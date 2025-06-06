https://ukraina.ru/20250606/indulgentsiya-na-eskalatsiyu-ili-obmen-ukrainy-na-iran-o-chm-govorili-putin-s-trampom-1063683545.html

Индульгенция на эскалацию или обмен Украины на Иран. О чём говорили Путин с Трампом?

Индульгенция на эскалацию или обмен Украины на Иран. О чём говорили Путин с Трампом? - 06.06.2025 Украина.ру

Индульгенция на эскалацию или обмен Украины на Иран. О чём говорили Путин с Трампом?

Владимир Путин и Дональд Трамп снова провели телефонный разговор. Одной из тем - было разрешение конфликта на Украине. Американский лидер заверил, что не знал о подготовке Киевом террористических актов на территории России.

2025-06-06T08:30

2025-06-06T08:30

2025-06-06T08:30

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Речь шла о подрыве железнодорожной инфраструктуры и гибели мирных жителей. Однако Кремль не удовлетворила такая реакция американской стороны: "Если говорить в целом о международной оценке, конечно, мы предпочли бы услышать жесткое осуждение как минимум этого террористического акта", - подчеркнул Дмитрий Песков. В свою очередь недовольны разговором Путина с Трампом остались и на Украине. А вот российский лидер уведомил, что Москва отреагирует на атаку Киева на российские аэродромы. По словам Пескова, Россия ответит тогда и так, как посчитают целесообразным военные. О чём еще говорили лидеры России и США – в обзоре мнений экспертов, которыми они поделились в своих соцсетях.Политический аналитик Алексей ПилькоПосле сегодняшнего выступления Путина и его комментариев относительно Зеленского, а также после внезапного телефонного разговора российского президента с Трампом, стало ясно, что ответный удар за атаку на аэродромы и подрывы поездов будет. Причём реакции США на это не будет никакой. Скорее всего, решение о характере ответа обсудят на заседании Совета Безопасности. Кстати говоря, высоки шансы на то, что Москва всё-таки решила ликвидировать Зеленского и Трамп мог негласно санкционировать эту акцию. Впрочем, не менее интересным было заявление президента США и другой части их сегодняшнего внепланового общения с Путиным: взаимодействие Москвы и Вашингтона на иранском треке. В случае, если Россия будет содействовать американо-иранским переговорам, Соединённые Штаты могут пойти на определённые уступки на украинском треке. Во всяком случае, определённые шансы на геополитический размен существуют (но и преувеличивать их не надо). И ещё об изменении российской позиции по Украине: характеристика "Зеленский - нелегитимный президент" сегодня была публично дополнена оценкой "Зеленский - террорист". Раньше это не звучало со стороны так выпукло. Видимо, сработал тройной эффект: атака на стратегические силы сдерживания - совершение терактов против гражданского населения - попытка подрыва Крымского моста (символа). Всё это наложилось на масштабную атаку дронов в преддверии Дня Победы и дало синергетическую реакцию. Самое интересное, что Зеленский ничего не выиграл от событий 1 июня. Он просто дал два прекрасных повода: для Москвы - резко повысить уровень эскалации, а для Трампа - отойти от ненужного ему конфликта на Украине. Теперь у России фактически развязаны руки в отношении любых действий в отношении украинской политической верхушки. В чём конкретно это будет выражаться можно будет увидеть в самое ближайшее время. В целом же можно сказать: если Зеленский хотел перегнуть палку, то это ему удалось.Политолог Максим ЖаровПереписывание Трампом своего поста в truth social о состоявшимся сегодня телефонном разговоре с Путиным наверняка связано с тем, что в нем слишком уж явно читался размен "Владимир, я закрою глаза на то, как ты ответишь Украине на атаки по аэродромам, а ты мне поможешь уломать Иран по "ядерной сделке". Последний по времени вариант поста Трампа содержит уже более аккуратные, "предположительные" обороты и тем самым тема такого размена значительно заретуширована. Тем не менее, поскольку Кремль сразу после первого поста Трампа о разговоре с Путиным сообщил и о том, что Путин имел сегодня ещё и телефонный контакт с папой Римским, возможно, Кремль так теперь будет показывать "наличие желания к продолжению переговоров" с целью подвигнуть Трампа к каким-то конкретным действиям против Киева. А был или не был согласован с Трампом "размен" и не сорвался ли он в результате слишком прямолинейных намеков Трампа на него, мы узнаем в ближайшие дни.