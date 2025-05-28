https://ukraina.ru/20250528/vs-rf-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-chto-esche-proiskhodit-na-fronte-1063458314.html

ВС РФ освободили два населенных пункта. Что еще происходит на фронте

ВС РФ освободили два населенных пункта. Что еще происходит на фронте - 28.05.2025 Украина.ру

ВС РФ освободили два населенных пункта. Что еще происходит на фронте

Российские военные освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 мая сообщило Министерство обороны РФ

2025-05-28T12:43

2025-05-28T12:43

2025-05-28T17:01

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В свежей сводке ведомства уточняется, что ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО свыше тысячи военнослужащих, а ВС РФ также поразили предприятия ВПК Украины, выпускающие ударные беспилотники, место стоянки боевых и безэкипажных катеров.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов добавил, что ВС РФ освободили более 75% площади Запорожской области.Подробнее о том, как проходило освобождение одного из запорожских населенных пунктов, - в публикации Разведка армии РФ: ВСУ отступают у Малых Щербаков в Запорожской области.Днем ранее украинский аналитический ресурс DeepState посетовал, что впервые с декабря 2024 года российские военные смогли освободить более 100 квадратных километров территории всего за неделю.Телеграм-канал "Два майора" уточнил, что на Сумском направлении российские вооруженные силы продвигаются в окрестностях приграничных сел Владимировка, Алексеевка и Водолаги. На Купянском направлении - в районе населенного пункта Каменка, а на Константиновском направлении идет закрепление ВС РФ южнее после закрытия котла у Зари и Старой Николаевки."На Днепропетровском направлении юго-западнее Покровска (Красноармейска) идут тяжёлые бои у Котляровки и Новосергеевки. Враг оказывает организованное ожесточенное сопротивление. На Запорожском фронте подразделения ВС России зашли с южной и восточной стороны в Малую Токмачку, продвижение осложнено применением противником множества дронов", - уточняется в сообщении канала.Днем ранее ВС РФ зашли в Харьковскую область с нового направления, где ВСУ их не ждали. Окопы противника у сумской Бессаловки стали братской могилой украинских военных, намеревавшимся предпринять очередную попытку прорыва в Курскую область: Внезапный заход ВС РФ, "котел" и братская могила для ВСУ: фронтовая сводка.

https://ukraina.ru/20250528/rossiyskie-voyska-udarili-shestyu-raketami-iskander-po-kremenchugu-1063452821.html

https://ukraina.ru/20250526/zachistka-sumskoy-oblasti-i-novye-kleschi-dlya-vsu-frontovaya-svodka-1063416134.html

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новости, россия, запорожская область, константиновка, владимир рогов, вооруженные силы украины, впк, общественная палата