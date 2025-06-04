https://ukraina.ru/20250604/igor-shatrov-terakty-kotorye-ustroil-zelenskiy-zastavili-trampa-zanyat-pozitsiyu-nablyudatelya-1063644845.html
Игорь Шатров: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя
Игорь Шатров: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя - 04.06.2025 Украина.ру
Игорь Шатров: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя
Президент США сейчас не хочет вмешиваться в процесс, потому что потерял нити управления Зеленским. Он видит, что тот ни с кем не советуется и творит страшные вещи, поэтому Трамп не хочет публично свою позицию озвучивать, чтобы она не была проигнорирована. Он не уверен, что сейчас способен на заявления, которые бы имели результат.
2025-06-04T19:49
2025-06-04T19:49
2025-06-04T20:28
интервью
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
марко рубио
нато
пентагон
владимир путин
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Президент России Владимир Путин, говоря о терактах в Курской и Брянской областях, заявил, что в условиях огромных потерь на фронте Киев срывает переговоры и оказывает террористическое давление на Россию, требуя перемирие.- Игорь Владимирович, будут ли после всего продолжены контакты в Стамбуле между российской и украинской делегациями?- До последнего времени мы старались выводить эту тему за скобки, старались отделять Зеленского от его команды, когда говорили, что Зеленский нелегитимен и переговоры с ним невозможны. Мы считали, что там есть какие-то члены команды, которые могут вести подготовку, и рано или поздно, когда на Украине пройдут свободные выборы, мы сможем подписать какие-то документы.Сейчас в этом процессе возникла другая составляющая. Это откровенные террористические акты, совершаемые по команде Зеленского. И это сделано сознательно с целью прекращения переговорного процесса.Сейчас перед Россией стоит очень сложная задача, ведь с террористами переговоры невозможны. В то же время нельзя отрицать наше стремление к миру. Думаю, что в эти минуты проходят совещания, на которых и этот вопрос обсуждается.Мы постараемся сохранить этот переговорный трек. Он позволяет, как минимум, проводить обмен военнопленными, проводить выдачу тел погибших, заниматься другими гуманитарными вопросами и положительно влиять на ситуацию.Но мы будем обращать внимание западных наблюдателей на то, с каким режимом мы имеем дело. Ситуация тут еще более заковыристая. Зеленский выступил с заявлениями, которые можно трактовать, как попытку выйти из переговоров. Он говорит о бесперспективности этих встреч, и хочет обвинить нас в том, что мы замыливаем этот процесс.Сложилась странная ситуация, решение которой произойдет в ближайшие часы, максимум сутки.- А как будут складываться на фоне этого российско-американские отношения? Известно, что глава Пентагона Пит Хегсет в режиме реального времени наблюдал за террористическими атаками на российскую территорию.- На российско-американском треке мы тоже отделяем Трампа от части его окружения и от Пентагона. У Трампа были явные желания стать миротворцем, но ничего не получается опять же из-за неспособности Украины к переговорам.Он решил занять позицию наблюдателя. Печально, что он сам сразу не отреагировал на террористические акты со стороны Украины. Но важно, что Рубио связался с Лавровым и выразил соболезнование по поводу террористических атак в Брянской области. Рубио вряд ли сделал это уж совсем самостоятельно, не обсудив этот вопрос с президентом.Президент США сейчас не хочет вмешиваться в процесс, потому что потерял нити управления Зеленским. Он видит, что тот ни с кем не советуется и творит страшные вещи, поэтому Трамп не хочет публично свою позицию озвучивать, чтобы она не была проигнорирована. Он не уверен, что сейчас способен на заявления, которые бы имели результат.Да, у него на этот случай есть оправдание: до этого состояния США довел Байден. Но бесконечно пользоваться ею нельзя, прошло уже более 100 дней его президентства. Поэтому у Трампа наступил период анализа. Я не думаю, что он ушел в тень, играет в гольф и не следит за ситуацией. Он определяется.Нельзя сказать, что ситуация обострилась до предела, но она стала другой. Страна, которую поддерживают США, своими действиями признала себя страной-террористом.И сейчас для Трампа самая большая проблема – определиться с выводами и заявлениями.- В МИД России назвали военно-морские маневры сил НАТО на Балтике подготовкой к войне с Россией. Учитывая ведущую роль США в этом альянсе, участвует ли в этом американская сторона?- Повторюсь, мы стараемся отделять Трампа в том числе от Пентагона, а уж тем более от НАТО. Позиция НАТО — это позиция Брюсселя. Является ли это позицией Трампа? Конечно, нет.В курсе он таких оценок? Не знаю. Не уверен, что он в курсе даже плана этих учений, где все прописано. Вряд ли он придает этому большое значение, у него есть более насущные вопросы, чем разрушение или выстраивание схем в отношениях между Россией и США. После Байдена у него остались авгиевы конюшни.О том, как на Украине воспримут передачу тел погибших украинских военных в материале Павла Котова Шесть тысяч нежелательных тел. Что придумает Зеленский
https://ukraina.ru/20250604/kazhdyy-raz-isterika-zakharova-otvetila-izdaniyu-ukrainaru-pomozhet-li-delu-mira-taktika-malykh-shagov-1063644436.html
https://ukraina.ru/20250604/neanonsirovannyy-kontrnastup-1063635105.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, нато, пентагон, владимир путин, курская область, брянская область
Игорь Шатров: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя
19:49 04.06.2025 (обновлено: 20:28 04.06.2025)
Президент США сейчас не хочет вмешиваться в процесс, потому что потерял нити управления Зеленским. Он видит, что тот ни с кем не советуется и творит страшные вещи, поэтому Трамп не хочет публично свою позицию озвучивать, чтобы она не была проигнорирована. Он не уверен, что сейчас способен на заявления, которые бы имели результат.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Президент России Владимир Путин
, говоря о терактах в Курской и Брянской областях, заявил, что в условиях огромных потерь на фронте Киев
срывает переговоры и оказывает террористическое давление на Россию, требуя перемирие.
