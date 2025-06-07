https://ukraina.ru/20250607/ekspert-otvetil-stoit-li-moskve-snova-saditsya-za-stol-peregovorov-s-kievom-1063679998.html

Эксперт ответил, стоит ли Москве снова садиться за стол переговоров с Киевом

Эксперт ответил, стоит ли Москве снова садиться за стол переговоров с Киевом - 07.06.2025 Украина.ру

Эксперт ответил, стоит ли Москве снова садиться за стол переговоров с Киевом

До недавнего времени российская сторона пыталась вынести за скобки легитимность украинской переговорной программы, но последние теракты сделали этот вопрос максимально острым. И ответить на него предстоит уже совсем скоро

2025-06-07T06:45

2025-06-07T06:45

2025-06-07T06:45

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Он отметил, что Москва старалась отделять Владимира Зеленского от его команды, , однако откровенные террористические акты, совершаемые по его команде с целью прекращения переговорного процесса, поставили вопрос ребром.Полный текст интервью Игоря Шатрова: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя читайте на сайте издания Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской и Брянской областях. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракт. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.В среду, 4 июня, президент России Владимир Путин, комментируя тему потенциальной встречи с представителями Банковой сказал: "Кто вообще ведёт переговоры с террористами?"Накануне, отвечая на вопрос журналистов издания Украина.ру официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что вопреки ожиданиям большинства разрешить украинский вопрос по мановению волшебной палочки за мгновение не получится, потому что работать приходится с тем, что есть."Но вы же видите, с каким трудом из-за деструктивной и абсолютно сумасшедшей позиции Банковой удается каждый раз проводить эти раунды. Это же каждый раз истерика. Поэтому я считаю, что в этих условиях нужно очень высоко оценивать те достижения, которые есть. Еще раз говорю, вы же видите, с кем приходится иметь дело", - отметила Мария Захарова.В понедельник, 2 июня, состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.Сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии", а краткое изложение предложение сторон о перемирии представлено в статье Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.

https://ukraina.ru/20250604/kazhdyy-raz-isterika-zakharova-otvetila-izdaniyu-ukrainaru-pomozhet-li-delu-mira-taktika-malykh-shagov-1063644436.html

https://ukraina.ru/20250605/1063656092.html

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новости, россия, москва, киев, владимир зеленский, мария захарова, рустем умеров, украина.ру, financial times