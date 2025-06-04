https://ukraina.ru/20250604/bruter-obyasnil-pochemu-rossiya-ne-podnyala-vopros-o-diversiyakh-na-peregovorakh-1063608168.html
Брутер объяснил, почему Россия не подняла вопрос о диверсиях на переговорах
Брутер объяснил, почему Россия не подняла вопрос о диверсиях на переговорах - 04.06.2025 Украина.ру
Брутер объяснил, почему Россия не подняла вопрос о диверсиях на переговорах
Российская сторона избегает публичных оценок недавних диверсий на своей территории, чтобы не осложнять возможные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Однако эксперты сомневаются, что Вашингтон и Лондон не были причастны к этим операциям, учитывая их технические возможности и уровень координации с украинскими спецслужбами
2025-06-04T06:45
2025-06-04T06:45
2025-06-04T06:45
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Как отметил собеседник издания, российские официальные лица сознательно не комментируют теракты и удары дронов, чтобы не создавать дополнительных препятствий для диалога.Эксперт обратил внимание на заявление главы Пентагона Пита Хегсета, который признал, что следил за операцией СБУ в режиме реального времени, хотя и отрицал прямое участие."Сами посудите, есть высказывание главы Пентагона о том, что он следил за операцией СБУ в режиме реального времени, но действия не координировал. Свежо преданье, но верится с трудом", — иронично отметил Брутер.Отвечая на вопрос о возможной роли британских спецслужб, эксперт подчеркнул их зависимость от американских технологий:Между тем военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру высказал противоположное мнение.По его словам, “последние атаки на российские аэродромы представляют собой сложные многоэтапные операции, которые не под силу украинским силам самостоятельно”. Эксперт убежден, что за этими атаками стоят западные спецслужбы.Подробнее об этом — в интервью Алексея Леонкова: Пока в Киеве хвастаются победой над старыми Ту-95, ВСУ теряют контроль над линией фронта.Ранее сообщалось, что в результате украинской атаки была повреждена российская авиатехника, находившаяся на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. Пострадавших в результате действий Киева нет, некоторые из диверсантов уже задержаны, отчитались в Минобороны 1 июня.Полный текст интервью Владимира Брутера: Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250602/peregovory-pod-udarom-bespilotnikov-mirovye-smi-o-diversiyakh-vsu-na-territorii-rossii-1063578208.html
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Украина.ру
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, сбу, пентагон, киев, диверсия
Брутер объяснил, почему Россия не подняла вопрос о диверсиях на переговорах
Российская сторона избегает публичных оценок недавних диверсий на своей территории, чтобы не осложнять возможные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Однако эксперты сомневаются, что Вашингтон и Лондон не были причастны к этим операциям, учитывая их технические возможности и уровень координации с украинскими спецслужбами
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Как отметил собеседник издания, российские официальные лица сознательно не комментируют теракты и удары дронов, чтобы не создавать дополнительных препятствий для диалога.
"[Главе российской делегации помощнику президента России Владимиру] Мединскому задавали этот вопрос на пресс-подходе, он на него не ответил. Российские официальные лица не хотят поднимать эту тему. Цель российской стороны — убедить Трампа, чтобы он не играл вместе с Европой и с Украиной. Что маловероятно", — пояснил Брутер.
Эксперт обратил внимание на заявление главы Пентагона
Пита Хегсета, который признал, что следил за операцией СБУ
в режиме реального времени, хотя и отрицал прямое участие.
"Сами посудите, есть высказывание главы Пентагона о том, что он следил за операцией СБУ в режиме реального времени, но действия не координировал. Свежо преданье, но верится с трудом", — иронично отметил Брутер.
Отвечая на вопрос о возможной роли британских спецслужб, эксперт подчеркнул их зависимость от американских технологий:
"У них нет спутниковой разведки. Все данные получаются только с американских спутников. И британцы ничего не делают сами, они всегда запрашивают прямой контакт с Вашингтоном", — резюмировал Брутер.
Между тем военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру высказал противоположное мнение.
По его словам, “последние атаки на российские аэродромы представляют собой сложные многоэтапные операции, которые не под силу украинским силам самостоятельно”. Эксперт убежден, что за этими атаками стоят западные спецслужбы.
Ранее сообщалось, что в результате украинской атаки была повреждена российская авиатехника, находившаяся на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. Пострадавших в результате действий Киева нет, некоторые из диверсантов уже задержаны, отчитались в Минобороны 1 июня.