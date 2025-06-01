https://ukraina.ru/20250601/ukrainskiy-rezhim-zelenskogo-podtverdil-chto-s-nim-nelzya-dogovarivatsya-ego-mozhno-tolko-unichtozhit-1063552904.html

Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить

Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить - 01.06.2025 Украина.ру

Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить

Минувшей ночью в России произошли два подрыва – в Брянской и Курской областях.

2025-06-01T14:07

2025-06-01T14:07

2025-06-01T15:01

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В Брянской области в результате подрыва автомобильный мост рухнул на железнодорожное полотно, где в это время проходил пассажирский поезд. Пока известно о гибели 10 человек, 47 получили увечья различной тяжести, в том числе пятимесячный ребенок. Спустя несколько часов – второй подрыв, в результате которого железнодорожный мост рухнул на автомагистраль. В этом случае тяжелые ранения получили машинист и два его помощника. Главное Следственное управление Следственного комитета проводит расследование. Есть и третий акт, о котором пока мало известно – Главное управление разведки Украины заявило (проигнорировав свои действия в первых двух подрывах) о якобы подрыве их диверсантами моста в Мелитополе. "Якобы", потому что с российской стороны об этом информации пока нет. Кажется, там обошлось без жертв. Хотя не исключено, что ГРУ выдало фейк, так сказать усугубляя обстановку вокруг предыдущих подрывов.На Украине – ликование, что, в общем, и не ново. Действия, при которых увечья получают не военные, а гражданские лица, в том числе женщины и грудные дети, для значительной части украинской так называемой элиты вот уже 11 лет – естественное, привычное дело. Напомню, что почти 11 лет назад, 2 июня 2014 года бомбардировщик украинских ВВС "отбомбился", вернее выпустил ракету по центру Луганска, тогда еще находившегося в составе Украины, но протестовавшему (без жертв и разрушений, а в виде мирных акций) против государственного переворота в Киеве, в результате которого при поддержке "демократичного Запада" на Украине власть захватила хунта. Эта хунта сразу же объявила так называемую антитеррористическую операцию, направленную против тех, кто насильственную смену власти в Киеве не принял.К списку действий укрвласти необходимо отнести и сожжение около 50 человек в Одессе в Доме профсоюзов на Куликовом поле 2 мая 2014 года (точное количество погибших разнится в разных источниках). К слову, о реакции украинских СМИ на события 11-летней давности – тогда написали со смешками, что это был взрыв кондиционера в Луганске, а в Одессе сожжение людей назвали "шашлыком из сепаров".Почему я, собственно, провожу параллель между событиями 11-летней давности и сегодняшними ночными подрывами мостов в Брянской и Курской областях? Потому что украинская власть в нынешнем ее виде родилась в результате госпереворота, объявила войну (якобы АТО) собственному населению, производила террористические акты в отношении собственного населения все 11 лет на Донбассе и потому по сути является террористической. Потом были и многочисленные расстрелы гражданского населения в Донбассе, которые продолжаются и по сей день, потом был "Крокус", а до этого Буча.Почему в этом ряду Буча? Потому что тогда для того, чтобы сорвать переговоры, которые проходили в Стамбуле в марте 2022 года, нужен был предлог. И украинская власть вместе с ее спецслужбами его создала, сфальсифицировав якобы расстрелы российскими солдатами украинских граждан. Никаких доказательств в виде экспертиз, списка жертв, независимого расследования международными организациями не было и нет до сих пор. Их и не будет. Украинская власть ВСЕГДА прибегает к провокациям, терактам, подрывам, фальсификациям, чтобы сорвать переговоры, перевести стрелки на противника, Россию, обмануть или сделать вид, что обманет мировое общественное мнение, к которому, что у Порошенко*, что у Зеленского довольно циничное отношение. Не важно, что это фальсификация, важно, чтобы ее поддерживали западные спонсоры, а западный обыватель "схавает" то, что ему скормит власть. Раз это выгодно тем, кто хочет на Западе войны с Россией руками и жизнями простых граждан Украины, они проглотят любую украинскую наживку. И даже понимая, что украинская власть всё это "сочинила на коленке", только чтобы война, выгодная исключительно элитам Запада и Украине, продолжалась, Мерцы, Стармеры и Урсулы ван дер Ляйены обязательно раскроют над Зеленским, Порошенко* и их окружением медийный зонтик – делая вид, что верят в эти фейковые, подлые, плохо слепленные провокации, принимая их за истину. Это уже столько раз повторялось, что стало общим местом. Мы привыкли, что любая подлость, теракт украинской власти в отношении России на Западе трактуется как героический акт борьбы, а любой их фейк, провокация принимаются за чистую монету.