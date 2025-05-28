ВС РФ освободили два населенных пункта. Что еще происходит на фронте
12:43 28.05.2025 (обновлено: 17:01 28.05.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Российские военные освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 мая сообщило Министерство обороны РФ
В свежей сводке ведомства уточняется, что ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО свыше тысячи военнослужащих, а ВС РФ также поразили предприятия ВПК Украины, выпускающие ударные беспилотники, место стоянки боевых и безэкипажных катеров.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов добавил, что ВС РФ освободили более 75% площади Запорожской области.
Подробнее о том, как проходило освобождение одного из запорожских населенных пунктов, - в публикации Разведка армии РФ: ВСУ отступают у Малых Щербаков в Запорожской области.
Днем ранее украинский аналитический ресурс DeepState посетовал, что впервые с декабря 2024 года российские военные смогли освободить более 100 квадратных километров территории всего за неделю.
Телеграм-канал "Два майора" уточнил, что на Сумском направлении российские вооруженные силы продвигаются в окрестностях приграничных сел Владимировка, Алексеевка и Водолаги. На Купянском направлении - в районе населенного пункта Каменка, а на Константиновском направлении идет закрепление ВС РФ южнее после закрытия котла у Зари и Старой Николаевки.
"На Днепропетровском направлении юго-западнее Покровска (Красноармейска) идут тяжёлые бои у Котляровки и Новосергеевки. Враг оказывает организованное ожесточенное сопротивление. На Запорожском фронте подразделения ВС России зашли с южной и восточной стороны в Малую Токмачку, продвижение осложнено применением противником множества дронов", - уточняется в сообщении канала.
Днем ранее ВС РФ зашли в Харьковскую область с нового направления, где ВСУ их не ждали. Окопы противника у сумской Бессаловки стали братской могилой украинских военных, намеревавшимся предпринять очередную попытку прорыва в Курскую область: Внезапный заход ВС РФ, "котел" и братская могила для ВСУ: фронтовая сводка.
Подписывайся на