https://ukraina.ru/20250603/vladimir-bruter-memorandum-rossii-nagonit-strakh-na-trampa-no-elita-ssha-ne-dast-emu-uyti-s-ukrainy-1063587100.html

Владимир Брутер: Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины

Владимир Брутер: Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины - 03.06.2025 Украина.ру

Владимир Брутер: Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины

Украина давно потеряла субъектность и ее никогда уже не обретет. Поэтому все уроны, которые мы нанесем Украине нечувствительны, а Западу все равно, сколько украинцев погибнет. Тем более, что основной урон украинской демографии нанесли вовсе не военные потери, а массовая миграция.

2025-06-03T06:00

2025-06-03T06:00

2025-06-03T06:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров заявил, что Россия передала на встрече свой меморандум об условиях завершения войны. По его словам, Украина возьмет неделю на изучение документа, а потом определится с дальнейшими шагами. - Владимир Ильич, возможен ли диалог между сторонами на основании российского меморандума?- Решения по этому меморандуму будут принимать не в Киеве. На что можно будет согласиться будут решать в результате сложных консультаций между Вашингтоном и Европой. Они будут выторговывать, чтобы Россия немедленно прекратила огонь в ответ на согласие по поводу каких-то пунктов из меморандума. Но на меморандум в целом они никогда не согласятся.- На какие условия России противная сторона, скрепя сердце, может пойти?- Эти условия обговаривались Келлогом. Украину сейчас не будут принимать в НАТО. Они согласны оставить за Россией контроль на той территории, которую она занимает без признания. И маленькими кусочками снимать санкции.- Какую область санкционного давления на Россию Запад может ослабить?- Скорее всего, они предложат облегчение прохождение платежей. Это примерный максимум того, на что они согласятся. Возможно, они будут согласны на еще меньше, но больше вряд ли.- Несколько сильно на ход переговоров в Стамбуле повлияли диверсионные акции, которые произошли на территории России в выходные: подрывы мостов, удары дронами по аэродромам?- Мединскому задавали этот вопрос на пресс-подходе, он на него не ответил. Российские официальные лица хотят не поднимать эту тему. Цель российской стороны – убедить Трампа, чтобы он не играл вместе с Европой и с Украиной. Что маловероятно.Сами посудите, есть высказывание главы Пентагона Пита Хегсета о том, что он следил за операцией СБУ в режиме реального времени, но действия не координировал. Свежо преданье, но верится с трудом...- Возможно, ведущую роль там играли британские спецслужбы?- У них нет спутниковой разведки. Все данные получаются только с американских спутников. И британцы ничего не делают сами, они всегда запрашивают прямой контакт с Вашингтоном.- Трамп уже близок к выходу из процессов вокруг Украины?- Он не может из этой истории выйти. Помните, как Трамп пытался наезжать на Путина, а потом американцы отыграли назад? У них нет формулы выхода из этого. Трамп разве может сказать, я дурак, у меня ничего не получилось?- Из Афганистана же США ушли.- В Афганистане они ничего нам не проиграли. Есть разница большая между Афганистаном и Украиной. Украину они сдадут нам. И Трампа в этом обвинит все американское политическое сообщество, навешав на него столько всего неудобоваримого, что его рейтинг, плавно упавший, упадет еще сильнее.Трамп, который сдает Украину, в Америке никому не нужен. Он не может это сделать. Он ведь не случайно уже избавился от многих тех людей, которые не были угодны американскому политическому сообществу. Он сразу после ухода Маска отказался назначать Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Американская элита не приветствует эти кандидатуру.Следующим на выход будет Хегсет, если он уйдет, то у Трампа не останется ни одного человека в администрации, на которого он мог бы сильно положиться. Если мы возьмем такого человека, как Габбард, то у нее своя программа. И она не будет работать на Трампа, она работает прежде всего на себя. Да, их интересы в чем-то пересекаются, но не более того. А что касается всех остальных, то их уже нет. Уиткофф там находится на птичьих правах.