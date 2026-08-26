Выборы как цунами, коррупция как загадка: о чём умолчал Зеленский - 26.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260826/vybory-kak-tsunami-korruptsiya-kak-zagadka-o-chm-umolchal-zelenskiy-1082801803.html
Выборы как цунами, коррупция как загадка: о чём умолчал Зеленский
Выборы как цунами, коррупция как загадка: о чём умолчал Зеленский - 26.08.2026 Украина.ру
Выборы как цунами, коррупция как загадка: о чём умолчал Зеленский
Зеленский накануне Дня независимости Украины выдал свою серию информационных перлов. Решил разобрать их пакетом, потому что каждый в отдельности на серьёзную аналитику не тянет, а совокупно получается неплохая такая себе реприза для стендапа
2026-08-26T10:08
2026-08-26T10:08
мнения
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082348888_0:130:3076:1860_1920x0_80_0_0_168817d956e3892edaeae044d9ae92dd.jpg
Тезис номер один. Коридор возможностей по окончанию войны - от саммита G20 в Соединённых Штатах до конца лета 2027 года, потому что потом начинаются выборы президента США.Это откровенная ложь. И бог с ним, с тем фактом, что Зеленский ещё пару месяцев назад заявлял, что окно возможностей связано с выборами в американский Конгресс и завершится где-то в ноябре 2026 года. Теперь у него другое окошко. Но, повторюсь, бог с ним. Главным препятствием хотя бы к началу мирного переговорного процесса является позиция именно Киева. И вот это важно. Украинская сторона до сих пор не представила какого-то своего конкретного видения завершения войны. Ни базового меморандума, ни плана, ни дорожной карты. Вообще ничего нет. А когда этого нет, то очевидно и отсутствие желания Киева вообще идти к мирному треку. Зато уже сейчас Зеленский демонстрирует какие-то новые причины, почему мира не будет. Это вдруг и саммит "Большой двадцатки", и выборы президента США, до которых вообще-то ещё два с половиной года.Тезис номер два. Украине сейчас не хватает на оборону и внутренние расходы порядка 57 млрд долларов, а членство в НАТО дало бы стране новые финансовые возможности.Тут сразу намешаны кони, люди, мухи, котлеты и сильнодействующие вещества. Украине не хватает 57 млрд долларов, потому что она находится в состоянии войны. Её функция — это торпедирование РФ в интересах Запада. И Украине отныне всегда будет не хватать денег, потому что у неё нет собственной экономики. Она страна-банкрот, живущая на внешние дотации, а дотации Запад даёт прежде всего под войну. НАТО — это не благотворительный финансовый фонд. Альянс денег своим участникам не раздаёт. Там расклады как раз ровно наоборот. От стран-членов требуется постоянное увеличение военных расходов с жёсткой привязкой к ВВП. Украина в этом плане вообще не вписывается в модель НАТО, потому что у неё нет своей работающей экономики. Собственно, почти никакой уже нет. Она — прокси-площадка, на территории и через территорию которой Запад ведёт боевые действия против России. То есть Украина — это такой себе Южный Вьетнам из середины XX века, на территории которого идёт война, но Соединённые Штаты никогда в своём уме не взяли бы его ни в НАТО, ни в качестве какого-то отдельного штата Америки.Тезис номер три. Зеленский чистосердечно признался, что обманул Трампа с историей со Starlink. Но тут даже комментировать — только портить. Зеленскому, типа, сообщили, что компания Starlink дала добро на использование ВСУ своих спутников над РФ. И Зеленский, не разобравшись с этим, потащился к Трампу, чтобы тот тоже дал добро. Сюр!Тезис номер четыре. Украина готова обсуждать взаимный отказ от ударов по аграрному сектору и судам, перевозящим продовольствие.Тут "прекрасно" всё. Во-первых, сам уровень планирования. ВСУ начали наносить в июне массовые удары по российским судам в Чёрном и Азовском морях с расчётом, собственно, на что? Что мы взвоем от боли, но даже не додумаемся изолировать Большую Одессу? А во-вторых, Зеленский предлагает отказаться от ударов по сухогрузам, но не по танкерам. А нам такое перемирие вообще зачем?Тезис номер пять. Украина официально никогда не участвовала ни в какой спецоперации по подрыву "Северного потока —2".