Артиллерийский ад под Волчанском: Алехин раскрыл, как ГВ "Север" сжимает смертельное кольцо вокруг ВСУ - 29.05.2025 Украина.ру
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Артиллерийский ад под Волчанском: Алехин раскрыл, как ГВ "Север" сжимает смертельное кольцо вокруг ВСУ
Артиллерийский ад под Волчанском: Алехин раскрыл, как ГВ "Север" сжимает смертельное кольцо вокруг ВСУ - 29.05.2025 Украина.ру
Артиллерийский ад под Волчанском: Алехин раскрыл, как ГВ "Север" сжимает смертельное кольцо вокруг ВСУ
Наступление российских войск в районе Волчанска и выход к Липцам позволяют применять дальнобойную артиллерию для системного уничтожения украинских складов и переброски резервов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-05-29T06:00
2025-05-29T06:00
новости
волчанск
россия
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
всу
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По его данным, украинское командование вынуждено переносить логистические маршруты дальше в тыл, что растягивает цепочки снабжения и снижает оперативность переброски подкреплений. Особенно уязвимыми стали дороги вблизи харьковской окружной трассы, подчеркнул эксперт.Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время давление на Волчанскую группировку ВСУ усилится, что может привести к её постепенному отступлению с ключевых позиций."С выходом штурмовых подразделений группировки войск "Север" к Липцам и активного продвижения в районе Волчанска появляется возможность применения ствольной и дальнобойной артиллерии, которая прицельно уничтожает вражеские средства поражения и живую силу противника", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска" на сайте Украина.ру.О том, насколько эффективно ВС РФ удается выбивать вражеских операторов БПЛА — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: России для быстрого наступления нужно прикрыть склады и повыбивать украинских дроноводов" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250528/pavel-leonov-o-tom-chto-voennoe-delo---iskusstvo-poetomu-nasha-zadacha-peredumat-protivnika-1063458482.html
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новости, волчанск, россия, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, харьковская область, сво, дзен новости сво, новости сво россия, наступление, наступление вс рф, наступление россии
Новости, Волчанск, Россия, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, Харьковская область, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, наступление, наступление ВС РФ, наступление России

Артиллерийский ад под Волчанском: Алехин раскрыл, как ГВ "Север" сжимает смертельное кольцо вокруг ВСУ

06:00 29.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРасчет гаубицы Д-30 спецназа "Ахмат" МО РФ
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Наступление российских войск в районе Волчанска и выход к Липцам позволяют применять дальнобойную артиллерию для системного уничтожения украинских складов и переброски резервов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По его данным, украинское командование вынуждено переносить логистические маршруты дальше в тыл, что растягивает цепочки снабжения и снижает оперативность переброски подкреплений. Особенно уязвимыми стали дороги вблизи харьковской окружной трассы, подчеркнул эксперт.
"С выходом к Липцам открываются возможности для прицельного поражения не только техники, но и живой силы противника", — отметил Алехин.
Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время давление на Волчанскую группировку ВСУ усилится, что может привести к её постепенному отступлению с ключевых позиций.
"С выходом штурмовых подразделений группировки войск "Север" к Липцам и активного продвижения в районе Волчанска появляется возможность применения ствольной и дальнобойной артиллерии, которая прицельно уничтожает вражеские средства поражения и живую силу противника", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска" на сайте Украина.ру.
О том, насколько эффективно ВС РФ удается выбивать вражеских операторов БПЛА — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: России для быстрого наступления нужно прикрыть склады и повыбивать украинских дроноводов" на сайте Украина.ру.
Павел Леонов интервью
Вчера, 17:55
Павел Леонов о том, что военное дело - искусство, поэтому наша задача "передумать противника"В Эстонии недавно прошли учения НАТО "Еж 2025", где отрабатывалось отражение "агрессии" России. Так что противника недооценивать не надо, его лучше немного переоценивать. Да, у Европы какие-то вещи получаются лучше. Поэтому наша задача либо догнать и перегнать, причем повседневной работой, а не героическими стахановскими рывками.
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