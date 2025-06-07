https://ukraina.ru/20250607/tramp-znaet-kakim-na-samom-dele-budet-russkoe-vozmezdie-ukraine---polkovnik-syrtlanov-1063679317.html

Трамп знает, каким на самом деле будет русское возмездие Украине - полковник Сыртланов

Трамп знает, каким на самом деле будет русское возмездие Украине - полковник Сыртланов - 07.06.2025 Украина.ру

Трамп знает, каким на самом деле будет русское возмездие Украине - полковник Сыртланов

Президент США не просто так передал миру послание своего российского коллеги Владимира Путина о том, что ему "придется ответить на атаку на аэродромы". Американский лидер понимает, что реакция Москвы неизбежна. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов

2025-06-07T06:30

2025-06-07T06:30

2025-06-07T06:30

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Собеседник издания добавил, что по его мнению, Киев получит в ответ не однодневный удар, а как минимум длиной в неделю.Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как терактыВ тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.

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новости, россия, киев, украина, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, вооруженные силы украины