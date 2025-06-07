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Полковник Сыртланов: возмездие Киеву будет измеряться не сутками

Полковник Сыртланов: возмездие Киеву будет измеряться не сутками - 07.06.2025 Украина.ру

Полковник Сыртланов: возмездие Киеву будет измеряться не сутками

Ответ России на украинские атаки обязательно последует и в 24 часа не уложится. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов

2025-06-07T06:00

2025-06-07T06:00

2025-06-07T06:00

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Он добавил, что президент США Дональд Трамп после недавнего телефонного разговора со своим российским лидером Владимиром Путиным не просто так передал миру слова главы РФ о том, что ему "придется ответить на атаку на аэродромы"."Не случайно американцы сделали предупреждение для своих граждан, находящихся на территории Украины, о возможном российском ударе.", - резюмировал полковник.Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как терактыВ тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.

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новости, россия, украина, киев, владимир путин, дональд трамп, украина.ру