https://ukraina.ru/20250522/kak-obmen-prevratit-v-obman-chto-ne-tak-s-formuloy-1000-na-1000-1063329048.html

Как обмен превратить в обман. Что не так с формулой "1000 на 1000"

Как обмен превратить в обман. Что не так с формулой "1000 на 1000" - 22.05.2025 Украина.ру

Как обмен превратить в обман. Что не так с формулой "1000 на 1000"

Россия и Украина продолжают готовить обмен военнопленными по формуле "1000 на 1000". На данном этапе еще неясно, кого именно будет предлагать на обмен киевский режим, однако уже есть сигналы, что украинская сторона в очередной раз попробует провернуть все с выгодой для себя

2025-05-22T13:41

2025-05-22T13:41

2025-05-22T14:05

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Как возникла идея с обменомДоговоренность об обмене, который должен стать крупнейшим за все годы конфликта, была достигнута в прошлую пятницу в ходе переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.Как писали западные СМИ со ссылкой на источники, данное предложение якобы поступило со стороны представителей Турции, которые присутствовали на этой встрече. Отмечалось, что эта инициатива стала неожиданностью для участников встречи, которые были вынуждены взять небольшую паузу для связи с вышестоящим руководством и получения согласия на такой обмен.Затем историю с обменом в свой актив попытались записать американцы, после чего Москва выступила с опровержениями. "Это была российская инициатива, которая была предложена руководителем российской делегации <...> поэтому пусть никто не пытается ни с какой другой стороны эту заслугу себе приписать", - заявила на днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ожидается, что обмен военнопленными "тысяча на тысячу" должен состояться в ближайшее время. Именно этот обмен Киев обозначил как главное условие для дальнейших переговоров по прекращению огня."Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым — определение места для следующей встречи с представителями РФ", - сообщил 22 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.У кого сколько пленныхДля того чтобы понимать подоплеку этого обмена, нужно уяснить, каким числом военнопленных располагает каждая сторона. Стоит сразу оговориться, что оперировать можно только теми цифрами, которые озвучивали официальные лица в Москве и Киеве.В последний раз о количестве военнопленных с российской стороны рассказывал в июне прошлого года президент РФ Владимир Путин. По его словам, в украинский плен попали 1348 россиян. В российском же плену, отметил глава государства, на тот период находились 6465 военнослужащих ВСУ.Естественно, эта цифра к настоящему моменту уже не актуальна, так как с тех пор боевые действия продолжались практически непрерывно, плюс к этому за этот год состоялись еще 11 обменов пленными.Таким образом, точную цифру военнопленных, которыми располагает Россия и Украина, назвать сейчас невозможно, однако учитывая, что наступательные действия (кроме вторжения ВСУ в Курскую область) ведет практически по всей линии фронта именно Россия, то примерное пропорциональное соотношение должно было остаться прежним или даже увеличиться в пользу РФ.Таким образом, если подходить к вопросу с точки зрения того, что обмен военнопленными - это именно обмен непосредственными участниками боевых действий, то по формуле "1000 на 1000" РФ может вернуть если не всех, то большую часть своих пленных.Случайные людиНо киевский режим не был бы самим собой, если бы не попытался провернуть при таком обмене очередной свой трюк. Речь идет о том, что вместо части военнопленных украинская сторона может предложить на обмен своих гражданских, которые сидят сейчас в тюрьмах по обвинениям в коллаборационизме, сепаратизме, госизмене и т. д.Следует подчеркнуть, что речь идет именно о гражданах Украины, обладателей российских паспортов среди них минимальное количество.С одной стороны, можно только приветствовать освобождение людей, которые по политическим мотивам были брошены в тюрьмы, по большей части под выдуманными предлогами, с нарушением закона и без возможности добиться справедливости. Даже если они граждане Украины и обмен превращается в обмен украинцев на украинцев, с моральной точки зрения тут вопросов нет.Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Как писало местное издание "Страна.ua", в такой контингент украинские власти хотят вписать случайных людей, которых никак нельзя назвать убежденными сторонниками России."Это бизнесмены, малолетние "фотографы прилетов и военных объектов", поджигатели авто, идейные пророссийские и те, кого тупо подставили", - рассказал источник издания.Как отмечал журналист издания Украина.ру Павел Волков, таких людей можно назвать гражданскими заложниками. По его словам, с 2022 года согласно внесенным изменениям в украинский УПК они содержатся в СИЗО как военнопленные и могут быть обменены именно в таком качестве.Суть в том, что с таким признанием вины под предлогом обмена приговоры выносятся в упрощенном порядке, без рассмотрения доказательств. Когда люди понимают, что стали жертвой самооговор и никто их менять не будет, они подают апелляцию, появляется повод к отмене приговора."Их и отменяют. Правда, перерассмотрения не происходит. Людей просто держат под стражей и каждые два месяца продлевают меру пресечения. Теперь СБУ под сурдинку разговоров о том, что обмен все-таки состоится, снова пытается провернуть тот же фокус. Народ признается и будет сидеть, а следаки и прокуроры закроют кучу "висяков" и будут радоваться", - пояснил Волков.Что дальшеПри этом киевский режим почти наверняка будет требовать в рамках обмена тех, в ком он наиболее заинтересован, то есть пленных из наиболее боеспособных частей, националистов, "азовцев"* и т. д.Разумеется, обо всех этих нюансах киевский режим рассказывать не будет. Если Россия откажется от такого неравноценного обмена, то это будет использовано как обвинения в срыве договоренностей и переговоров, о чем уже намекает Ермак, который преподносит этот обмен как обязательное условие для дальнейшего диалога.Теперь слово за Москвой. Можно проглотить, позволить обвести себя вокруг пальца и провести обмен так, как это хочет Киев, то есть уступить в малом, чтобы в ходе дальнейших переговоров добиться большего. Либо же продавливать справедливый вариант обмена и быть готовыми к тому, что переговоры остановятся уже на этой стадии, если, конечно, в США не окажут давление на украинские власти.Киевский режим преследует учителей, которые работали в школах городов Харьковской области в тот момент, когда они были под контролем РФ. О том, как это происходит - в материале издания Украина.ру Сроки за то, что учили детей на родном языке. Как Украина наказывает учителей из Харьковской области.* Деятельность организации запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20250515/ne-zabyt-o-lyudyakh-peregovory-s-stambule-i-grazhdanskie-plennye-1063140469.html

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, обмен пленными, сво