопроектов. Поэтому предлагается указанные законопроекты отклонить".
Итак, почти с самого начала СВО УВКПЧ ООН и другие международные организации стали один за одним выпускать доклады, в которых отмечали массовые нарушения на Украине, связанные с уголовными преследованиями в связи с конфликтом. Это побудило Офис Зеленского дать задание Верховной раде внести некоторые правки в законы, что позволило бы отбиться от международных структур. Даже формальное принятие учитывающих международное право поправок могло бы помочь Офису Зеленского.
Но проблема в том, что "широта формулировок" не случайна и вызвана совсем не срочностью принятий соответствующих законов в марте 2022 года. Они были нужны тогда и продолжают быть нужными сейчас для тотальной расправы с оппозицией и инакомыслием в стране, для создания атмосферы страха, когда люди не знают, что они должны говорить и делать (или не говорить и не делать), чтобы не попасть в тюрьму.
Поэтому правки внесли на рассмотрение еще год назад, но до сих пор они не приняты. А теперь грантовые юристы говорят, что их не надо принимать, поскольку будет еще хуже. Активность вокруг правок выглядит как имитация бурной законодательной деятельности, чтобы морочить голову ООН — результата нет, но процесс-то идет. Правки находятся на рассмотрении в профильных комитетах Рады, потому самое время предотвратить их принятие, показав, что даже украинские правозащитники-грантоеды против такого "соответствия Женевской конвенции".
В то же время это значит, что законы можно привести в соответствие с МГП и МППЧ. Но, если это произойдет, придется массово отпускать людей с оппозиционными взглядами, которые будут мешать осуществлению программ по гомогенизации украинского общества самим своим существованием. Кроме того, люди и их родственники начнут судиться, в том числе в международных институциях, чтобы наказать виновных и получить компенсацию за нарушение своих прав. И это может стать большой проблемой для украинских властей, поэтому Банковая не позволит пересмотреть подходы к политически мотивированным преследованиям.
* организация, запрещенная на территории РФ
О том, как ООН реагирует на террор Украины в отношении гражданского населения с оппозиционными взглядами — в статье "Пытки, самооговоры и похищения людей. Как Украина нарушает Международное гуманитарное право".