Тут в первую очередь режет глаз словечко "официально". А неофициально? И вообще, за всё, что максимально токсично и уродливо в этой войне, Украина никогда не берёт на себя ответственность. Если удары по маркетплейсу, то это официально Украина, а если по общежитию в Старобельске, где гибнут студенты, то сразу же молчок. Убийство российского генерала — снова официально Украина, а если убили журналистку Дарью Дугину, то снова никакого официального подтверждения. Но тут больше интересно другое. Зеленский полностью открестился от граждан Украины, которые сейчас задержаны в Европе по истории с "Северными потоками". Если ты утверждаешь, что Украина не участвовала, значит, вроде как и эти люди невиновны. Но Зеленский не говорит, что они невиновны, равно как и не требует их немедленного освобождения. Так, участвовала и виновны?Тезис номер шесть. Выборы прямо сейчас — это цунами на Украине.Персонально для Зеленского цунами — это вообще всё, что ведёт к потере им власти. А на выборах у него нет ни малейших шансов переизбраться, даже чисто теоретических. И как только он теряет власть, к нему столько людей захотят прийти с личными вопросами. Мама дорогая! Проблема с выборами на Украине лежит точно не в сфере безопасности, это как раз вполне себе лечится. В конце концов, на Украине не погибает каждый день даже сто гражданских. В Харькове, например, были массовые гуляния на День города, а это, на секундочку, прифронтовой город. И больше того, Россия не раз и не два заявляла, что на день голосования может прекратить удары. Проблема тут в том, что на Украине нет никаких свобод, криминализировано инакомыслие, закрыты границы, миллионы людей внутри страны не могут свободно передвигаться, отменены базовые права. Проводить при таких вводных выборы на Украине — это то же самое, что проводить их где-нибудь в варшавском гетто.Тезис номер семь. Зеленский отрицает свою причастность к коррупции. Цитата: "Ко мне не поступает никаких вопросов от руководителей антикоррупционных органов. Они прекрасно понимают, что я ничем подобным не занимаюсь".Это вообще самое ударно-смешное из того, что он понарассказывал, учитывая, что глава украинского государства по законам и Конституции не подлежит уголовному преследованию во время исполнения своих полномочий. НАБУ и САП за последние пару лет выдвинули обвинения целому ряду близких к Зеленскому чиновникам, функционерам и бизнесменам: Кирилл Тимошенко, Алексей Чернышов, Тимур Миндич, Андрей Ермак и т.д.И вот эти люди, друзья и подчинённые Зеленского, которые трутся рядом с ним, — воры. И это не предположение, а официальные обвинения антикоррупционных органов. А Зеленский, по его собственным утверждениям, ничего об этом не знал и сам ни в чём не виноват. Просто — Рафик не виновен! Нет, наверное, на планете есть чудаки, которые приходят в публичный дом только погреться. Ну или, если жарко, посидеть под кондиционером. Разные же странности у людей бывают. Вот, возможно, и Владимир Александрович такой же. У него просто упало зрение, и он не замечает: вокруг каждый первый — ворьё, а сам Зеленский к этому ну никак не причастен.Смешно же. Отличный стендап. Не теряет хватки бывший комик.
https://ukraina.ru/20260826/khmelnitskiy-yanukovich-i-mazepa-s-zelenskim-kogo-ukraintsy-schitayut-natsionalnymi-geroyami-1082789451.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082348888_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_6ff39ff0c82a713bf0e37c6f4d435bf9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск
Мнения, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Илон Маск

Выборы как цунами, коррупция как загадка: о чём умолчал Зеленский

10:08 26.08.2026
 
© AP / Teresa Suares
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© AP / Teresa Suares
Читать в
ДзенTelegram
Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
Все материалы
Зеленский накануне Дня независимости Украины выдал свою серию информационных перлов. Решил разобрать их пакетом, потому что каждый в отдельности на серьёзную аналитику не тянет, а совокупно получается неплохая такая себе реприза для стендапа
Тезис номер один. Коридор возможностей по окончанию войны - от саммита G20 в Соединённых Штатах до конца лета 2027 года, потому что потом начинаются выборы президента США.
Это откровенная ложь. И бог с ним, с тем фактом, что Зеленский ещё пару месяцев назад заявлял, что окно возможностей связано с выборами в американский Конгресс и завершится где-то в ноябре 2026 года. Теперь у него другое окошко. Но, повторюсь, бог с ним.
