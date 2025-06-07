Трамп знает, каким на самом деле будет русское возмездие Украине - полковник Сыртланов - 07.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250607/tramp-znaet-kakim-na-samom-dele-budet-russkoe-vozmezdie-ukraine---polkovnik-syrtlanov-1063679317.html
Трамп знает, каким на самом деле будет русское возмездие Украине - полковник Сыртланов
Трамп знает, каким на самом деле будет русское возмездие Украине - полковник Сыртланов - 07.06.2025 Украина.ру
Трамп знает, каким на самом деле будет русское возмездие Украине - полковник Сыртланов
Президент США не просто так передал миру послание своего российского коллеги Владимира Путина о том, что ему "придется ответить на атаку на аэродромы". Американский лидер понимает, что реакция Москвы неизбежна. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
2025-06-07T06:30
2025-06-07T06:30
новости
россия
киев
украина
дональд трамп
владимир путин
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062254693_373:31:2387:1164_1920x0_80_0_0_d402854f62bf3c8c49ffb6d71f0b4f35.jpg
Собеседник издания добавил, что по его мнению, Киев получит в ответ не однодневный удар, а как минимум длиной в неделю.Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как терактыВ тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
https://ukraina.ru/20250603/poluchit-li-kiev-vozmezdie-eksperty-razoshlis-lish-v-utochnenii-sposoba-1063597012.html
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062254693_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_5a526e21665f7efd5bfb43d305bbcb9c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Трамп знает, каким на самом деле будет русское возмездие Украине - полковник Сыртланов

06:30 07.06.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент США не просто так передал миру послание своего российского коллеги Владимира Путина о том, что ему "придется ответить на атаку на аэродромы". Американский лидер понимает, что реакция Москвы неизбежна. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
"Я бы обратил внимание на то, что президент Российской Федерации во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил [по словам Трампа], что мы ответим на террористическую атаку ВСУ на российские военные аэродромы. Это, как мне кажется, первое подобное заявление об ответных мерах. Не случайно американцы сделали предупреждение для своих граждан, находящихся на территории Украины, о возможном российском ударе", - сказа Сыртланов.
Собеседник издания добавил, что по его мнению, Киев получит в ответ не однодневный удар, а как минимум длиной в неделю.
Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
3 июня, 14:41
Получит ли Киев возмездие? Эксперты разошлись лишь в уточнении способаПрезидент России Владимир Путины был информирован об украинских атаках на российские аэродромы незамедлительно. Соответствующие решения об ответных мерах могут быть приняты только после выводов следствия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинУкраина.руВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:36Каховская ГЭС, подорванная Украиной, нужна России, но ее восстановление возможно только после войны
08:10Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ наступает по всем направлениям, а Киев открыл второй фронт
08:00Диверсии на мостах, "массированный ответ" ВС РФ и Зеленский под охраной. Неделя в фотографиях
07:59"Чортківська офензива": последнее наступление украинцев против поляков
07:30Грег Вайнер: Пока на Трампа идет охота, к решению конфликта на Украине подключается Китай
07:00Скоробогатый ответил, зачем Амстердам тратит фактически последние кровные на ВСУ
06:45Эксперт ответил, стоит ли Москве снова садиться за стол переговоров с Киевом
06:30Трамп знает, каким на самом деле будет русское возмездие Украине - полковник Сыртланов
06:15Неудобно говорить, какие бонусы получит Россия: эксперт о черноморской стороне украинского конфликта
06:00Полковник Сыртланов: возмездие Киеву будет измеряться не сутками
05:46Подполковник ФСБ Храпач: граждане России слишком расслаблены перед лицом врага
05:30Полковник Сыртланов: россияне стали бдительнее
19:30Дмитрий Дробницкий: Трамп занял Овальный кабинет в Белом доме, но взять весь Вашингтон не смог
17:57Рейдерский захват имущества "Газпрома". Как власти Молдавии потратят 400 млн евро энергетического кредита
17:23"Преступник нейтрализован": на военном объекте в Рязанской области пресечен теракт
17:22Оплеуха Зеленскому: Навроцкий начал решать "давно назревшие исторические вопросы"
17:08Освобождение Кондрашовки нарушает логистику Купянской группировки ВСУ
17:03Как Маск продолжил дело Зеленского. Новая глава в истории с импичментом Трампа
16:54Представители РФ приехали на условленное место... а Киев отказался принимать тела
16:30"Кубок защитников Отечества". Одна большая семья, или Когда вся страна - боевое братство
Лента новостейМолния