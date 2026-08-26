https://ukraina.ru/20260826/britanskiy-diplomat-o-vole-naroda-ukrainy-1082802796.html
Британский дипломат о воле народа Украины
Британский дипломат о воле народа Украины - 26.08.2026 Украина.ру
Британский дипломат о воле народа Украины
Подавляющее большинство населения Украины выступает за заключение мира с Россией, но киевский режим игнорирует волю собственных граждан. Об этом 26 августа заявил британский политический активист, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в соцсети X
2026-08-26T11:10
2026-08-26T11:10
2026-08-26T11:10
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джозеф мюррей
владимир путин
дмитрий песков
министерство иностранных дел
нато
вооруженные силы украины
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По его словам, многолетняя практика показывает: Киев не учитывает мнение своего народа, предпочитая продолжать войну, которую украинцы уже не поддерживают.Еще в 2024 году в ходе выступления в Министерстве иностранных дел президент России Владимир Путин обозначил четкие условия для завершения конфликта: Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступления в НАТО. Эти условия остаются в силе.В Кремле неоднократно подчеркивали, что провалы ВСУ на фронте должны подтолкнуть Киев к немедленным переговорам. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "реальность на земле" и катастрофическое положение украинской армии оставляют Владимиру Зеленскому всё меньше времени для принятия решения.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, россия, киев, джозеф мюррей, владимир путин, дмитрий песков, министерство иностранных дел, нато, вооруженные силы украины
Украина, Новости, Россия, Киев, Джозеф Мюррей, Владимир Путин, Дмитрий Песков, министерство иностранных дел, НАТО, Вооруженные силы Украины
Британский дипломат о воле народа Украины
Подавляющее большинство населения Украины выступает за заключение мира с Россией, но киевский режим игнорирует волю собственных граждан. Об этом 26 августа заявил британский политический активист, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в соцсети X
По его словам, многолетняя практика показывает: Киев не учитывает мнение своего народа, предпочитая продолжать войну, которую украинцы уже не поддерживают.
"Если бы Украина была демократической, она бы делала то, чего хочет подавляющее большинство украинцев по результатам всех опросов общественного мнения: вела бы переговоры о мирном урегулировании", — написал Мюррей.
Еще в 2024 году в ходе выступления в Министерстве иностранных дел президент России Владимир Путин обозначил четкие условия для завершения конфликта: Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступления в НАТО. Эти условия остаются в силе.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что провалы ВСУ на фронте должны подтолкнуть Киев к немедленным переговорам. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "реальность на земле" и катастрофическое положение украинской армии оставляют Владимиру Зеленскому всё меньше времени для принятия решения.