Главным препятствием хотя бы к началу мирного переговорного процесса является позиция именно Киева. И вот это важно. Украинская сторона до сих пор не представила какого-то своего конкретного видения завершения войны. Ни базового меморандума, ни плана, ни дорожной карты. Вообще ничего нет. А когда этого нет, то очевидно и отсутствие желания Киева вообще идти к мирному треку.
Зато уже сейчас Зеленский демонстрирует какие-то новые причины, почему мира не будет. Это вдруг и саммит "Большой двадцатки", и выборы президента США, до которых вообще-то ещё два с половиной года.
Тезис номер два. Украине сейчас не хватает на оборону и внутренние расходы порядка 57 млрд долларов, а членство в НАТО дало бы стране новые финансовые возможности.
Тут сразу намешаны кони, люди, мухи, котлеты и сильнодействующие вещества. Украине не хватает 57 млрд долларов, потому что она находится в состоянии войны. Её функция — это торпедирование РФ в интересах Запада. И Украине отныне всегда будет не хватать денег, потому что у неё нет собственной экономики. Она страна-банкрот, живущая на внешние дотации, а дотации Запад даёт прежде всего под войну.
НАТО — это не благотворительный финансовый фонд. Альянс денег своим участникам не раздаёт. Там расклады как раз ровно наоборот. От стран-членов требуется постоянное увеличение военных расходов с жёсткой привязкой к ВВП. Украина в этом плане вообще не вписывается в модель НАТО, потому что у неё нет своей работающей экономики.
Собственно, почти никакой уже нет. Она — прокси-площадка, на территории и через территорию которой Запад ведёт боевые действия против России. То есть Украина — это такой себе Южный Вьетнам из середины XX века, на территории которого идёт война, но Соединённые Штаты никогда в своём уме не взяли бы его ни в НАТО, ни в качестве какого-то отдельного штата Америки.
Тезис номер три. Зеленский чистосердечно признался, что обманул Трампа с историей со Starlink.
"Он (Трамп - ред.) сказал, что я его якобы обманул, потому что Маск отказал Украине в использовании Starlink на территории России. Я вернулся к нашему Министерству обороны, и они сказали, что, может, так и было", - говорил глава киевского режима.
Но тут даже комментировать — только портить. Зеленскому, типа, сообщили, что компания Starlink дала добро на использование ВСУ своих спутников над РФ. И Зеленский, не разобравшись с этим, потащился к Трампу, чтобы тот тоже дал добро. Сюр!
Тезис номер четыре. Украина готова обсуждать взаимный отказ от ударов по аграрному сектору и судам, перевозящим продовольствие.
Тут "прекрасно" всё. Во-первых, сам уровень планирования. ВСУ начали наносить в июне массовые удары по российским судам в Чёрном и Азовском морях с расчётом, собственно, на что? Что мы взвоем от боли, но даже не додумаемся изолировать Большую Одессу? А во-вторых, Зеленский предлагает отказаться от ударов по сухогрузам, но не по танкерам. А нам такое перемирие вообще зачем?
Тезис номер пять. Украина официально никогда не участвовала ни в какой спецоперации по подрыву "Северного потока —2".
Тут в первую очередь режет глаз словечко "официально". А неофициально? И вообще, за всё, что максимально токсично и уродливо в этой войне, Украина никогда не берёт на себя ответственность. Если удары по маркетплейсу, то это официально Украина, а если по общежитию в Старобельске, где гибнут студенты, то сразу же молчок. Убийство российского генерала — снова официально Украина, а если убили журналистку Дарью Дугину, то снова никакого официального подтверждения.
Но тут больше интересно другое. Зеленский полностью открестился от граждан Украины, которые сейчас задержаны в Европе по истории с "Северными потоками". Если ты утверждаешь, что Украина не участвовала, значит, вроде как и эти люди невиновны. Но Зеленский не говорит, что они невиновны, равно как и не требует их немедленного освобождения. Так, участвовала и виновны?
Тезис номер шесть. Выборы прямо сейчас — это цунами на Украине.
Персонально для Зеленского цунами — это вообще всё, что ведёт к потере им власти. А на выборах у него нет ни малейших шансов переизбраться, даже чисто теоретических. И как только он теряет власть, к нему столько людей захотят прийти с личными вопросами. Мама дорогая!
