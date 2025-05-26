https://ukraina.ru/20250526/ukraina-za-nedelyu-poslevkusie-posle-stambula-vzryvy-v-kieve-bufernaya-zona-1063405194.html

Украина за неделю. Послевкусие после Стамбула, взрывы в Киеве, буферная зона

Украина за неделю. Послевкусие после Стамбула, взрывы в Киеве, буферная зона - 26.05.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Послевкусие после Стамбула, взрывы в Киеве, буферная зона

Обсуждение и выполнение договоренностей в Турции, удары по Киеву и по регионам РФ, убийство Андрея Портнова - главные события прошедшей недели на Украине

2025-05-26T04:04

2025-05-26T04:04

2025-05-26T15:10

эксклюзив

россия

украина

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

андрей портнов

сво

переговоры

стамбул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058328067_32:183:995:725_1920x0_80_0_0_b3992d9753197358b26e7804e52d787c.jpg

"Мы на правильном пути"В понедельник, 19 мая, состоялся анонсированный телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа прошла спустя несколько дней после первых с 2022 года прямых переговоров РФ и Украины в Стамбуле.Глава российского государства в этот день находился в Сочи, а более, чем двухчасовой разговор с американским президентом он проводил по спецсвязи в здании музыкальной школы в образовательном центре "Сириус".После разговора с Трампом Путин вышел к журналистам и сделал ряд заявлений. Он поблагодарил своего собеседника за поддержку в возобновлении диалога Москвы и Киева. По его словам, президент Соединенных Штатов высказал ему свое видение урегулирования украинского конфликта.Как отметил Путин, Россия выразила готовность работать над совместным с Украиной меморандумом.Путин подчеркнул, что Москва и Киев должны найти компромиссы, которые устроят обе стороны. Главное для России – устранение первопричин конфликта, рассказал он.По его словам, возобновление контактов в Турции свидетельствует о том, что "мы в целом на правильном пути".Телефонную беседу лидеров двух стран на брифинге прокомментировал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он отметил, что стороны высказались за дальнейшую нормализацию отношений двух стран и обсудили возможность обмена гражданами по формуле 9 на 9.Кроме того, Путин и Трамп обсудили возможность личной встречи, однако ее место и сроки пока не определены. Также Ушаков рассказал, что речи о временных рамках по достижению соглашения о прекращении огня на Украине не идет.Трамп верит, что есть шанс "чего-то достичь"Вскоре свое заявление по поводу состоявшегося разговора сделал Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он опубликовал пост с комментарием своего диалога с российским президентом.Как подчеркнул Трамп, разговор прошел "очень хорошо"."Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что ещё важнее, о полном окончании войны. Условия будут согласованы между двумя сторонами — как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому. Тон и дух беседы были отличными", - написал он.Трамп сделал акцент на том, что РФ хочет развернуть масштабную торговлю с Соединенными Штатами."У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Ее потенциал — БЕЗГРАНИЧЕН (так в тексте – ред.). Украина также может стать крупным бенефициаром торговых отношений в процессе восстановления своей страны", - отметил он.Трамп также добавил, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся немедленно, а Ватикан выразил заинтересованность, чтобы принять эти переговоры у себя.Позднее в этот же день американский президент еще раз прокомментировал журналистам свою беседу с Путиным, отношения США и РФ, а также конфликт на Украине.Трамп, в частности, объяснил, почему не ужесточает санкции против России, на чем настаивают европейские лидеры. По его словам, он надеется, что конфликт на Украине будет урегулирован, поэтому санкции против РФ пока не целесообразны."Есть шанс чего-то достичь", - заявил он.Президент США выразил уверенность, что последует существенный прогресс в разрешении кризиса. Если этого не произойдет, добавил он, США уступят свою роль в урегулировании Европе.На вопрос, достаточно ли делает Украина для прекращения огня, он ответил, что к этой теме следует вернуться через несколько недель."Думаю, смотрите, он сильный человек, Зеленский — сильный парень, и с ним не так просто иметь дело. Но мне кажется, он хочет все остановить… Думаю, он хочет это остановить. Но я мог бы дать более точный ответ через две или четыре недели. Надеюсь, ответ будет таким: он хочет, чтобы это все прекратилось", - заявил Трамп.Шок и удивление в ЕвропеВ Европе и на Украине на итоги беседы Путина и Трампа отреагировали отрицательно, однако преимущественно в непубличной плоскости.Портал Axios пишет со ссылкой на источники, что в разговоре с европейцами у американского президента спросили, готов ли он ввести санкции против России, на что тот ответил, что пока этого делать он не намерен.Путин, по его словам, хочет заключить сделку. Трамп попросил главу российского государства предложить на переговорах "что-то, с чем люди могут согласиться", а не такие предложения, которые будут сразу отвергнуты.Axios утверждает, что некоторые участники разговора от Европы были "шокированы" и "удивлены" услышанным от президента США. Похожие сведения и у источника газеты Financial Times, который сообщил, что собеседники Трампа были "ошеломлены".