https://ukraina.ru/20260826/vybory-kak-tsunami-korruptsiya-kak-zagadka-o-chm-umolchal-zelenskiy-1082801803.html

Выборы как цунами, коррупция как загадка: о чём умолчал Зеленский

Выборы как цунами, коррупция как загадка: о чём умолчал Зеленский - 26.08.2026 Украина.ру

Выборы как цунами, коррупция как загадка: о чём умолчал Зеленский

Зеленский накануне Дня независимости Украины выдал свою серию информационных перлов. Решил разобрать их пакетом, потому что каждый в отдельности на серьёзную аналитику не тянет, а совокупно получается неплохая такая себе реприза для стендапа

2026-08-26T10:08

2026-08-26T10:08

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Тезис номер один. Коридор возможностей по окончанию войны - от саммита G20 в Соединённых Штатах до конца лета 2027 года, потому что потом начинаются выборы президента США.Это откровенная ложь. И бог с ним, с тем фактом, что Зеленский ещё пару месяцев назад заявлял, что окно возможностей связано с выборами в американский Конгресс и завершится где-то в ноябре 2026 года. Теперь у него другое окошко. Но, повторюсь, бог с ним. Главным препятствием хотя бы к началу мирного переговорного процесса является позиция именно Киева. И вот это важно. Украинская сторона до сих пор не представила какого-то своего конкретного видения завершения войны. Ни базового меморандума, ни плана, ни дорожной карты. Вообще ничего нет. А когда этого нет, то очевидно и отсутствие желания Киева вообще идти к мирному треку. Зато уже сейчас Зеленский демонстрирует какие-то новые причины, почему мира не будет. Это вдруг и саммит "Большой двадцатки", и выборы президента США, до которых вообще-то ещё два с половиной года.Тезис номер два. Украине сейчас не хватает на оборону и внутренние расходы порядка 57 млрд долларов, а членство в НАТО дало бы стране новые финансовые возможности.Тут сразу намешаны кони, люди, мухи, котлеты и сильнодействующие вещества. Украине не хватает 57 млрд долларов, потому что она находится в состоянии войны. Её функция — это торпедирование РФ в интересах Запада. И Украине отныне всегда будет не хватать денег, потому что у неё нет собственной экономики. Она страна-банкрот, живущая на внешние дотации, а дотации Запад даёт прежде всего под войну. НАТО — это не благотворительный финансовый фонд. Альянс денег своим участникам не раздаёт. Там расклады как раз ровно наоборот. От стран-членов требуется постоянное увеличение военных расходов с жёсткой привязкой к ВВП. Украина в этом плане вообще не вписывается в модель НАТО, потому что у неё нет своей работающей экономики. Собственно, почти никакой уже нет. Она — прокси-площадка, на территории и через территорию которой Запад ведёт боевые действия против России. То есть Украина — это такой себе Южный Вьетнам из середины XX века, на территории которого идёт война, но Соединённые Штаты никогда в своём уме не взяли бы его ни в НАТО, ни в качестве какого-то отдельного штата Америки.Тезис номер три. Зеленский чистосердечно признался, что обманул Трампа с историей со Starlink. Но тут даже комментировать — только портить. Зеленскому, типа, сообщили, что компания Starlink дала добро на использование ВСУ своих спутников над РФ. И Зеленский, не разобравшись с этим, потащился к Трампу, чтобы тот тоже дал добро. Сюр!Тезис номер четыре. Украина готова обсуждать взаимный отказ от ударов по аграрному сектору и судам, перевозящим продовольствие.Тут "прекрасно" всё. Во-первых, сам уровень планирования. ВСУ начали наносить в июне массовые удары по российским судам в Чёрном и Азовском морях с расчётом, собственно, на что? Что мы взвоем от боли, но даже не додумаемся изолировать Большую Одессу? А во-вторых, Зеленский предлагает отказаться от ударов по сухогрузам, но не по танкерам. А нам такое перемирие вообще зачем?Тезис номер пять. Украина официально никогда не участвовала ни в какой спецоперации по подрыву "Северного потока —2".Тут в первую очередь режет глаз словечко "официально". А неофициально? И вообще, за всё, что максимально токсично и уродливо в этой войне, Украина никогда не берёт на себя ответственность. Если удары по маркетплейсу, то это официально Украина, а если по общежитию в Старобельске, где гибнут студенты, то сразу же молчок. Убийство российского генерала — снова официально Украина, а если убили журналистку Дарью Дугину, то снова никакого официального подтверждения. Но тут больше интересно другое. Зеленский полностью открестился от граждан Украины, которые сейчас задержаны в Европе по истории с "Северными потоками". Если ты утверждаешь, что Украина не участвовала, значит, вроде как и эти люди невиновны. Но Зеленский не говорит, что они невиновны, равно как и не требует их немедленного освобождения. Так, участвовала и виновны?Тезис номер шесть. Выборы прямо сейчас — это цунами на Украине.Персонально для Зеленского цунами — это вообще всё, что ведёт к потере им власти. А на выборах у него нет ни малейших шансов переизбраться, даже чисто теоретических. И как только он теряет власть, к нему столько людей захотят прийти с личными вопросами. Мама дорогая! Проблема с выборами на Украине лежит точно не в сфере безопасности, это как раз вполне себе лечится. В конце концов, на Украине не погибает каждый день даже сто гражданских. В Харькове, например, были массовые гуляния на День города, а это, на секундочку, прифронтовой город. И больше того, Россия не раз и не два заявляла, что на день голосования может прекратить удары. Проблема тут в том, что на Украине нет никаких свобод, криминализировано инакомыслие, закрыты границы, миллионы людей внутри страны не могут свободно передвигаться, отменены базовые права. Проводить при таких вводных выборы на Украине — это то же самое, что проводить их где-нибудь в варшавском гетто.Тезис номер семь. Зеленский отрицает свою причастность к коррупции. Цитата: "Ко мне не поступает никаких вопросов от руководителей антикоррупционных органов. Они прекрасно понимают, что я ничем подобным не занимаюсь".Это вообще самое ударно-смешное из того, что он понарассказывал, учитывая, что глава украинского государства по законам и Конституции не подлежит уголовному преследованию во время исполнения своих полномочий. НАБУ и САП за последние пару лет выдвинули обвинения целому ряду близких к Зеленскому чиновникам, функционерам и бизнесменам: Кирилл Тимошенко, Алексей Чернышов, Тимур Миндич, Андрей Ермак и т.д.И вот эти люди, друзья и подчинённые Зеленского, которые трутся рядом с ним, — воры. И это не предположение, а официальные обвинения антикоррупционных органов. А Зеленский, по его собственным утверждениям, ничего об этом не знал и сам ни в чём не виноват. Просто — Рафик не виновен! Нет, наверное, на планете есть чудаки, которые приходят в публичный дом только погреться. Ну или, если жарко, посидеть под кондиционером. Разные же странности у людей бывают. Вот, возможно, и Владимир Александрович такой же. У него просто упало зрение, и он не замечает: вокруг каждый первый — ворьё, а сам Зеленский к этому ну никак не причастен.Смешно же. Отличный стендап. Не теряет хватки бывший комик.

https://ukraina.ru/20260826/khmelnitskiy-yanukovich-i-mazepa-s-zelenskim-kogo-ukraintsy-schitayut-natsionalnymi-geroyami-1082789451.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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мнения, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск