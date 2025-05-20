https://ukraina.ru/20250520/posle-razgovora-s-putinym-tramp-zayavil-o-gotovnosti-vyyti-iz-igry-po-ukraine-i-soobschil-o-krasnykh-1063255848.html

После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях

После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях - 20.05.2025 Украина.ру

После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях

Вашингтон не будет ужесточать санкции против России, если в процессе переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта будет достигнут прогресс. У Трампа есть план, но он его не расскажет, чтобы не помешать переговорам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам после разговора с президентом России Владимиром Путиным

2025-05-20T01:53

2025-05-20T01:53

2025-05-20T02:06

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владимир зеленский

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Президент США оценил шанс урегулирования в 50/50. По его мнению, или Москва заявит, что "заберет все это", или остановится. Сам он рассчитывает на второй вариант.Что касается готовности Украины к мирным переговорам, Трамп "предпочел бы рассказать через недели две". Сейчас Трамп не может сказать ни "да", ни "нет". "Зеленский - сильный парень, и с ним не так-то просто иметь дело. Но я думаю, что он хочет остановиться. То, что там происходит, - это очень плохо. Я думаю, он хочет остановиться. Но я мог бы ответить на этот вопрос лучше через две или четыре недели. Я надеюсь, что ответ заключается в том, что он хочет решить эту проблему", - сказал он. Трамп рассказал, о чем спрашивал российского лидера. По его словам, он прямо спросил: "Когда мы положим этому конец, Владимир?". Американский президент не сказал, что ответил Путин, но подчеркнул, что верит в его благие намерения. А если Трамп поймет, что не сможет ничем помочь в мирном процессе, то он из него выйдет."Я вам говорю, здесь замешаны большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, и им придется продолжать", - сказал Трамп.В вопросах урегулирования для Трампа существует некая красная линия, но в чем заключается сложность - он не ответил. По его словам, если он раскроет свой план, это еще больше усложнит переговоры. "Я бы сказал, что у меня действительно есть определенная линия, но я не хочу говорить, что это за линия", сказал он."Вся моя жизнь — это сплошные сделки, одна большая сделка. Если бы я думал, что президент Путин не хочет с этим [конфликтом на Украине] покончить, я бы даже не говорил об этом, потому что просто вышел бы из игры", - сказал Трамп.Количество смертей, ненависть между народами России и Украины впечатлили Трампа. Он назвал ситуацию очень тяжелой, но из нее нужно искать выход. Американских солдат на Украине нет, однако Штаты вложили в Украину рекордную сумму денег, в том числе в оружие. Трамп назвал это безумием - ведь "это не для нас, а для кого-то другого".Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп третий раз в этом году поговорили по телефону. Разговор длился более двух часов. Владимир Путин назвал разговор содержательным и весьма откровенным. Россия выступает за мирное урегулирование конфликта, предложит и готова работать с Украиной над меморандумом о возможном будущем мирном договоре. Москву интересуют принципы урегулирования, сроки заключения возможного мирного соглашения, прекращение огня в случае достижения договоренностей. И, главное, устранение причин украинского кризиса, подчеркнул Путин.Дональд Трамп после разговора с Путиным написал пост в соцсети. По его словам, переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно. Условия для этого будут согласованы между Киевом и Москвой. Подробнее об этом - в материале Алексея Туманова Переговоры России и Украины начнутся немедленно. О чем договорились Путин и Трамп.

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2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский