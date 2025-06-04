Игорь Шатров: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя - 04.06.2025 Украина.ру
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Игорь Шатров: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя
Игорь Шатров: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя - 04.06.2025 Украина.ру
Игорь Шатров: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя
Президент США сейчас не хочет вмешиваться в процесс, потому что потерял нити управления Зеленским. Он видит, что тот ни с кем не советуется и творит страшные вещи, поэтому Трамп не хочет публично свою позицию озвучивать, чтобы она не была проигнорирована. Он не уверен, что сейчас способен на заявления, которые бы имели результат.
2025-06-04T19:49
2025-06-04T20:28
интервью
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
марко рубио
нато
пентагон
владимир путин
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Президент России Владимир Путин, говоря о терактах в Курской и Брянской областях, заявил, что в условиях огромных потерь на фронте Киев срывает переговоры и оказывает террористическое давление на Россию, требуя перемирие.- Игорь Владимирович, будут ли после всего продолжены контакты в Стамбуле между российской и украинской делегациями?- До последнего времени мы старались выводить эту тему за скобки, старались отделять Зеленского от его команды, когда говорили, что Зеленский нелегитимен и переговоры с ним невозможны. Мы считали, что там есть какие-то члены команды, которые могут вести подготовку, и рано или поздно, когда на Украине пройдут свободные выборы, мы сможем подписать какие-то документы.Сейчас в этом процессе возникла другая составляющая. Это откровенные террористические акты, совершаемые по команде Зеленского. И это сделано сознательно с целью прекращения переговорного процесса.Сейчас перед Россией стоит очень сложная задача, ведь с террористами переговоры невозможны. В то же время нельзя отрицать наше стремление к миру. Думаю, что в эти минуты проходят совещания, на которых и этот вопрос обсуждается.Мы постараемся сохранить этот переговорный трек. Он позволяет, как минимум, проводить обмен военнопленными, проводить выдачу тел погибших, заниматься другими гуманитарными вопросами и положительно влиять на ситуацию.Но мы будем обращать внимание западных наблюдателей на то, с каким режимом мы имеем дело. Ситуация тут еще более заковыристая. Зеленский выступил с заявлениями, которые можно трактовать, как попытку выйти из переговоров. Он говорит о бесперспективности этих встреч, и хочет обвинить нас в том, что мы замыливаем этот процесс.Сложилась странная ситуация, решение которой произойдет в ближайшие часы, максимум сутки.- А как будут складываться на фоне этого российско-американские отношения? Известно, что глава Пентагона Пит Хегсет в режиме реального времени наблюдал за террористическими атаками на российскую территорию.- На российско-американском треке мы тоже отделяем Трампа от части его окружения и от Пентагона. У Трампа были явные желания стать миротворцем, но ничего не получается опять же из-за неспособности Украины к переговорам.Он решил занять позицию наблюдателя. Печально, что он сам сразу не отреагировал на террористические акты со стороны Украины. Но важно, что Рубио связался с Лавровым и выразил соболезнование по поводу террористических атак в Брянской области. Рубио вряд ли сделал это уж совсем самостоятельно, не обсудив этот вопрос с президентом.Президент США сейчас не хочет вмешиваться в процесс, потому что потерял нити управления Зеленским. Он видит, что тот ни с кем не советуется и творит страшные вещи, поэтому Трамп не хочет публично свою позицию озвучивать, чтобы она не была проигнорирована. Он не уверен, что сейчас способен на заявления, которые бы имели результат.Да, у него на этот случай есть оправдание: до этого состояния США довел Байден. Но бесконечно пользоваться ею нельзя, прошло уже более 100 дней его президентства. Поэтому у Трампа наступил период анализа. Я не думаю, что он ушел в тень, играет в гольф и не следит за ситуацией. Он определяется.Нельзя сказать, что ситуация обострилась до предела, но она стала другой. Страна, которую поддерживают США, своими действиями признала себя страной-террористом.И сейчас для Трампа самая большая проблема – определиться с выводами и заявлениями.- В МИД России назвали военно-морские маневры сил НАТО на Балтике подготовкой к войне с Россией. Учитывая ведущую роль США в этом альянсе, участвует ли в этом американская сторона?- Повторюсь, мы стараемся отделять Трампа в том числе от Пентагона, а уж тем более от НАТО. Позиция НАТО — это позиция Брюсселя. Является ли это позицией Трампа? Конечно, нет.В курсе он таких оценок? Не знаю. Не уверен, что он в курсе даже плана этих учений, где все прописано. Вряд ли он придает этому большое значение, у него есть более насущные вопросы, чем разрушение или выстраивание схем в отношениях между Россией и США. После Байдена у него остались авгиевы конюшни.О том, как на Украине воспримут передачу тел погибших украинских военных в материале Павла Котова Шесть тысяч нежелательных тел. Что придумает Зеленский
https://ukraina.ru/20250604/kazhdyy-raz-isterika-zakharova-otvetila-izdaniyu-ukrainaru-pomozhet-li-delu-mira-taktika-malykh-shagov-1063644436.html
https://ukraina.ru/20250604/neanonsirovannyy-kontrnastup-1063635105.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, нато, пентагон, владимир путин, курская область, брянская область
Интервью, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марко Рубио, НАТО, Пентагон, Владимир Путин, Курская область, Брянская область

Игорь Шатров: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя

19:49 04.06.2025 (обновлено: 20:28 04.06.2025)
 
© Игорь ШатровИгорь Шатров интервью
Игорь Шатров интервью
© Игорь Шатров
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Президент США сейчас не хочет вмешиваться в процесс, потому что потерял нити управления Зеленским. Он видит, что тот ни с кем не советуется и творит страшные вещи, поэтому Трамп не хочет публично свою позицию озвучивать, чтобы она не была проигнорирована. Он не уверен, что сейчас способен на заявления, которые бы имели результат.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Президент России Владимир Путин, говоря о терактах в Курской и Брянской областях, заявил, что в условиях огромных потерь на фронте Киев срывает переговоры и оказывает террористическое давление на Россию, требуя перемирие.
- Игорь Владимирович, будут ли после всего продолжены контакты в Стамбуле между российской и украинской делегациями?
- До последнего времени мы старались выводить эту тему за скобки, старались отделять Зеленского от его команды, когда говорили, что Зеленский нелегитимен и переговоры с ним невозможны. Мы считали, что там есть какие-то члены команды, которые могут вести подготовку, и рано или поздно, когда на Украине пройдут свободные выборы, мы сможем подписать какие-то документы.
Сейчас в этом процессе возникла другая составляющая. Это откровенные террористические акты, совершаемые по команде Зеленского. И это сделано сознательно с целью прекращения переговорного процесса.
Сейчас перед Россией стоит очень сложная задача, ведь с террористами переговоры невозможны. В то же время нельзя отрицать наше стремление к миру. Думаю, что в эти минуты проходят совещания, на которых и этот вопрос обсуждается.
Мы постараемся сохранить этот переговорный трек. Он позволяет, как минимум, проводить обмен военнопленными, проводить выдачу тел погибших, заниматься другими гуманитарными вопросами и положительно влиять на ситуацию.
19:13
"Каждый раз истерика": Захарова ответила изданию Украина.ру, поможет ли делу мира тактика "малых шагов"Многие эксперты называют тактику ведения переговоров с Украиной методом "малых шагов". Дает ли она надежду, что в конце концов удастся достигнуть значимых договоренностей? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге для СМИ ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Но мы будем обращать внимание западных наблюдателей на то, с каким режимом мы имеем дело. Ситуация тут еще более заковыристая. Зеленский выступил с заявлениями, которые можно трактовать, как попытку выйти из переговоров. Он говорит о бесперспективности этих встреч, и хочет обвинить нас в том, что мы замыливаем этот процесс.
Сложилась странная ситуация, решение которой произойдет в ближайшие часы, максимум сутки.
- А как будут складываться на фоне этого российско-американские отношения? Известно, что глава Пентагона Пит Хегсет в режиме реального времени наблюдал за террористическими атаками на российскую территорию.
- На российско-американском треке мы тоже отделяем Трампа от части его окружения и от Пентагона. У Трампа были явные желания стать миротворцем, но ничего не получается опять же из-за неспособности Украины к переговорам.
Он решил занять позицию наблюдателя. Печально, что он сам сразу не отреагировал на террористические акты со стороны Украины. Но важно, что Рубио связался с Лавровым и выразил соболезнование по поводу террористических атак в Брянской области. Рубио вряд ли сделал это уж совсем самостоятельно, не обсудив этот вопрос с президентом.
Президент США сейчас не хочет вмешиваться в процесс, потому что потерял нити управления Зеленским. Он видит, что тот ни с кем не советуется и творит страшные вещи, поэтому Трамп не хочет публично свою позицию озвучивать, чтобы она не была проигнорирована. Он не уверен, что сейчас способен на заявления, которые бы имели результат.
Да, у него на этот случай есть оправдание: до этого состояния США довел Байден. Но бесконечно пользоваться ею нельзя, прошло уже более 100 дней его президентства. Поэтому у Трампа наступил период анализа. Я не думаю, что он ушел в тень, играет в гольф и не следит за ситуацией. Он определяется.
Нельзя сказать, что ситуация обострилась до предела, но она стала другой. Страна, которую поддерживают США, своими действиями признала себя страной-террористом.
И сейчас для Трампа самая большая проблема – определиться с выводами и заявлениями.
Обрушение железнодорожного моста в Курской области
15:50
Неанонсированный "контрнаступ"Летнее наступление 2023 года кое-чему научило украинское руководство. Тогда каждый всякий рассуждал на темы, как ВСУ погонят "орков" до Урала, а в результате получился пшик. Сейчас, как бы ни чесались языки штатных пропагандистов (включая Зеленского), операции готовятся в условиях строгой информационной блокады. Зато потом…
- В МИД России назвали военно-морские маневры сил НАТО на Балтике подготовкой к войне с Россией. Учитывая ведущую роль США в этом альянсе, участвует ли в этом американская сторона?
- Повторюсь, мы стараемся отделять Трампа в том числе от Пентагона, а уж тем более от НАТО. Позиция НАТО — это позиция Брюсселя. Является ли это позицией Трампа? Конечно, нет.
В курсе он таких оценок? Не знаю. Не уверен, что он в курсе даже плана этих учений, где все прописано. Вряд ли он придает этому большое значение, у него есть более насущные вопросы, чем разрушение или выстраивание схем в отношениях между Россией и США. После Байдена у него остались авгиевы конюшни.
О том, как на Украине воспримут передачу тел погибших украинских военных в материале Павла Котова Шесть тысяч нежелательных тел. Что придумает Зеленский
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ИнтервьюРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийМарко РубиоНАТОПентагонВладимир ПутинКурская областьБрянская область
 
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Заголовок открываемого материала
20:51Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки
20:12Забирать нельзя оставить. Почему Зеленский не хочет принимать тела погибших украинских солдат
20:00Послевоенная Украина: экс-депутат Рады о том, кто и как будет формировать новую власть
19:49Игорь Шатров: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя
19:45Пентагон в режиме онлайн: эксперт о том, как США управляли атаками ВСУ
19:30"Беспилотники могут запускать из гаража": Михайлов о новых угрозах российской ПВО
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