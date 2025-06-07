Трамп знает, каким на самом деле будет русское возмездие Украине - полковник Сыртланов
Президент США не просто так передал миру послание своего российского коллеги Владимира Путина о том, что ему "придется ответить на атаку на аэродромы". Американский лидер понимает, что реакция Москвы неизбежна. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
"Я бы обратил внимание на то, что президент Российской Федерации во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил [по словам Трампа], что мы ответим на террористическую атаку ВСУ на российские военные аэродромы. Это, как мне кажется, первое подобное заявление об ответных мерах. Не случайно американцы сделали предупреждение для своих граждан, находящихся на территории Украины, о возможном российском ударе", - сказа Сыртланов.
Собеседник издания добавил, что по его мнению, Киев получит в ответ не однодневный удар, а как минимум длиной в неделю.
Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.
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3 июня, 14:41Получит ли Киев возмездие? Эксперты разошлись лишь в уточнении способаПрезидент России Владимир Путины был информирован об украинских атаках на российские аэродромы незамедлительно. Соответствующие решения об ответных мерах могут быть приняты только после выводов следствия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
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