Публицист Виктор МураховскийОтносительно вчерашнего созвона президента с североамериканским коллегой, ув. друзья, все кто мог отписались по горячим следам и с поразительной зоркостью заметили сказанное прямо: кому-то скоро будет больно, и США не намерены этому мешать. Разумеется, это не отменяет неизбежность медийного воя и "усиления давления на Трампа для принятия Костедробительных Санкций". Более того - на каком-нибудь следующем вираже сказочного президентства Трампа эту самую костедробилку даже запросто могут включить. Но, во-первых, всё это стоит на дурацкой идее "костедробилка это новые атакамсы, которые были новыми F16, которые были новыми абрамсами, которые были новым потолком цен на нефть, который был новым подрывом Северного Потока, который был новым отключением от SWIFT, который был новыми жавелинами и кражей русских активов - и НА СЕЙ РАЗ ТОЧНО СРАБОТАЕТ". А, во-вторых, чем сильней будет костедробилка, тем сильней последним препятствием к техничному и зрелищному решению украинского вопроса будет оставаться глубокий гуманизм нашего ув. руководства - на фоне растущих (они обязательно будут их наращивать, они такие) укроусилий в террористической сфере. То есть включение костедробилки не снизит, а увеличит скорость процесса, в рамках которого логика обстоятельств преодолеет порог русского тарасолюбивого гуманизма.Украинский военный волонтёр Юрий КасьяновПутин сказал Трампу, что он "должен ответить" на украинскую атаку по российским аэродромам стратегической авиации. Трамп сообщил об этом, как об обычном деле.Для них обоих Украина ничего не значит, просто территория, ресурсная база, рабочие руки. И если бы не наше сопротивление, (они) давно бы уже разделили остальной мир пополам, и немного еще оставили бы Китаю. Меня не интересует, как Путин ответит. Империя ежедневно наносит страшные удары по нашей многострадальной стране, ежедневно гибнут сотни людей. Прилетит "Орешник" на Банковую или не прилетит – это важно только для самого Путина, который считает пресловутые "центры принятия решений" важнейшими целями... Меня волнует нехватка дронов, автомобилей, топлива – всего, что нужно на войне, чтобы противостоять заговору трех империй против самих основ мира и безопасности на планете, против свободы и справедливости.Украинский политтехнолог Карл ВолохВчера я, как и все нормальные люди, эмоционально среагировал на звонок Трампа в Кремль и его твит, который был настолько позорен, что он его даже вскоре снял, но потом вернул, а потом "уравновесил" ссылкой на статью WP о конгрессном законе о новых санкциях против России. Я крайне невысоко оцениваю интеллектуальный и моральный уровень американского президента, но не верю, что он и команда не понимали, какой вред наносят себе своим ползанием перед Путиным и фактическим оправданием агрессии против Украины ("будет вынужден ответить"). Поэтому очень хочу понять причину такого звонка. 1. В версию по поводу серьезного привлечения Путина к переговорам с Ираном я верю мало. Путин не имеет там столь серьезного влияния.К тому же аятолла уже послал Трампа с вопросом обогащения урана. 2. Алиби. Трамп понимает, что вероятная жесткая реакция Путина на Паутину может поставить его в затруднение, поэтому пытается опередить будущую критику предупреждением о ней. 3. Возможно, это была и определенная оговорка Путину о том, что есть рамки (например, неконвенционное оружие или массовые удары по мирному населению), выход России за которые лишит Трампа возможности держать нынешний "дружественный нейтралитет".Украинский политик Мустафа НайемА я правильно понимаю, что первым о "решительном ответе" Путина на украинскую операцию сообщил не сам Путин, а Дональд Трамп? И не просто сообщил, а передал это как часть хорошего разговора. Без осуждения. Без призывов к воздержанию. Без последствий. Просто как факт. Политически это звучит как "мы все еще с Украиной, но, если по вам снова ударят – не волнуйтесь, это все в рамках хорошего диалога с Путиным". Дипломатично – как сигнал Москве: ответный удар за атаки на аэродромы не станет проблемой в отношениях с США. А стратегически – как индульгенция на эскалацию. Можно сколько угодно называть Украину партнером. Но если первый, кто озвучивает угрозы – не агрессор, а союзник жертвы, это уже не партнерство. Это сценарий, в котором твое право на самозащиту становится разменной монетой, а ответ врага – заранее согласованной нормой. Вежливой. Публичной. Без последствий.Подробнее о том, почему с Украиной в нынешних условиях невозможен процесс мирных переговоров - в статье Захара Виноградова "Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить".

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

украина, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, эксклюзив