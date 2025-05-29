https://ukraina.ru/20250529/peskov-obyasnil-pochemu-moskva-ne-gotova-pridavat-oglasku-soderzhaniyu-svoego-memoranduma-1063489837.html

Песков объяснил, почему Москва не готова придавать огласке содержание своего меморандума

Песков объяснил, почему Москва не готова придавать огласке содержание своего меморандума - 29.05.2025 Украина.ру

Песков объяснил, почему Москва не готова придавать огласке содержание своего меморандума

Требование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию конфликта неконструктивен. Такое заявление в беседе с прессой 29 мая сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-05-29T14:03

2025-05-29T14:03

2025-05-29T15:27

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"Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно, медленно - это все неконструктивно. <...> Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное", - сказал он, уточнив, что Москва пока не получила ответ Киева на предложение провести встречу в Стамбуле 2 июня.Также Песков отметил, что Россия не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта, диалог должен идти непублично, однако Москва активно выступает за продолжение диалога с Киевом.Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Москва предложила провести второй раунд переговоров с Киевом 2 июня в Стамбуле и готова представить меморандум с условиями мира там.Еще чуть раньше он подчеркнул, что Россия продолжит настаивать на отмене законов, дискриминирующих русскоязычное население на Украине, добавив, что переговорный процесс "лучше, чем война", однако первопричины конфликта на Украине в любом случае должны быть устранены. Также Лавров заявил, что вопрос легитимности будет ключевым.Днем ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что 27 мая Вашингтон получил от Киева список условий для заключения мирного соглашения и теперь ждет такой же документ от Москвы. Он также заявил, что "мы хотели бы провести ее (встречу. - Ред.) в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Так что Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три лидера, чтобы согласовать документ и прекратить войну".В офисе президента Украины уточнили, что в представленном Киевом документе говорится о "безусловном прекращении огня", предоставляющем "возможность сесть за стол переговоров", при этом на Банковой считают неприемлемым юридическое признание Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в составе России.Ранее, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.По мнению обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко, главные события сейчас происходят между раундами переговоров. Свое мнение он обосновал в материале Мастер-класс между раундами переговоров.

https://ukraina.ru/20250529/v-kremle-otvetili-na-trebovaniya-umerova-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-29-maya-1063487858.html

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