Зеленский, добавляет Axios, и вовсе назвал разговор Путина с Трампом "плохим". Глава киевского режима в этот день также лично поговорил с американским лидером, они созвонились незадолго до звонка Трампа и Путина, их диалог был коротким и продолжался несколько минут."В начале двустороннего разговора я подтвердил президенту Трампу, что мы на Украине готовы к полному и безусловному прекращению огня, как об этом и говорили, в частности, Соединенные Штаты. Важно не размывать это предложение. Если россияне не готовы прекращать убийства, за это должны быть более сильные санкции. Давление на Россию будет побуждать ее к реальному миру – очевидно для всех. Также я еще раз подтвердил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией в любом формате, который даст результат. Турция, Ватикан, Швейцария – мы рассматриваем все возможные площадки. Украину не нужно в этом убеждать, и наши представители готовы принимать в переговорах настоящие решения. Надо обеспечить зеркальную готовность России к таким результативным переговорам", - рассказал он в соцсетях об итогах своей беседы с Трампом.Выступая перед журналистами, Зеленский дал понять, что не собирается отказываться от курса в НАТО, что является одним из ключевых требований России."У Украины есть статус, он в Конституции страны - там все написано", - ответил он на вопрос, будет ли Украина нейтральным государством и обсуждается ли это на переговорах.Зеленский также заявил, что украинская армия не будет выходить из регионов, которые Россия считает своими. Он также рассказал, что попросил Трампа не принимать никаких решений по Украине без Украины.Буферная зона, санкции и одно громкое убийствоВ отношении боевых действий минувшая неделя была отмечена новым заявлением Владимира Путина, по которому Россия будет создавать буферную зону для обеспечения безопасности Курской, Брянской и Белгородской областей, граничащих с Украиной.По словам главы государства, решением этой задачи в настоящее время заняты ВС РФ. За неделю были освобождены населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области, войска значительно продвинулись в районе Волчанска в Харьковской области.Киевский режим пытается взять реванш за неудачи с помощью ударов дальнобойными дронами. Практически всю неделю противник пытался достать до Москвы, за неделю сбиты десятки БПЛА в окрестностях российской столицы. Под удары также попали другие регионы РФ. В Туле, например, в результате атаки повреждения получил многоквартирный дом.Находящиеся в тылу украинские города за прошедшую неделю также регулярно оказывались под прицелом российских дронов и ракет. Одной из главных целей стали цеха завода "Антонов" в Киеве, которые получили значительные повреждения.Кроме того, несмотря на некоторые трудности, о которых писало издание Украина.ру, Москва и Киев успешно провели обмен пленными по формуле "1000 на 1000". В три этапа были освобождены участники боевых действий, а также гражданские лица.Еще одно важное событие недели - очередные санкции, которые ввел Зеленский против своих граждан. Одной из наиболее заметных фигур в нынешнем перечне - бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*."Считаю это решение наградой за мою журналистскую деятельность! Санкции от зеленой гниды — это как Шевченковская премия от нормального и адекватного президента Украины", - прокомментировал он у себя в соцсетях.Также в ряду главных событий недели стоит отметить убийство в пригороде Мадрида украинского юриста Андрея Портнова, который при Викторе Януковиче был сначала его советником, а потом заместителем главы его администрации. Экс-депутат Рады Олег Царев полагает, что адвокат стал жертвой своей неофициальной работы - "решальщика" вопросов между бизнесом и властью. Недовольные клиенты, считает Царев, и могли устранить Портнова.Другой, более необычной версии придерживается блогер Анатолий Шарий. По его словам, за несколько дней до убийства живущий за границей с 2022 года Портнов побывал в Киеве, где якобы провел переговоры с Зеленским и главой его Офиса Андреем Ермаком. Юрист будто бы договорился, что ему позволят создать под себя оппозиционную партию, а сам он будет за это работать в связке с режимом и не давать хода компромату, который у него есть.Как рассказал Шарий, эту информацию подтвердили ему сразу несколько источников с Украины, знакомых с деталями этой истории.* Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20250523/ipso-imeni-trampa-bezsonov-o-tselyakh-ssha-i-obezzhirivanii-evropy-1063365685.html

https://ukraina.ru/20250525/pochemu-rossiya-ne-bt-po-voenno-promyshlennomu-kompleksu-ukrainy-otvechaet-obozrevatel-gennadiy-alkhin-1063392466.html

россия

украина

стамбул

курская область

белгородская область

брянская область

сумская область

харьковская область

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, андрей портнов, сво, переговоры, стамбул, меморандум, курская область, белгородская область, брянская область, сумская область, харьковская область, дроны, киев, обмен пленными