- Игорь Владимирович, будут ли после всего продолжены контакты в Стамбуле между российской и украинской делегациями?
- До последнего времени мы старались выводить эту тему за скобки, старались отделять Зеленского
от его команды, когда говорили, что Зеленский нелегитимен и переговоры с ним невозможны. Мы считали, что там есть какие-то члены команды, которые могут вести подготовку, и рано или поздно, когда на Украине
пройдут свободные выборы, мы сможем подписать какие-то документы.
Сейчас в этом процессе возникла другая составляющая. Это откровенные террористические акты, совершаемые по команде Зеленского. И это сделано сознательно с целью прекращения переговорного процесса.
Сейчас перед Россией стоит очень сложная задача, ведь с террористами переговоры невозможны. В то же время нельзя отрицать наше стремление к миру. Думаю, что в эти минуты проходят совещания, на которых и этот вопрос обсуждается.
Мы постараемся сохранить этот переговорный трек. Он позволяет, как минимум, проводить обмен военнопленными, проводить выдачу тел погибших, заниматься другими гуманитарными вопросами и положительно влиять на ситуацию.
Но мы будем обращать внимание западных наблюдателей на то, с каким режимом мы имеем дело. Ситуация тут еще более заковыристая. Зеленский выступил с заявлениями, которые можно трактовать, как попытку выйти из переговоров. Он говорит о бесперспективности этих встреч, и хочет обвинить нас в том, что мы замыливаем этот процесс.
Сложилась странная ситуация, решение которой произойдет в ближайшие часы, максимум сутки.
- А как будут складываться на фоне этого российско-американские отношения? Известно, что глава Пентагона Пит Хегсет в режиме реального времени наблюдал за террористическими атаками на российскую территорию.
- На российско-американском треке мы тоже отделяем Трампа
от части его окружения и от Пентагона. У Трампа были явные желания стать миротворцем, но ничего не получается опять же из-за неспособности Украины к переговорам.
Он решил занять позицию наблюдателя. Печально, что он сам сразу не отреагировал на террористические акты со стороны Украины. Но важно, что Рубио
связался с Лавровым
и выразил соболезнование по поводу террористических атак в Брянской области
. Рубио вряд ли сделал это уж совсем самостоятельно, не обсудив этот вопрос с президентом.
Президент США
сейчас не хочет вмешиваться в процесс, потому что потерял нити управления Зеленским. Он видит, что тот ни с кем не советуется и творит страшные вещи, поэтому Трамп не хочет публично свою позицию озвучивать, чтобы она не была проигнорирована. Он не уверен, что сейчас способен на заявления, которые бы имели результат.
Да, у него на этот случай есть оправдание: до этого состояния США довел Байден
. Но бесконечно пользоваться ею нельзя, прошло уже более 100 дней его президентства. Поэтому у Трампа наступил период анализа. Я не думаю, что он ушел в тень, играет в гольф и не следит за ситуацией. Он определяется.
Нельзя сказать, что ситуация обострилась до предела, но она стала другой. Страна, которую поддерживают США, своими действиями признала себя страной-террористом.
И сейчас для Трампа самая большая проблема – определиться с выводами и заявлениями.
- В МИД России назвали военно-морские маневры сил НАТО на Балтике подготовкой к войне с Россией. Учитывая ведущую роль США в этом альянсе, участвует ли в этом американская сторона?
- Повторюсь, мы стараемся отделять Трампа в том числе от Пентагона, а уж тем более от НАТО. Позиция НАТО — это позиция Брюсселя
. Является ли это позицией Трампа? Конечно, нет.
В курсе он таких оценок? Не знаю. Не уверен, что он в курсе даже плана этих учений, где все прописано. Вряд ли он придает этому большое значение, у него есть более насущные вопросы, чем разрушение или выстраивание схем в отношениях между Россией и США. После Байдена у него остались авгиевы конюшни.
О том, как на Украине воспримут передачу тел погибших украинских военных в материале Павла Котова Шесть тысяч нежелательных тел. Что придумает Зеленский