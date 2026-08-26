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Создание "национального пантеона" испортит отношения Киева с Европой - канцелярия президента Польши
Создание "национального пантеона" испортит отношения Киева с Европой - канцелярия президента Польши - 26.08.2026 Украина.ру
Создание "национального пантеона" испортит отношения Киева с Европой - канцелярия президента Польши
Создание Украиной так называемого "национального пантеона" серьезно ухудшит ее отношения со всей Западной Европой, предупредил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM
2026-08-26T10:49
2026-08-26T10:49
2026-08-26T10:49
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"Я являюсь критиком этого закона и считаю, что он не будет улучшать отношений не только с Польшей, но также и с другими странами, со всей Западной Европой", — сказал польский политик.Руководитель внешнеполитического бюро выразил крайнее удивление тем, что украинская сторона продолжает углубляться в эту спорную тему, а также раскритиковал нынешнее польское правительство за отсутствие решительности и жесткой позиции в данном вопросе.Ранее Владимир Зеленский подписал закон "Об украинском национальном пантеоне", который предполагает создание мемориального комплекса для захоронения и почитания ключевых исторических деятелей Украины. В этот список Киев планирует включить в том числе лидеров радикальных националистических движений XX века, деятельность которых в Варшаве официально считают преступной, а их сторонников — ответственными за Волынскую резню. Подробнее - в материале Зеленский прославляет бандеровцев, а Польша теряет терпение на сайте Украина.ру.
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Новости, Польша, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Украина.ру
Создание "национального пантеона" испортит отношения Киева с Европой - канцелярия президента Польши
Создание Украиной так называемого "национального пантеона" серьезно ухудшит ее отношения со всей Западной Европой, предупредил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM
"Я являюсь критиком этого закона и считаю, что он не будет улучшать отношений не только с Польшей, но также и с другими странами, со всей Западной Европой", — сказал польский политик.
Руководитель внешнеполитического бюро выразил крайнее удивление тем, что украинская сторона продолжает углубляться в эту спорную тему, а также раскритиковал нынешнее польское правительство за отсутствие решительности и жесткой позиции в данном вопросе.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон "Об украинском национальном пантеоне", который предполагает создание мемориального комплекса для захоронения и почитания ключевых исторических деятелей Украины.
В этот список Киев планирует включить в том числе лидеров радикальных националистических движений XX века, деятельность которых в Варшаве официально считают преступной, а их сторонников — ответственными за Волынскую резню.