Проблема с выборами на Украине лежит точно не в сфере безопасности, это как раз вполне себе лечится. В конце концов, на Украине не погибает каждый день даже сто гражданских. В Харькове, например, были массовые гуляния на День города, а это, на секундочку, прифронтовой город. И больше того, Россия не раз и не два заявляла, что на день голосования может прекратить удары.
Проблема тут в том, что на Украине нет никаких свобод, криминализировано инакомыслие, закрыты границы, миллионы людей внутри страны не могут свободно передвигаться, отменены базовые права. Проводить при таких вводных выборы на Украине — это то же самое, что проводить их где-нибудь в варшавском гетто.
Тезис номер семь. Зеленский отрицает свою причастность к коррупции. Цитата: "Ко мне не поступает никаких вопросов от руководителей антикоррупционных органов. Они прекрасно понимают, что я ничем подобным не занимаюсь".
Это вообще самое ударно-смешное из того, что он понарассказывал, учитывая, что глава украинского государства по законам и Конституции не подлежит уголовному преследованию во время исполнения своих полномочий.
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
05:50
Хмельницкий, Янукович и Мазепа с Зеленским: кого украинцы считают национальными героямиНа День Независимости Владимир Зеленский сделал героем Украины основателя "Азова"*, харьковского неонациста Андрея Билецкого**. Чуть раньше сам "белый вождь" участвовал в ритуальных перезахоронениях другой нацистской иконы – основателя ОУН* полковника Евгения Коновальца. Но являются ли эти деятели героями в умах и сердцах украинцев?
НАБУ и САП за последние пару лет выдвинули обвинения целому ряду близких к Зеленскому чиновникам, функционерам и бизнесменам: Кирилл Тимошенко, Алексей Чернышов, Тимур Миндич, Андрей Ермак и т.д.
И вот эти люди, друзья и подчинённые Зеленского, которые трутся рядом с ним, — воры. И это не предположение, а официальные обвинения антикоррупционных органов. А Зеленский, по его собственным утверждениям, ничего об этом не знал и сам ни в чём не виноват. Просто — Рафик не виновен!
Нет, наверное, на планете есть чудаки, которые приходят в публичный дом только погреться. Ну или, если жарко, посидеть под кондиционером. Разные же странности у людей бывают. Вот, возможно, и Владимир Александрович такой же. У него просто упало зрение, и он не замечает: вокруг каждый первый — ворьё, а сам Зеленский к этому ну никак не причастен.
Смешно же. Отличный стендап. Не теряет хватки бывший комик.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампИлон Маск
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:49Создание "национального пантеона" испортит отношения Киева с Европой - канцелярия президента Польши
10:35Почувствовали вкус наживы: что будет с продуктами на Украине после ударов ВС РФ
10:15"Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа
10:08Выборы как цунами, коррупция как загадка: о чём умолчал Зеленский
10:05"Махровая русофобия": Захарова раскритиковала руководство Германии и немецкие СМИ
09:31Володин объяснил цели Запада в накачивании Украины оружием
09:10Россия обладает месторождениями руд, которых нет нигде в мире
09:00Захарова уличила президента Финляндии в деградации из-за слов об атаках на Wildberries
08:22Операторы БПЛА уничтожили "дроны-ждуны" на Добропольском направлении
08:20Кремль объяснил цель неанонсированного визита главы ЦРУ в Россию
08:00Сказ о том, как Ельцин захотел союз сохранить... и передумал. 35 лет "меморандуму Вощанова"
07:55Полыхающий Wildberries, почти полтысячи сбитых дронов: Минобороны сообщило о ночном налете ВСУ
07:44Британцы "заразили" ВСУ нечистоплотными практиками Запада в Азии и Африке — Мирошник
07:30"Реальность берет верх": Дмитриев отреагировал на слова Федорова о поражении Киева
07:00Дмитрий Евстафьев: Россия не станет платить за хаос после банкета, который организовали кураторы Украины
06:55Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области
06:36Экономика Украины и война: книжные (по)беды и "черешня" в Финляндии
06:34Песков прокомментировал визит в Москву главы ЦРУ Рэтклиффа
06:15Ищенко: Зеленский был "амбициозным мальчиком", которого подкармливал "известный олигарх"
06:14Силы ПВО и МОГи отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Тамбовскую область
Лента новостейМолния