https://ukraina.ru/20250527/1063442106.html

Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска

Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска - 27.05.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-05-27T16:18

2025-05-27T16:18

2025-05-27T16:18

эксклюзив

харьков

волчанск

геннадий алехин

вооруженные силы украины

спецоперация

логистика

пво

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Впервые за три года СВО в небе над Харьковом зафиксированы полёты российских FPV-дронов. Наши беспилотники не просто фиксируют перемещения противника, но и корректируют удары по складам боеприпасов и технике ВСУ, в том числе в районах Жихарь и Ипподром. Минувшей ночью были нанесены удары по замаскированным объектам, а также по позициям вражеской ПВО.Появление российских дронов над Харьковом разрушает иллюзию тыловой безопасности и подтверждает поступательное продвижение российской армии. В частности, была зафиксирована попытка ВСУ перебросить мобильные группы и бронетехнику на северную окраину города, однако дальнобойная артиллерия и РСЗО армии России быстро пресекли эти действия.Конечно, дальность поражения FPV-дронов гораздо меньше, чем у тех же "Гераней", но при комплексных ударах они играют значимую роль, потому что от них сложнее отбиться и укрыться. Судя по дистанции, дрон управлялся без оптоволокна. Значит, украинские средства РЭБ не смогли его подавить — российские войска нашли способ избежать глушения, не прибегая к проводному управлению.Из этого следуют неутешительные для ВСУ выводы. Подобные удары будут учащаться, и харьковская окружная дорога перестанет быть безопасным логистическим маршрутом.Более того, под угрозой окажется вся логистика Волчанской группировки ВСУ. Это вынудит противника растягивать пути снабжения и уходить глубже в тыловые районы. Причем с выходом штурмовых подразделений группировки войск "Север" к Липцам и активного продвижения в районе Волчанска появляется возможность применения ствольной и дальнобойной артиллерии, которая прицельно уничтожает вражеские средства поражения и живую силу противника.Кстати, основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев сообщил подробности о рекордной высоте полета "Герани" в зоне СВО - 4900 метров."4900 метров — это фактический рекорд, но мы говорим о рекорде в зоне СВО. Мы не знаем, какие рекорды устанавливает "Герань" на испытательных площадках, не в зоне СВО. При этом мы должны понимать, что у "Гераней" двигатель внутреннего сгорания, и у него не такой большой практический потолок, как у беспилотных комплексов с реактивными двигателями", — сказал Кондратьев.Он также пояснил, с какой целью дрон-камикадзе подняли на указанную высоту. По его словам, это новый тактический прием по выводу из строя центральных автоматизированных систем ПВО противника, в том числе физического уничтожения РЛС.Что касается противодействия украинским дронам, то все больше на поле боя распространяется гладкоствольное оружие 12-го калибра. То, что раньше выглядело как импровизация, сегодня стало проверенным и действенным решением. При использовании стандартного патрона с дробью кучность и точность стрельбы позволяют эффективно противостоять низколетящим воздушным целям. А появление патрона-сетки (самодельного или промышленного производства 12х70 мм "Перехват" и 12х76 мм КС), у которого поражающий элемент представляет собой несколько свинцовых элементов, соединенных сетью, позволяет вовсе поймать и обездвижить вражеский дрон.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250526/1063422122.html

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эксклюзив, харьков, волчанск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, спецоперация, логистика, пво