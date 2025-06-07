Полковник Сыртланов: возмездие Киеву будет измеряться не сутками
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Ответ России на украинские атаки обязательно последует и в 24 часа не уложится. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
"Я думаю, это будет не однодневный удар, а мы будет кошмарить территорию Украины в течение недели", - подчеркнул собеседник издания.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп после недавнего телефонного разговора со своим российским лидером Владимиром Путиным не просто так передал миру слова главы РФ о том, что ему "придется ответить на атаку на аэродромы".
"Не случайно американцы сделали предупреждение для своих граждан, находящихся на территории Украины, о возможном российском ударе.", - резюмировал полковник.
Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
3 июня, 14:41Получит ли Киев возмездие? Эксперты разошлись лишь в уточнении способаПрезидент России Владимир Путины был информирован об украинских атаках на российские аэродромы незамедлительно. Соответствующие решения об ответных мерах могут быть приняты только после выводов следствия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
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