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Артиллерийский ад под Волчанском: Алехин раскрыл, как ГВ "Север" сжимает смертельное кольцо вокруг ВСУ

Артиллерийский ад под Волчанском: Алехин раскрыл, как ГВ "Север" сжимает смертельное кольцо вокруг ВСУ - 29.05.2025 Украина.ру

Артиллерийский ад под Волчанском: Алехин раскрыл, как ГВ "Север" сжимает смертельное кольцо вокруг ВСУ

Наступление российских войск в районе Волчанска и выход к Липцам позволяют применять дальнобойную артиллерию для системного уничтожения украинских складов и переброски резервов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-05-29T06:00

2025-05-29T06:00

2025-05-29T06:00

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По его данным, украинское командование вынуждено переносить логистические маршруты дальше в тыл, что растягивает цепочки снабжения и снижает оперативность переброски подкреплений. Особенно уязвимыми стали дороги вблизи харьковской окружной трассы, подчеркнул эксперт.Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время давление на Волчанскую группировку ВСУ усилится, что может привести к её постепенному отступлению с ключевых позиций."С выходом штурмовых подразделений группировки войск "Север" к Липцам и активного продвижения в районе Волчанска появляется возможность применения ствольной и дальнобойной артиллерии, которая прицельно уничтожает вражеские средства поражения и живую силу противника", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска" на сайте Украина.ру.О том, насколько эффективно ВС РФ удается выбивать вражеских операторов БПЛА — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: России для быстрого наступления нужно прикрыть склады и повыбивать украинских дроноводов" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250528/pavel-leonov-o-tom-chto-voennoe-delo---iskusstvo-poetomu-nasha-zadacha-peredumat-protivnika-1063458482.html

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