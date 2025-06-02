https://ukraina.ru/20250602/aleksey-leonkov-poka-v-kieve-khvastayutsya-pobedoy-nad-starymi-tu-95-vsu-teryayut-kontrol-nad-liniey-1063578841.html

Алексей Леонков: Пока в Киеве хвастаются победой над старыми Ту-95, ВСУ теряют контроль над линией фронта

Алексей Леонков: Пока в Киеве хвастаются победой над старыми Ту-95, ВСУ теряют контроль над линией фронта - 02.06.2025 Украина.ру

Алексей Леонков: Пока в Киеве хвастаются победой над старыми Ту-95, ВСУ теряют контроль над линией фронта

Раньше авиация, которая находилась близко к рубежами предполагаемых боевых действий, стояла в ангарах. Авиация на аэродромах Западной Украины, по которым мы сейчас бьем, Староконстантинов, например, вся в ангарах. Тогда было так, если наш передний край — это Европа, то все укрыто в ангарах.

2025-06-02T16:41

2025-06-02T16:41

2025-06-02T16:41

интервью

украина

россия

нато

бомбардировщик

аэродромы

дроны

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков.- Алексей Петрович, после вчерашней атаки ФПВ-дронами по аэродрому в Иркутской области некоторые комментаторы заговорили чуть ли не о новом Перл-Харборе или о новой Цусиме для России. Насколько чувствительна потеря нескольких стратегических бомбардировщиков для нашей ядерной триады?- Любая успешная атака наносит потери. Противник ведет боевые действия в нашем тылу, так же как им наносим урон в его тылу. Статистика по выбитой у противника технике зашкаливает, сколько боеприпасов уничтожили, никто не посчитает, я уже не говорю про потери среди личного состава.Но противник все время ищет лазейки, чтобы нанести нам чувствительный урон в большей степени в медийном плане. Все этим операции готовятся долго. Вчера они попали по нашим стратегам Ту-95.Но все понимают, что этот самолет доживает свой век, бесконечно его эксплуатировать мы не можем. На смену ему идут Ту-160М, потом М2. Конечно, печально, что мы потеряли эти самолеты. Но в ядерной триаде бомбардировщики только третья часть акта. Первая это шахтные установки и грунтовые комплексы. Они наносят первый удар, обезоруживающий, ответно-встречный. Потом идут баллистические ракеты морского базирования. И только потом применяются стратегические бомбардировщики. То есть после обмена ядерными ударами армия противника сохраняет некоторую боеспособность. Ее надо добивать. Тогда в бой идут стратеги.У победителей раны не болят. Возможно, что пострадавшие самолеты были бы через несколько лет списаны. В стратегическом бомбардировщике главное это экипаж. Среднее время подготовки слаженного боевого экипажа занимает порядка десяти лет. Потеря экипажа существенно влияет на действия стратегической авиации.Да, потеряли железку. Но она отслужила свой срок. Мы могли ее потерять и при выполнении боевого задания, в результате авиакатастрофы. Главное, целы экипажи. А технику мы новую построим.- Возможно, Украина, нанося удары по российским аэродромам, пытается доказать Западу, что можно не бояться ядерного оружия России. И все это происходит на фоне готовящихся переговоров.- Это не Украина показывает. Все эти операции очень сложные, и Украине не под силу. Запуск дронов из контейнеров это американо-британская идея. А еще нужно было провести целую операцию по доставке этих грузов на нашу территорию, отслеживанию обстановки на аэродромах.Операторы должны были находиться с этими дронами, либо на территории Украины, где осуществляли запуск через спутниковую систему. Судя по изощренности и в связи с терактами, которые произошли на железной дороге, главный актор — это британцы. Британцы выстраивают многосложные операции, которые всегда внезапны.Поэтому важно было показать, что Британия и ее прокси, то есть Украина, что-то могут. Но они не могут изменить стратегическую ситуацию в зоне СВО. Вчерашние события сопровождались мощной информационной атакой в социальных сетях.- Как всегда возникает вопрос, почему самолеты не были укрыты в ангарах, почему их в лучшем случае защищают автомобильные покрышки?- На открытых площадках они стоят еще со времен Советского Союза. Были заключены договоры ОСВ, СНВ, по условиям которых стороны проверяли друг у друга, где стоят стратегические бомбардировщики, не подтянуты ли они к границам, не ведется ли подготовка к Третьей мировой войне. Поэтому размещение стратегов на аэродромах было согласовано, их всегда можно было посчитать.Первая атака на стратегические бомбардировщики была в Элисте, но руководство считает, что строить ангары нецелесообразно. Почему оно так считает – вопрос открытый.Ангары можно построить и загнать стратеги туда. Но ангары будет проще атаковать. И гореть там будет быстрее, потому что там будет располагаться технический персонал и обслуживающая техника, помимо самолета.Раньше авиация, которая находилась близко к рубежами предполагаемых боевых действий, стояла в ангарах. Авиация на аэродромах Западной Украины, по которым мы сейчас бьем, Староконстантинов, например, вся в ангарах. Тогда было так, если наш передний край — это Европа, то все укрыто в ангарах. Если глубоко, то открытая площадка. Считалось, что мало что долетит, и мы это сможем сбить.О беспилотниках тогда никто не думал. Они не рассматривались как ударная сила. Крылатые ракеты сбивали системы ПВО.А здесь были ФПВ-дроны, на которых не действовала РЭБ. Или РЭБ не учла космическую связь. Возможно, дроны действовали по автономным заложенным программам, тогда РЭБ не способна на них повлиять, кроме той, которая выжигает все вокруг.- БПЛА вытеснят пилотируемую авиацию?- Они станут важным дополнением, если их грамотно развивать. Сейчас они работают на поршневых, квадрокоптерных технологиях. А авиация реактивная, сверхзвуковая. Шестое поколение пилотируемой авиации должно перейти на гиперзвук или приблизиться к нему.Конечно, им будут нужны авангарды в виде беспилотников, которые бы вскрывали систему ПВО противника. На Украине была выстроена интегрированная эшелонированная сетевая система ПВО. Уничтожать нам ее удавалось большой ценой, мы в начале теряли самолеты.И если бы в 2022 году были реактивные БПЛА, "Стрижи", из которых сделали мишени для наших зенитчиков, то картина сложилась бы другая.Поэтому реактивные БПЛА нужны. На одной платформе, но с разным функционалом: разведчики, ударные, камикадзе, ретрансляторы. Они будут выполнять роль авангарда, который будет беречь жизни наших пилотов.Пилотируемая авиация нужна, потому что пилот в воздухе больше принимает решений и боле эффективен, чем беспилотник. Оператор на удалении не видит окружающей обстановки, даже если беспилотник обвешать множеством датчиков.- Какая цель летней кампании наших Вооруженных сил станет приоритетной: создание буферной зоны или возврат под контроль конституционных территорий на юге, Херсонской и Запорожской областей?- И то и другое. Создание буферной зоны вдоль границ Курской и Белгородской областей — это задание, которое было поставлено недавно. Это затрагивает Черниговскую, Харьковскую и Сумскую. Буферная зона должна исключить применение высокоточного оружия: HIMARS, Storm Shadow или TAURUS. Продвижение будет глубокое.А противнику нужна заморозка, чтобы ввести контингенты НАТО, которые будут препятствовать нашему продвижению на восток. Для этого они устраивают теракты, эпатажы в Стамбуле.- А южное направление? Там российские морпехи прощупывают оборону противника на том берегу Днепра, занимают острова.- При форсировании водных преград всегда создаются плацдармы, чтобы с них развивать наступление, скрытно накопив силы. Плацдармы отвлекают внимание противника. А создание буферной зоны — это увеличение линии боевого соприкосновения, растягивание сил противника, которых у него не хватает. Поступает информация, что на отдельных участках ЛБС у противника отсутствует сплошная линия обороны. Это хороший признак.Об ударах по российским аэродромам читайте в материале Василия Стоякина БПЛА против стратегической авиации: перемога без победы. О диверсиях на военных аэродромах России

https://ukraina.ru/20250602/prekratit-nedootsenku-vraga-kakimi-dolzhny-byt-uroki-teraktov-1063574920.html

https://ukraina.ru/20250601/podryvy-na-zhd--ataka-globalistov-1063553794.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, нато, бомбардировщик, аэродромы, дроны