Трамп будет шантажировать нас тем, что он уйдет из украинской темы, а Грэм введет адские санкции Грэм, и тогда русским только в Сибирь спрятаться останется. А с другой стороны, каким-то образом оставаться в процессе, если мы будем сдавать одну позицию за другой и приближаться к его видению ситуации.- Есть мнение, что нанеся удар по стратегическим бомбардировщикам, Украина пытается показать Западу, что средства доставки российского ядерного оружия уязвимы и можно вступать в открытый военный конфликт с Россией.- Они об этом говорят все четыре года. А то, что у нас разгильдяи, думаю, рассказывать не нужно. Вы считаете, что англичане перестанут бояться ядерного конфликта с Россией? Из-за вчерашнего обстрела? Что у России потенциал ответного удара упал в 10 раз?Они пытаются показать, что у России нет военного варианта для решения вопроса. Что они ограниченными ресурсами наводят на Россию панику. Аэропорты не работают, Крымский мост закрывают. Сейчас потеряли несколько стратегических бомбардировщиков. Погибшие и раненые в результате теракта в Брянске. Это все вместе на победу не смахивает.- Была информация о том, что после удачного удара по одному из полигонов и гибели там украинских военнослужащих, командующий сухопутных сил ВСУ с характерной фамилией Драпатый подал в отставку. Мы тоже можем создавать у них управленческие кризисы.- Нет. У всех, кто лишился субъектности, проблем не бывает. У женщин с низкой социальной ответственностью не бывает когнитивных проблем. Так жизнь устроена. Точно так же и у них. Если мы заменим Зеленского на Буданова*, что-то в Украине поменяется?Самая точная аналогия — это Южный Вьетнам. Но не в тот момент, когда американцы его сдали, а когда там было какое-то марионеточное, как говорила советская власть, правительство. Правительства менялись, любимого американцами президента (Нго Динь Зьема) убили боевики. Но все это не имело никакого значения.Украина давно потеряла субъектность и ее никогда уже не обретет. Поэтому все уроны, которые мы нанесем Украине нечувствительны, потому что она рассчитывает только на то, что Запад продлит жизнь нынешней элите, а Западу-то все равно, сколько украинцев погибнет. Тем более, что основной урон украинской демографии нанесли вовсе не военные потери, а массовая миграция.- Кажется, что переговорный процесс между Россией и Украиной сводится только к решению гуманитарных вопросов: обмену пленными, погибшими, возвращение детей. В ближайшее время он таким и будет?- Россия бы хотела, чтобы при этом Трамп был убежден, что Россия подходит конструктивно к переговорам. А Киев нет. Россия бы хотела, говоря по-английски to split, разделить позицию Вашингтона и Европы.Получится ли это, не знаю. Россия передала большой меморандум, который является предметом обсуждения. Его можно обсуждать долго, торговаться, мы будем медленно, но продвигаться. Это будет наводить некий страх и желание некоего Трампа с этим всем покончить. Вот на что рассчитывают в российском руководстве.Насколько Трамп может контролировать этот процесс, если 77 сенаторов готовы подписаться под санкциями против России, сказать трудно. Никто не знает, насколько Трампу это интересно. Естественно, что никто не собирается выполнять российские меморандумы. Но мы открыты для торговли.Мы готовы разговаривать, торговаться. Ну вот пусть они будут думать неделю хорошо, будут думать три недели, тоже ничего. Мы никуда не торопимся. Мы наступаем, а они отступают. Если у них есть время, у нас тоже есть время.Такая тактика имеет право на существование, но насколько она эффективна, мы не можем сказать.Нам тоже не выгодно воевать до бесконечности. Мы тоже заинтересованы в окончании, но как его оформить политически, это вопрос остается очень серьезным, потому что кроме продолжения СВО у нас нет никаких серьезных аргументов давления на коллективный Запад. Как это противоречие разрешить, я не знаю.И учитывая его когнитивные способности, учитывая возможности и настроение его команды, очень трудно рассчитывать, что Трамп это противоречие разрешит в нашу пользу.*Признан в РФ террористом и экстремистом.Подробно ходе переговоров в Стамбуле в материале Павла Котова Стамбул. Раунд 2: меморандум, отказ России, украинское шоу для сердобольных европейцев

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Денис Рудометов

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