Издание Украина.ру многократно в последние дни в различных статьях, интервью, комментариях сообщало:1. Украинская власть не хочет переговоров, а хочет войны. Потому что это – террористическое образование, с диктаторским управлением и милитаристской структурой, полностью зависящее от войны. Есть война – живет государство, нет войны, государство рухнет, а власть в лице конкретных людей окажется перед реальным судом и наказанием за всё ей содеянное. И это не только Зеленский, Ермак и их ближайшее окружение. Это вся власть – и депутаты, и правительство, и так называемая оппозиция, спецслужбы, полиция, то есть все те, кто осуществляют руководство и управление милитаристской и по сути террористической организацией "Украина".2. Нацистская по своей сути идеология стала государственной идеологией на Украине. Она предполагает не только гонения на каноническую православную церковь, русский язык и русскую культуру. Всё намного глубже и хуже. Идеология ненависти ко всему неукраинскому проникла сквозь поры государства во все его органы и организации. По сути, на Украине те, кто имеют доступ к управлению экономикой, образованием, культурой и т.д. ненавидят всех, кто не имеет отношения к так называемому украинству. Просто одних они ненавидят больше, а других чуть меньше. Меньше тех, кто готов платить этой власти за продолжение войны, а по сути за продолжение ее террористического существования. Раньше это были США и Запад в лице руководства НАТО и ЕС. Теперь без США. Поэтому, кстати, украинские беженцы терроризировали семью вице-президента США Вэнса, одного из последовательных противников войны. Ненавидят они, конечно, и Трампа, но пока это проступает в деталях. Видимо, надеются, что в результате их провокаций и фейковых обвинений России он изменит свою точку зрения на украинские события в положительном для них ключе. И даст денег и оружия. Пока надеются.3. Ничего другого, как уже писало неоднократно издание Украина.ру, кроме фейков, подлых провокаций и подрывов гражданских объектов ждать от украинской власти невозможно. Ничего другого она делать не умеет. Ах, да, еще умеет просить деньги для своего существования в том самом качестве милитаристской, террористической структуры, которую Запад цинично использует для своих целей против России. А украинская элита в свою очередь, прекрасно понимая за что ей платят, цинично принимает подношения и отправляет на убой население.И последнее, возможно самое важное. Сейчас перед российской властью стоит сложнейший вопрос: что делать завтра? Не вообще ЗАВТРА, а именно завтра, 2 июня 2025 года, в тот самый день, когда должен состояться второй раунд переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Украинская власть подрывами мостов в Брянской и Курской областях сделала все, чтобы Россия сама отказалась от дальнейших переговоров и вышла из переговорного процесса ("Буча" наизнанку – тогда они вышли из переговоров, теперь хотят, чтобы это сделали мы).В том случае, если Россия выходит из переговорного процесса, украинская власть надеется вернуть расположение к себе Трампа с последующим продолжением ее финансирования Соединенными Штатами Америки. Если же этого не произойдет (вернуть расположение и финансирование), следует ожидать последующих провокаций, фейков, клеветы и подрывов. Не исключено, что они готовят кампанию обвинений нас же в "самоподрывах", как это уже было ранее, когда в артобстрелах Донецка они обвиняли… самих дончан – мол, выехали из Донецка и дали по нему залп из "Градов". Некоторые на Западе в это верили.Что касается российской власти, то ей предстоит нелегкий выбор: отказаться от переговоров и тем самым сделать то, что наметила в этой ситуации банда Зеленского. Или пойти на них, не давая им преимущества в этих подлых и бесчеловечных действиях?Однозначного ответа, как поступить в этой ситуации, нет. Но мне кажется, что у России никакого другого выхода, кроме продолжения войны до полного уничтожения нацистского милитаристского государства Украина, быть не может. Потому что они все равно будут действовать в соответствии со своей нацистской логикой войны.Подробнее о том, почему с Украиной невозможны мирные переговоры - в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине"*Признан в РФ террористом и экстремистом

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