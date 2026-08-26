Британский дипломат о воле народа Украины - 26.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260826/britanskiy-diplomat-o-vole-naroda-ukrainy-1082802796.html
Британский дипломат о воле народа Украины
Британский дипломат о воле народа Украины - 26.08.2026 Украина.ру
Британский дипломат о воле народа Украины
Подавляющее большинство населения Украины выступает за заключение мира с Россией, но киевский режим игнорирует волю собственных граждан. Об этом 26 августа заявил британский политический активист, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в соцсети X
2026-08-26T11:10
2026-08-26T11:10
украина
новости
россия
киев
джозеф мюррей
владимир путин
дмитрий песков
министерство иностранных дел
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/14/1078070448_0:33:1260:742_1920x0_80_0_0_efc1e85c5bded5447b973fd371f4f986.jpg
По его словам, многолетняя практика показывает: Киев не учитывает мнение своего народа, предпочитая продолжать войну, которую украинцы уже не поддерживают.Еще в 2024 году в ходе выступления в Министерстве иностранных дел президент России Владимир Путин обозначил четкие условия для завершения конфликта: Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступления в НАТО. Эти условия остаются в силе.В Кремле неоднократно подчеркивали, что провалы ВСУ на фронте должны подтолкнуть Киев к немедленным переговорам. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "реальность на земле" и катастрофическое положение украинской армии оставляют Владимиру Зеленскому всё меньше времени для принятия решения.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа.
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/14/1078070448_26:0:1226:900_1920x0_80_0_0_6c5708ad35add153b9aa8c3169e112d0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, новости, россия, киев, джозеф мюррей, владимир путин, дмитрий песков, министерство иностранных дел, нато, вооруженные силы украины
Украина, Новости, Россия, Киев, Джозеф Мюррей, Владимир Путин, Дмитрий Песков, министерство иностранных дел, НАТО, Вооруженные силы Украины

Британский дипломат о воле народа Украины

11:10 26.08.2026
 
© РИА Новости . Максим БогодвидФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Читать в
ДзенTelegram
Подавляющее большинство населения Украины выступает за заключение мира с Россией, но киевский режим игнорирует волю собственных граждан. Об этом 26 августа заявил британский политический активист, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в соцсети X
По его словам, многолетняя практика показывает: Киев не учитывает мнение своего народа, предпочитая продолжать войну, которую украинцы уже не поддерживают.
"Если бы Украина была демократической, она бы делала то, чего хочет подавляющее большинство украинцев по результатам всех опросов общественного мнения: вела бы переговоры о мирном урегулировании", — написал Мюррей.
Еще в 2024 году в ходе выступления в Министерстве иностранных дел президент России Владимир Путин обозначил четкие условия для завершения конфликта: Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступления в НАТО. Эти условия остаются в силе.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что провалы ВСУ на фронте должны подтолкнуть Киев к немедленным переговорам. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "реальность на земле" и катастрофическое положение украинской армии оставляют Владимиру Зеленскому всё меньше времени для принятия решения.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаНовостиРоссияКиевДжозеф МюррейВладимир ПутинДмитрий Песковминистерство иностранных делНАТОВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:25Обмен в Белоруссии и подготовка новых списков: Лантратова заявила о возвращении российских бойцов
12:00Американский эксперт рассказал, как США и Россия в 2024 году избежали ядерного конфликта
12:00"Информационная завеса": Константинов объяснил планы Запада ввести войска на Украину
11:50Си поздравил Зеленского на китайском, а тот попросил закончить войну: поздравление из КНР
11:31"Лучше бы прикусил язык": Константинов ответил на слова президента Финляндии о "разумности" ударов по РФ
11:30Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом
11:25"Орден за отказ встречаться": Зеленский наградил Маска, который его игнорирует
11:10Британский дипломат о воле народа Украины
11:04Мендель объяснила срыв визита европейских лидеров на Украину
10:49Создание "национального пантеона" испортит отношения Киева с Европой - канцелярия президента Польши
10:35Почувствовали вкус наживы: что будет с продуктами на Украине после ударов ВС РФ
10:15"Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа
10:08Выборы как цунами, коррупция как загадка: о чём умолчал Зеленский
10:05"Махровая русофобия": Захарова раскритиковала руководство Германии и немецкие СМИ
09:31Володин объяснил цели Запада в накачивании Украины оружием
09:10Россия обладает месторождениями руд, которых нет нигде в мире
09:00Захарова уличила президента Финляндии в деградации из-за слов об атаках на Wildberries
08:22Операторы БПЛА уничтожили "дроны-ждуны" на Добропольском направлении
08:20Кремль объяснил цель неанонсированного визита главы ЦРУ в Россию
08:00Сказ о том, как Ельцин захотел союз сохранить... и передумал. 35 лет "меморандуму Вощанова"
Лента новостейМолния