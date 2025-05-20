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Трамп признал РФ равноправным субъектом международных отношений — Косачев

Трамп признал РФ равноправным субъектом международных отношений — Косачев - 20.05.2025 Украина.ру

Трамп признал РФ равноправным субъектом международных отношений — Косачев

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале прокомментировал состоявшийся накануне разговор американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным

2025-05-20T10:31

2025-05-20T10:31

2025-05-20T10:31

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"По результатам разговора Путина и Трампа есть ощущение, что окончательно (но не бесповоротно) сложились две консультационно-переговорные группы: российско-американская и украинско-европейская. В первой обсуждают перспективы достижения мира, во второй - возможности продолжения войны", - написал Косачев.Он считает, что европейцы всеми силами перетягивают Трампа в свою группу, где Украина - субъект, а Россия - объект.По мнению Косачева, это совершенно точно не нужно ни Америке Трампа, ни России Путина. "Что и является для наших двух держав главным объединительным моментом и главной движущей силой. К достижению мира, а не к продолжению войны", - добавил он.Накануне Путин и Трамп провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.Подробнее о разговоре лидеров РФ и США - в материале Алексея Туманова После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, константин косачев, совет федерации