После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях - 20.05.2025 Украина.ру
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После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях
После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях - 20.05.2025 Украина.ру
После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях
Вашингтон не будет ужесточать санкции против России, если в процессе переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта будет достигнут прогресс. У Трампа есть план, но он его не расскажет, чтобы не помешать переговорам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам после разговора с президентом России Владимиром Путиным
2025-05-20T01:53
2025-05-20T02:06
эксклюзив
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
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Президент США оценил шанс урегулирования в 50/50. По его мнению, или Москва заявит, что "заберет все это", или остановится. Сам он рассчитывает на второй вариант.Что касается готовности Украины к мирным переговорам, Трамп "предпочел бы рассказать через недели две". Сейчас Трамп не может сказать ни "да", ни "нет". "Зеленский - сильный парень, и с ним не так-то просто иметь дело. Но я думаю, что он хочет остановиться. То, что там происходит, - это очень плохо. Я думаю, он хочет остановиться. Но я мог бы ответить на этот вопрос лучше через две или четыре недели. Я надеюсь, что ответ заключается в том, что он хочет решить эту проблему", - сказал он. Трамп рассказал, о чем спрашивал российского лидера. По его словам, он прямо спросил: "Когда мы положим этому конец, Владимир?". Американский президент не сказал, что ответил Путин, но подчеркнул, что верит в его благие намерения. А если Трамп поймет, что не сможет ничем помочь в мирном процессе, то он из него выйдет."Я вам говорю, здесь замешаны большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", - сказал Трамп.В вопросах урегулирования для Трампа существует некая красная линия, но в чем заключается сложность - он не ответил. По его словам, если он раскроет свой план, это еще больше усложнит переговоры. "Я бы сказал, что у меня действительно есть определенная линия, но я не хочу говорить, что это за линия", сказал он."Вся моя жизнь — это сплошные сделки, одна большая сделка. Если бы я думал, что президент Путин не хочет с этим [конфликтом на Украине] покончить, я бы даже не говорил об этом, потому что просто вышел бы из игры", - сказал Трамп.Количество смертей, ненависть между народами России и Украины впечатлили Трампа. Он назвал ситуацию очень тяжелой, но из нее нужно искать выход. Американских солдат на Украине нет, однако Штаты вложили в Украину рекордную сумму денег, в том числе в оружие. Трамп назвал это безумием - ведь "это не для нас, а для кого-то другого".Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп третий раз в этом году поговорили по телефону. Разговор длился более двух часов. Владимир Путин назвал разговор содержательным и весьма откровенным. Россия выступает за мирное урегулирование конфликта, предложит и готова работать с Украиной над меморандумом о возможном будущем мирном договоре. Москву интересуют принципы урегулирования, сроки заключения возможного мирного соглашения, прекращение огня в случае достижения договоренностей. И, главное, устранение причин украинского кризиса, подчеркнул Путин.Дональд Трамп после разговора с Путиным написал пост в соцсети. По его словам, переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно. Условия для этого будут согласованы между Киевом и Москвой. Подробнее об этом - в материале Алексея Туманова Переговоры России и Украины начнутся немедленно. О чем договорились Путин и Трамп.
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Алексей Туманов
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский

После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях

01:53 20.05.2025 (обновлено: 02:06 20.05.2025)
 
© скриншотДональд Трамп рассказывает о телефонном разговоре с Владимиром Путиным 19 мая 2025 года
Дональд Трамп рассказывает о телефонном разговоре с Владимиром Путиным 19 мая 2025 года
© скриншот
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
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Вашингтон не будет ужесточать санкции против России, если в процессе переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта будет достигнут прогресс. У Трампа есть план, но он его не расскажет, чтобы не помешать переговорам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам после разговора с президентом России Владимиром Путиным
Президент США оценил шанс урегулирования в 50/50. По его мнению, или Москва заявит, что "заберет все это", или остановится. Сам он рассчитывает на второй вариант.
Что касается готовности Украины к мирным переговорам, Трамп "предпочел бы рассказать через недели две". Сейчас Трамп не может сказать ни "да", ни "нет".
"Зеленский - сильный парень, и с ним не так-то просто иметь дело. Но я думаю, что он хочет остановиться. То, что там происходит, - это очень плохо. Я думаю, он хочет остановиться. Но я мог бы ответить на этот вопрос лучше через две или четыре недели. Я надеюсь, что ответ заключается в том, что он хочет решить эту проблему", - сказал он.
Трамп рассказал, о чем спрашивал российского лидера. По его словам, он прямо спросил: "Когда мы положим этому конец, Владимир?". Американский президент не сказал, что ответил Путин, но подчеркнул, что верит в его благие намерения. А если Трамп поймет, что не сможет ничем помочь в мирном процессе, то он из него выйдет.
"Я вам говорю, здесь замешаны большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", - сказал Трамп.
В вопросах урегулирования для Трампа существует некая красная линия, но в чем заключается сложность - он не ответил. По его словам, если он раскроет свой план, это еще больше усложнит переговоры. "Я бы сказал, что у меня действительно есть определенная линия, но я не хочу говорить, что это за линия", сказал он.
"Вся моя жизнь — это сплошные сделки, одна большая сделка. Если бы я думал, что президент Путин не хочет с этим [конфликтом на Украине] покончить, я бы даже не говорил об этом, потому что просто вышел бы из игры", - сказал Трамп.
Количество смертей, ненависть между народами России и Украины впечатлили Трампа. Он назвал ситуацию очень тяжелой, но из нее нужно искать выход. Американских солдат на Украине нет, однако Штаты вложили в Украину рекордную сумму денег, в том числе в оружие. Трамп назвал это безумием - ведь "это не для нас, а для кого-то другого".
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп третий раз в этом году поговорили по телефону. Разговор длился более двух часов.
Владимир Путин назвал разговор содержательным и весьма откровенным. Россия выступает за мирное урегулирование конфликта, предложит и готова работать с Украиной над меморандумом о возможном будущем мирном договоре. Москву интересуют принципы урегулирования, сроки заключения возможного мирного соглашения, прекращение огня в случае достижения договоренностей. И, главное, устранение причин украинского кризиса, подчеркнул Путин.
Дональд Трамп после разговора с Путиным написал пост в соцсети. По его словам, переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно. Условия для этого будут согласованы между Киевом и Москвой.
Подробнее об этом - в материале Алексея Туманова Переговоры России и Украины начнутся немедленно. О чем договорились Путин и Трамп.
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