Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска - 27.05.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска
Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска - 27.05.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-05-27T16:18
2025-05-27T16:18
эксклюзив
харьков
волчанск
геннадий алехин
вооруженные силы украины
спецоперация
логистика
пво
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Впервые за три года СВО в небе над Харьковом зафиксированы полёты российских FPV-дронов. Наши беспилотники не просто фиксируют перемещения противника, но и корректируют удары по складам боеприпасов и технике ВСУ, в том числе в районах Жихарь и Ипподром. Минувшей ночью были нанесены удары по замаскированным объектам, а также по позициям вражеской ПВО.Появление российских дронов над Харьковом разрушает иллюзию тыловой безопасности и подтверждает поступательное продвижение российской армии. В частности, была зафиксирована попытка ВСУ перебросить мобильные группы и бронетехнику на северную окраину города, однако дальнобойная артиллерия и РСЗО армии России быстро пресекли эти действия.Конечно, дальность поражения FPV-дронов гораздо меньше, чем у тех же "Гераней", но при комплексных ударах они играют значимую роль, потому что от них сложнее отбиться и укрыться. Судя по дистанции, дрон управлялся без оптоволокна. Значит, украинские средства РЭБ не смогли его подавить — российские войска нашли способ избежать глушения, не прибегая к проводному управлению.Из этого следуют неутешительные для ВСУ выводы. Подобные удары будут учащаться, и харьковская окружная дорога перестанет быть безопасным логистическим маршрутом.Более того, под угрозой окажется вся логистика Волчанской группировки ВСУ. Это вынудит противника растягивать пути снабжения и уходить глубже в тыловые районы. Причем с выходом штурмовых подразделений группировки войск "Север" к Липцам и активного продвижения в районе Волчанска появляется возможность применения ствольной и дальнобойной артиллерии, которая прицельно уничтожает вражеские средства поражения и живую силу противника.Кстати, основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев сообщил подробности о рекордной высоте полета "Герани" в зоне СВО - 4900 метров."4900 метров — это фактический рекорд, но мы говорим о рекорде в зоне СВО. Мы не знаем, какие рекорды устанавливает "Герань" на испытательных площадках, не в зоне СВО. При этом мы должны понимать, что у "Гераней" двигатель внутреннего сгорания, и у него не такой большой практический потолок, как у беспилотных комплексов с реактивными двигателями", — сказал Кондратьев.Он также пояснил, с какой целью дрон-камикадзе подняли на указанную высоту. По его словам, это новый тактический прием по выводу из строя центральных автоматизированных систем ПВО противника, в том числе физического уничтожения РЛС.Что касается противодействия украинским дронам, то все больше на поле боя распространяется гладкоствольное оружие 12-го калибра. То, что раньше выглядело как импровизация, сегодня стало проверенным и действенным решением. При использовании стандартного патрона с дробью кучность и точность стрельбы позволяют эффективно противостоять низколетящим воздушным целям. А появление патрона-сетки (самодельного или промышленного производства 12х70 мм "Перехват" и 12х76 мм КС), у которого поражающий элемент представляет собой несколько свинцовых элементов, соединенных сетью, позволяет вовсе поймать и обездвижить вражеский дрон.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, харьков, волчанск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, спецоперация, логистика, пво
Эксклюзив, Харьков, Волчанск, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, логистика, ПВО

Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска

16:18 27.05.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Впервые за три года СВО в небе над Харьковом зафиксированы полёты российских FPV-дронов. Наши беспилотники не просто фиксируют перемещения противника, но и корректируют удары по складам боеприпасов и технике ВСУ, в том числе в районах Жихарь и Ипподром. Минувшей ночью были нанесены удары по замаскированным объектам, а также по позициям вражеской ПВО.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Появление российских дронов над Харьковом разрушает иллюзию тыловой безопасности и подтверждает поступательное продвижение российской армии. В частности, была зафиксирована попытка ВСУ перебросить мобильные группы и бронетехнику на северную окраину города, однако дальнобойная артиллерия и РСЗО армии России быстро пресекли эти действия.
Конечно, дальность поражения FPV-дронов гораздо меньше, чем у тех же "Гераней", но при комплексных ударах они играют значимую роль, потому что от них сложнее отбиться и укрыться. Судя по дистанции, дрон управлялся без оптоволокна. Значит, украинские средства РЭБ не смогли его подавить — российские войска нашли способ избежать глушения, не прибегая к проводному управлению.
Из этого следуют неутешительные для ВСУ выводы. Подобные удары будут учащаться, и харьковская окружная дорога перестанет быть безопасным логистическим маршрутом.
Более того, под угрозой окажется вся логистика Волчанской группировки ВСУ. Это вынудит противника растягивать пути снабжения и уходить глубже в тыловые районы. Причем с выходом штурмовых подразделений группировки войск "Север" к Липцам и активного продвижения в районе Волчанска появляется возможность применения ствольной и дальнобойной артиллерии, которая прицельно уничтожает вражеские средства поражения и живую силу противника.
Кстати, основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев сообщил подробности о рекордной высоте полета "Герани" в зоне СВО - 4900 метров.
"4900 метров — это фактический рекорд, но мы говорим о рекорде в зоне СВО. Мы не знаем, какие рекорды устанавливает "Герань" на испытательных площадках, не в зоне СВО. При этом мы должны понимать, что у "Гераней" двигатель внутреннего сгорания, и у него не такой большой практический потолок, как у беспилотных комплексов с реактивными двигателями", — сказал Кондратьев.
Он также пояснил, с какой целью дрон-камикадзе подняли на указанную высоту. По его словам, это новый тактический прием по выводу из строя центральных автоматизированных систем ПВО противника, в том числе физического уничтожения РЛС.
Что касается противодействия украинским дронам, то все больше на поле боя распространяется гладкоствольное оружие 12-го калибра. То, что раньше выглядело как импровизация, сегодня стало проверенным и действенным решением. При использовании стандартного патрона с дробью кучность и точность стрельбы позволяют эффективно противостоять низколетящим воздушным целям. А появление патрона-сетки (самодельного или промышленного производства 12х70 мм "Перехват" и 12х76 мм КС), у которого поражающий элемент представляет собой несколько свинцовых элементов, соединенных сетью, позволяет вовсе поймать и обездвижить вражеский дрон.
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Михаил Звинчук - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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Военный эксперт Михаил Звинчук: Россия идет на Юнаковку под Сумами и стучится в восточные врата ПокровскаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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