Артиллерийский ад под Волчанском: Алехин раскрыл, как ГВ "Север" сжимает смертельное кольцо вокруг ВСУ
Наступление российских войск в районе Волчанска и выход к Липцам позволяют применять дальнобойную артиллерию для системного уничтожения украинских складов и переброски резервов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По его данным, украинское командование вынуждено переносить логистические маршруты дальше в тыл, что растягивает цепочки снабжения и снижает оперативность переброски подкреплений. Особенно уязвимыми стали дороги вблизи харьковской окружной трассы, подчеркнул эксперт.
"С выходом к Липцам открываются возможности для прицельного поражения не только техники, но и живой силы противника", — отметил Алехин.
Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время давление на Волчанскую группировку ВСУ усилится, что может привести к её постепенному отступлению с ключевых позиций.
"С выходом штурмовых подразделений группировки войск "Север" к Липцам и активного продвижения в районе Волчанска появляется возможность применения ствольной и дальнобойной артиллерии, которая прицельно уничтожает вражеские средства поражения и живую силу противника", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска" на сайте Украина.ру.
О том, насколько эффективно ВС РФ удается выбивать вражеских операторов БПЛА — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: России для быстрого наступления нужно прикрыть склады и повыбивать украинских дроноводов" на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:55Павел Леонов о том, что военное дело - искусство, поэтому наша задача "передумать противника"В Эстонии недавно прошли учения НАТО "Еж 2025", где отрабатывалось отражение "агрессии" России. Так что противника недооценивать не надо, его лучше немного переоценивать. Да, у Европы какие-то вещи получаются лучше. Поэтому наша задача либо догнать и перегнать, причем повседневной работой, а не героическими стахановскими рывками.
Подписывайся на