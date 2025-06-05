https://ukraina.ru/20250605/zelenskiy-vyshel-iz-pod-kontrolya-shatrov-o-tom-pochemu-tramp-ne-mozhet-vyrazit-pozitsiyu-po-ukraine-1063663344.html

Зеленский вышел из-под контроля: Шатров о том, почему Трамп не может выразить позицию по Украине

Зеленский вышел из-под контроля: Шатров о том, почему Трамп не может выразить позицию по Украине - 05.06.2025 Украина.ру

Зеленский вышел из-под контроля: Шатров о том, почему Трамп не может выразить позицию по Украине

Президент США Дональд Трамп, изначально стремившийся к миротворческой роли в украинском конфликте, оказался в сложной ситуации из-за неспособности Киева к переговорам и его террористических методов. Американский лидер занял позицию наблюдателя, избегая публичных заявлений, чтобы не столкнуться с их игнорированием со стороны Владимира Зеленского

2025-06-05T20:30

2025-06-05T20:30

2025-06-05T20:30

новости

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063052200_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a1aae3e87b15a5a61248f15a18e639c4.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам эксперта, Трамп осознает, что потерял контроль над украинским руководством, действия которого становятся все более радикальными. Показательным стал звонок госсекретаря США Марко Рубио главе МИД РФ Сергею Лаврову с соболезнованиями по поводу терактов в Брянской области — этот шаг вряд ли был сделан без согласования с Белым домом.Политолог подчеркнул, что Вашингтон столкнулся с дилеммой: поддерживаемая им страна своими действиями фактически признала себя государством-террористом."Сейчас для Трампа самая большая проблема — определиться с выводами и заявлениями. Я не думаю, что он ушел в тень, играет в гольф и не следит за ситуацией. Он определяется", — резюмировал собеседник издания.В среду, 4 июня, вечером главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели вновь провели телефонный разговор. Президенты США и России обсудили недавнюю атаку Украины на российские аэродромы, а также другие нападения, "которые совершались обеими сторонами"."Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнее нападение на аэродромы", — написал Трамп.В ночь на 1 июня украинские спецслужбы совершили на территории РФ серию подрывов и терактов на военных аэродромах и железной дороге. Подробнее об этом — в публикации Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров.Полный текст интервью Игоря Шатрова: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя читайте на сайте Украина.ру.

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин