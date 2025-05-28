ВС РФ освободили два населенных пункта. Что еще происходит на фронте - 28.05.2025 Украина.ру
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ВС РФ освободили два населенных пункта. Что еще происходит на фронте
ВС РФ освободили два населенных пункта. Что еще происходит на фронте - 28.05.2025 Украина.ру
ВС РФ освободили два населенных пункта. Что еще происходит на фронте
Российские военные освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 мая сообщило Министерство обороны РФ
2025-05-28T12:43
2025-05-28T17:01
новости
россия
запорожская область
константиновка
владимир рогов
вооруженные силы украины
впк
общественная палата
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В свежей сводке ведомства уточняется, что ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО свыше тысячи военнослужащих, а ВС РФ также поразили предприятия ВПК Украины, выпускающие ударные беспилотники, место стоянки боевых и безэкипажных катеров.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов добавил, что ВС РФ освободили более 75% площади Запорожской области.Подробнее о том, как проходило освобождение одного из запорожских населенных пунктов, - в публикации Разведка армии РФ: ВСУ отступают у Малых Щербаков в Запорожской области.Днем ранее украинский аналитический ресурс DeepState посетовал, что впервые с декабря 2024 года российские военные смогли освободить более 100 квадратных километров территории всего за неделю.Телеграм-канал "Два майора" уточнил, что на Сумском направлении российские вооруженные силы продвигаются в окрестностях приграничных сел Владимировка, Алексеевка и Водолаги. На Купянском направлении - в районе населенного пункта Каменка, а на Константиновском направлении идет закрепление ВС РФ южнее после закрытия котла у Зари и Старой Николаевки."На Днепропетровском направлении юго-западнее Покровска (Красноармейска) идут тяжёлые бои у Котляровки и Новосергеевки. Враг оказывает организованное ожесточенное сопротивление. На Запорожском фронте подразделения ВС России зашли с южной и восточной стороны в Малую Токмачку, продвижение осложнено применением противником множества дронов", - уточняется в сообщении канала.Днем ранее ВС РФ зашли в Харьковскую область с нового направления, где ВСУ их не ждали. Окопы противника у сумской Бессаловки стали братской могилой украинских военных, намеревавшимся предпринять очередную попытку прорыва в Курскую область: Внезапный заход ВС РФ, "котел" и братская могила для ВСУ: фронтовая сводка.
https://ukraina.ru/20250528/rossiyskie-voyska-udarili-shestyu-raketami-iskander-po-kremenchugu-1063452821.html
https://ukraina.ru/20250526/zachistka-sumskoy-oblasti-i-novye-kleschi-dlya-vsu-frontovaya-svodka-1063416134.html
россия
запорожская область
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новости, россия, запорожская область, константиновка, владимир рогов, вооруженные силы украины, впк, общественная палата
Новости, Россия, Запорожская область, Константиновка, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ВПК, общественная палата

ВС РФ освободили два населенных пункта. Что еще происходит на фронте

12:43 28.05.2025 (обновлено: 17:01 28.05.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские военные освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 мая сообщило Министерство обороны РФ
В свежей сводке ведомства уточняется, что ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО свыше тысячи военнослужащих, а ВС РФ также поразили предприятия ВПК Украины, выпускающие ударные беспилотники, место стоянки боевых и безэкипажных катеров.
10:17
Российские войска ударили шестью ракетами "Искандер" по КременчугуВ ночь на среду российская армия нанесла удар по объектам ВСУ в городе Кременчуге Полтавской области. Об этом 28 мая сообщил Телеграм-канал "Военный осведомитель", опубликовав видео одного из прилетов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов добавил, что ВС РФ освободили более 75% площади Запорожской области.
Подробнее о том, как проходило освобождение одного из запорожских населенных пунктов, - в публикации Разведка армии РФ: ВСУ отступают у Малых Щербаков в Запорожской области.
Днем ранее украинский аналитический ресурс DeepState посетовал, что впервые с декабря 2024 года российские военные смогли освободить более 100 квадратных километров территории всего за неделю.
- РИА Новости, 1920, 26.05.2025
26 мая, 13:33
Зачистка Сумской области и новые "клещи" для ВСУ: фронтовая сводкаРоссийская группировка "Север" освободила населенные пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области Украины. Этот факт в понедельник, 26 мая, подтвердили в Министерстве обороны РФ
Телеграм-канал "Два майора" уточнил, что на Сумском направлении российские вооруженные силы продвигаются в окрестностях приграничных сел Владимировка, Алексеевка и Водолаги. На Купянском направлении - в районе населенного пункта Каменка, а на Константиновском направлении идет закрепление ВС РФ южнее после закрытия котла у Зари и Старой Николаевки.
"На Днепропетровском направлении юго-западнее Покровска (Красноармейска) идут тяжёлые бои у Котляровки и Новосергеевки. Враг оказывает организованное ожесточенное сопротивление. На Запорожском фронте подразделения ВС России зашли с южной и восточной стороны в Малую Токмачку, продвижение осложнено применением противником множества дронов", - уточняется в сообщении канала.
Днем ранее ВС РФ зашли в Харьковскую область с нового направления, где ВСУ их не ждали. Окопы противника у сумской Бессаловки стали братской могилой украинских военных, намеревавшимся предпринять очередную попытку прорыва в Курскую область: Внезапный заход ВС РФ, "котел" и братская могила для ВСУ: фронтовая сводка.
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