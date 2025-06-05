https://ukraina.ru/20250605/polkovnik-timur-syrtlanov-ob-otvete-rossii-na-terakty-my-budem-koshmarit-ukrainu-v-techenie-nedeli--1063668992.html

Полковник Тимур Сыртланов об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели

Полковник Тимур Сыртланов об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели - 05.06.2025 Украина.ру

Полковник Тимур Сыртланов об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели

Ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов объяснил, как предупредить следующие подрывы мостов и другие теракты. Прежде всего, как он считает, необходимо усилить агентурную работу с подозрительными элементами.

2025-06-05T16:02

2025-06-05T16:02

2025-06-05T16:03

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Под Воронежем 5 июня была повреждена железная дорога и остановлены поезда из-за взрыва. Ранее, 4 июня, в соцсети Truth Social Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, отметив, что президент России "сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы".— Тимур, взрыв в Воронеже — это новый подрыв?— Я думаю, в первую очередь необходимо дождаться официальной информации от следственных и оперативных органов, чтобы потом делать какие-то выводы. Лично я предполагаю, что все-таки произошел подрыв путей.В любом случае я бы отметил должную внимательность и высокий профессионализм, которые проявил машинист электропоезда, следовавшего на этом участке. Более 350 пассажиров ехали в составе, и благодаря машинисту удалось предотвратить катастрофу.— Как в Курске и Брянске ситуация сейчас? Что делается для усиления безопасности областей от подрывов и БПЛА?— Плановая работа проводится во всех трех приграничных регионах: в Белгородской, Курской, Брянской — делаются соответствующие выводы. Знаете, когда атакуют террористы, конечно, можно сделать определенные выводы — но к каждому столбу не поставишь специалиста.Конечно, необходимо усилить безопасность таких объектов, как мосты, электроподстанции, и так далее. Потому что с точки зрения противовоздушной обороны (ПВО) российские регионы защищены нормально. Радиоэлектронная борьба позволяет минимизировать потери при террористических атаках со стороны Украины по мирным жителям приграничных регионов.— Генерал ФСБ Александр Михайлов заявил в нашем интервью, что в глубинной России не хватает участковых, следователей, и поэтому следить за ситуацией сложнее. Что вы об этом думаете? Как с этим дела в Курской области?— Я не думаю, что Курская область отличается чем-то от других регионов Российской Федерации. Везде сейчас объективно нехватка личного состава в органах внутренних дел. Это не секрет.На мероприятии по подведению итогов 2024 года, которое проходило в МВД при участии руководства страны, были обозначены цифры. Они показали, что есть большой некомплект практически во всех регионах сотрудников низового звена. Это те специалисты, которые работают именно с людьми: патрульно-постовая служба, следователи, участковые, дознаватели. В некоторых субъектах РФ их нехватка составляет 25-30%.— С чем это связано?— В первую очередь, с низкой заработной платой. Эти работники объективно должны получать более высокую заработную плату. В связи с проведением СВО сейчас акценты в России на другое поставлены, но надеюсь, что когда-то обратят внимание и на сотрудников полиции.— По моим ощущениям российское общество находится в "расслабухе". Как ориентировать россиян на возможные признаки подготовки к совершению преступления?— Последние три года мы находимся в состоянии войны с противником, с неофашизмом. По моим данным, жители (особенно приграничных регионов, которых коснулись боевые действия) пребывают в полной бдительности. При необходимости обращаются и подают сигналы о каких-то ситуациях и подозрительных личностях, которые в кратчайшие сроки проверяются.Здесь важно, чтобы привитие бдительности гражданам не превратилось в заразную болезнь и не стало подобием того, что происходит в США, когда сосед "стучит" на соседа по любому поводу.— Что можно еще сделать, как предвосхитить подрывы и другие теракты? Что говорит ваш опыт службы в спецподразделении?— Во-первых, стоит усилить агентурную работу с подозрительными элементами.Во-вторых, более тщательно работать по гражданам, которые с 2014 года переехали в качестве беженцев на территорию Российской Федерации и получили российские паспорта в упрощенном порядке. На эту категорию лиц необходимо обратить особое внимание.— Как вы считаете, поспособствует ли обеспечению безопасности от диверсантов создание буферной зоны?— Скорее это защитит наши территории от поражения ракетно-бомбовыми ударами и беспилотниками со стороны противника. А что касается защиты от диверсий: если украинское государство террористическое, то оно будет продолжать проповедовать диверсионную деятельность против мирных граждан Российской Федерации. Тут буферная зона вряд ли поможет.— Как удар 1 июня Вооруженных сил Украины (ВСУ) по аэродромам повлиял на ход боевых действий?— Я бы обратил внимание на то, что президент Российской Федерации во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что мы ответим на террористическую атаку ВСУ на российские военные аэродромы. Это, как мне кажется, было первое подобное заявление Владимира Путина об ответных мерах.Не случайно американцы сделали предупреждение для своих граждан, находящихся на территории Украины, о возможном российском ударе. Я думаю, это будет не однодневный удар, а мы будет кошмарить территорию Украины в течение недели.Увы, Украина сегодня – бандитская слободка. Но иной реальности у нас нет, и полностью подмявший под себя страну киевский режим – единственно возможная сторона переговоров на сегодня. Другим просто не дадут рта раскрыть. Об этом в интервью Дмитрий Краснов: Переговоры России с Украиной могли бы стать успешными, но есть одно "но".

https://ukraina.ru/20230507/1046014341.html

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Анна Черкасова

интервью, россия, украина, воронеж, дональд трамп, владимир путин, александр михайлов, вооруженные силы украины, фсб, подрыв, теракт, диверсия, аэродромы, ракетный удар, спецслужба, сво