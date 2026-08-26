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Британский дипломат о воле народа Украины

Британский дипломат о воле народа Украины - 26.08.2026 Украина.ру

Британский дипломат о воле народа Украины

Подавляющее большинство населения Украины выступает за заключение мира с Россией, но киевский режим игнорирует волю собственных граждан. Об этом 26 августа заявил британский политический активист, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в соцсети X

2026-08-26T11:10

2026-08-26T11:10

2026-08-26T11:10

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дмитрий песков

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нато

вооруженные силы украины

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По его словам, многолетняя практика показывает: Киев не учитывает мнение своего народа, предпочитая продолжать войну, которую украинцы уже не поддерживают.Еще в 2024 году в ходе выступления в Министерстве иностранных дел президент России Владимир Путин обозначил четкие условия для завершения конфликта: Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступления в НАТО. Эти условия остаются в силе.В Кремле неоднократно подчеркивали, что провалы ВСУ на фронте должны подтолкнуть Киев к немедленным переговорам. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "реальность на земле" и катастрофическое положение украинской армии оставляют Владимиру Зеленскому всё меньше времени для принятия решения.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа.

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украина, новости, россия, киев, джозеф мюррей, владимир путин, дмитрий песков, министерство иностранных дел, нато, вооруженные силы украины