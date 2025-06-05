Зеленский вышел из-под контроля: Шатров о том, почему Трамп не может выразить позицию по Украине - 05.06.2025 Украина.ру
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Зеленский вышел из-под контроля: Шатров о том, почему Трамп не может выразить позицию по Украине
Зеленский вышел из-под контроля: Шатров о том, почему Трамп не может выразить позицию по Украине - 05.06.2025 Украина.ру
Зеленский вышел из-под контроля: Шатров о том, почему Трамп не может выразить позицию по Украине
Президент США Дональд Трамп, изначально стремившийся к миротворческой роли в украинском конфликте, оказался в сложной ситуации из-за неспособности Киева к переговорам и его террористических методов. Американский лидер занял позицию наблюдателя, избегая публичных заявлений, чтобы не столкнуться с их игнорированием со стороны Владимира Зеленского
2025-06-05T20:30
2025-06-05T20:30
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам эксперта, Трамп осознает, что потерял контроль над украинским руководством, действия которого становятся все более радикальными. Показательным стал звонок госсекретаря США Марко Рубио главе МИД РФ Сергею Лаврову с соболезнованиями по поводу терактов в Брянской области — этот шаг вряд ли был сделан без согласования с Белым домом.Политолог подчеркнул, что Вашингтон столкнулся с дилеммой: поддерживаемая им страна своими действиями фактически признала себя государством-террористом."Сейчас для Трампа самая большая проблема — определиться с выводами и заявлениями. Я не думаю, что он ушел в тень, играет в гольф и не следит за ситуацией. Он определяется", — резюмировал собеседник издания.В среду, 4 июня, вечером главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели вновь провели телефонный разговор. Президенты США и России обсудили недавнюю атаку Украины на российские аэродромы, а также другие нападения, "которые совершались обеими сторонами"."Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы", — написал Трамп.В ночь на 1 июня украинские спецслужбы совершили на территории РФ серию подрывов и терактов на военных аэродромах и железной дороге. Подробнее об этом — в публикации Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров.Полный текст интервью Игоря Шатрова: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя читайте на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин

Зеленский вышел из-под контроля: Шатров о том, почему Трамп не может выразить позицию по Украине

20:30 05.06.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент США Дональд Трамп, изначально стремившийся к миротворческой роли в украинском конфликте, оказался в сложной ситуации из-за неспособности Киева к переговорам и его террористических методов. Американский лидер занял позицию наблюдателя, избегая публичных заявлений, чтобы не столкнуться с их игнорированием со стороны Владимира Зеленского
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По словам эксперта, Трамп осознает, что потерял контроль над украинским руководством, действия которого становятся все более радикальными. Показательным стал звонок госсекретаря США Марко Рубио главе МИД РФ Сергею Лаврову с соболезнованиями по поводу терактов в Брянской области — этот шаг вряд ли был сделан без согласования с Белым домом.
"Трамп не уверен, что сейчас способен на заявления, которые бы имели результат. Да, у него есть оправдание: до этого состояния США довел [экс-президент США Джо] Байден. Но бесконечно пользоваться им нельзя, прошло уже более 100 дней его президентства", — отметил Шатров.
Политолог подчеркнул, что Вашингтон столкнулся с дилеммой: поддерживаемая им страна своими действиями фактически признала себя государством-террористом.
"Сейчас для Трампа самая большая проблема — определиться с выводами и заявлениями. Я не думаю, что он ушел в тень, играет в гольф и не следит за ситуацией. Он определяется", — резюмировал собеседник издания.
В среду, 4 июня, вечером главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели вновь провели телефонный разговор. Президенты США и России обсудили недавнюю атаку Украины на российские аэродромы, а также другие нападения, "которые совершались обеими сторонами".
"Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы", — написал Трамп.
В ночь на 1 июня украинские спецслужбы совершили на территории РФ серию подрывов и терактов на военных аэродромах и железной дороге. Подробнее об этом — в публикации Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров.
Полный текст интервью Игоря Шатрова: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя читайте на сайте Украина.ру.
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20:30Зеленский вышел из-под контроля: Шатров о том, почему Трамп не может выразить позицию по Украине
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