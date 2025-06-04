https://ukraina.ru/20250604/bruter-obyasnil-pochemu-rossiya-ne-podnyala-vopros-o-diversiyakh-na-peregovorakh-1063608168.html

Брутер объяснил, почему Россия не подняла вопрос о диверсиях на переговорах

Брутер объяснил, почему Россия не подняла вопрос о диверсиях на переговорах - 04.06.2025 Украина.ру

Брутер объяснил, почему Россия не подняла вопрос о диверсиях на переговорах

Российская сторона избегает публичных оценок недавних диверсий на своей территории, чтобы не осложнять возможные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Однако эксперты сомневаются, что Вашингтон и Лондон не были причастны к этим операциям, учитывая их технические возможности и уровень координации с украинскими спецслужбами

2025-06-04T06:45

2025-06-04T06:45

2025-06-04T06:45

новости

россия

сша

украина

дональд трамп

сбу

пентагон

киев

диверсия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/03/1063590494_336:0:2615:1282_1920x0_80_0_0_dfb37b087b512bc91c207390c61e455d.jpg.webp

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Как отметил собеседник издания, российские официальные лица сознательно не комментируют теракты и удары дронов, чтобы не создавать дополнительных препятствий для диалога.Эксперт обратил внимание на заявление главы Пентагона Пита Хегсета, который признал, что следил за операцией СБУ в режиме реального времени, хотя и отрицал прямое участие."Сами посудите, есть высказывание главы Пентагона о том, что он следил за операцией СБУ в режиме реального времени, но действия не координировал. Свежо преданье, но верится с трудом", — иронично отметил Брутер.Отвечая на вопрос о возможной роли британских спецслужб, эксперт подчеркнул их зависимость от американских технологий:Между тем военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру высказал противоположное мнение.По его словам, “последние атаки на российские аэродромы представляют собой сложные многоэтапные операции, которые не под силу украинским силам самостоятельно”. Эксперт убежден, что за этими атаками стоят западные спецслужбы.Подробнее об этом — в интервью Алексея Леонкова: Пока в Киеве хвастаются победой над старыми Ту-95, ВСУ теряют контроль над линией фронта.Ранее сообщалось, что в результате украинской атаки была повреждена российская авиатехника, находившаяся на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. Пострадавших в результате действий Киева нет, некоторые из диверсантов уже задержаны, отчитались в Минобороны 1 июня.Полный текст интервью Владимира Брутера: Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250602/peregovory-pod-udarom-bespilotnikov-mirovye-smi-o-diversiyakh-vsu-na-territorii-rossii-1063578208.html

россия

сша

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, дональд трамп, сбу, пентагон, киев, диверсия