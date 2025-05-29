Один харьковский и два донецких: каких успехов ВС РФ достигли за сутки - 29.05.2025 Украина.ру
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Один харьковский и два донецких: каких успехов ВС РФ достигли за сутки
Один харьковский и два донецких: каких успехов ВС РФ достигли за сутки - 29.05.2025 Украина.ру
Один харьковский и два донецких: каких успехов ВС РФ достигли за сутки
ВС РФ освободили Строевку в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 мая сообщило Минобороны России
2025-05-29T14:32
2025-05-29T16:57
новости
россия
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
вс рф
продвижение
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Также известно, что подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Комар, Запорожье, Новополь в ДНР, Темировка и Гуляйполе Запорожской области.Российский военкор Евгений Лисицын добавил, что на Покровском фронте ситуация остается напряженной: основные бои идут к западу от Котляровки и в районе Новосергеевки. Примерно та же картина и на Краснолиманском участке: в Редкодубе идет тяжелый бой в центре села, но россияне обошли противника южнее и перерезали ему дорогу на Карповку, а южнее Липового - сражения за высоту."На западном фланге Торецкого направления - уверенное продвижение наших. ВС РФ теснят противника в районе Шевченко Первого, Попова Яра и Полтавки - там зачистка практически завершена. Передовые подразделения уже вплотную подошли к Русин Яру и укрепляются перед штурмом. В Яблоновке бои в юго-западной части, с юга туда прорываются наши парни из Александрополя. Севернее Торецка, в районе Дачного и Крымского - ожесточенные бои, противник сопротивляется, но постепенно теряет позиции", - рассказал Лисицын.Накануне ВС РФ освободили еще два населенных пункта, а днем ранее зашли в Харьковскую область с нового направления, где ВСУ их не ждали. Окопы противника у сумской Бессаловки стали братской могилой украинских военных, намеревавшимся предпринять очередную попытку прорыва в Курскую область: Внезапный заход ВС РФ, "котел" и братская могила для ВСУ: фронтовая сводка.Тем временем эксперты дают свои прогнозы о том, как фронтовая картина может измениться в ближайшее время. Так, например, военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает, что на фоне российско-украинских переговоров продвижение армии РФ будет иметь очень большой смысл, ведь тогда "на следующих переговорах можно будет открыто заявить про "шесть-восемь регионов".А вот ветеран Первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что какие-либо выводы делать рано, да и раскрывать свои карты Москва не будет, так как "война - это соревнование с противником в определенных умениях. Берем карты и играем".При этом обозреватель издания МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко не исключает того, что российским командованием запланирована операция по возвращению Одессы, "правда, в таком случае надо будет освободить и Николаев с областью, так как именно они лежат на пути из Херсона в Одессу".Другие события дня: Песков объяснил, почему Москва не готова придавать огласку содержанию своего меморандума.
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новости, россия, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, вс рф, продвижение
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, продвижение

Один харьковский и два донецких: каких успехов ВС РФ достигли за сутки

14:32 29.05.2025 (обновлено: 16:57 29.05.2025)
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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ВС РФ освободили Строевку в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 мая сообщило Минобороны России

"ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства, где также уточняется, что общие потери противника за прошедшие сутки составили примерно 1200 военных.

© скриншот видео
© скриншот видео
Также известно, что подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Комар, Запорожье, Новополь в ДНР, Темировка и Гуляйполе Запорожской области.
Российский военкор Евгений Лисицын добавил, что на Покровском фронте ситуация остается напряженной: основные бои идут к западу от Котляровки и в районе Новосергеевки. Примерно та же картина и на Краснолиманском участке: в Редкодубе идет тяжелый бой в центре села, но россияне обошли противника южнее и перерезали ему дорогу на Карповку, а южнее Липового - сражения за высоту.
"На западном фланге Торецкого направления - уверенное продвижение наших. ВС РФ теснят противника в районе Шевченко Первого, Попова Яра и Полтавки - там зачистка практически завершена. Передовые подразделения уже вплотную подошли к Русин Яру и укрепляются перед штурмом. В Яблоновке бои в юго-западной части, с юга туда прорываются наши парни из Александрополя. Севернее Торецка, в районе Дачного и Крымского - ожесточенные бои, противник сопротивляется, но постепенно теряет позиции", - рассказал Лисицын.
Накануне ВС РФ освободили еще два населенных пункта, а днем ранее зашли в Харьковскую область с нового направления, где ВСУ их не ждали. Окопы противника у сумской Бессаловки стали братской могилой украинских военных, намеревавшимся предпринять очередную попытку прорыва в Курскую область: Внезапный заход ВС РФ, "котел" и братская могила для ВСУ: фронтовая сводка.
Тем временем эксперты дают свои прогнозы о том, как фронтовая картина может измениться в ближайшее время. Так, например, военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает, что на фоне российско-украинских переговоров продвижение армии РФ будет иметь очень большой смысл, ведь тогда "на следующих переговорах можно будет открыто заявить про "шесть-восемь регионов".
А вот ветеран Первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что какие-либо выводы делать рано, да и раскрывать свои карты Москва не будет, так как "война - это соревнование с противником в определенных умениях. Берем карты и играем".
При этом обозреватель издания МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко не исключает того, что российским командованием запланирована операция по возвращению Одессы, "правда, в таком случае надо будет освободить и Николаев с областью, так как именно они лежат на пути из Херсона в Одессу".
Другие события дня: Песков объяснил, почему Москва не готова придавать огласку содержанию своего меморандума.
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