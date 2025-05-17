https://ukraina.ru/20250517/razumnyy-kompromiss-glavnoe-na-utro-17-maya-1063204074.html

Разумный компромисс. Главное на утро 17 мая

Разумный компромисс. Главное на утро 17 мая - 17.05.2025 Украина.ру

Разумный компромисс. Главное на утро 17 мая

Западные СМИ продолжают делиться "деталями" переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле

2025-05-17T09:47

2025-05-17T09:47

2025-05-17T09:47

эксклюзив

хроники

украина

россия

стамбул

александр коц

владимир зеленский

вооруженные силы украины

bloomberg

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063187645_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_4ec0999c670c2c65686dbd7f1400dd49.jpg

Агентство Bloomberg сообщило о требованиях, которые российская делегация якобы выдвигала украинской во время переговоров в Стамбуле."По словам людей, знакомых с ходом встречи, российская сторона выдвинула жёсткие требования. Украина должна принять нейтральный статус без присутствия иностранных войск или оружия массового поражения, отказаться от требований о военных репарациях от России и смириться с потерей Крыма и четырех других регионов", — писало агентство.По его информации, российская делегация якобы заявила, что РФ согласится на прекращение огня только после того, как Украина выведет свои войска из этих регионов и сдаст их, сообщили агентству люди, попросившие не называть их имён.Кремль хочет, чтобы все пять регионов были признаны на международном уровне как российские, рассказали источники.Турецкое издание Clash Reports опубликовало другой перечень "требований" российской делегации.Первое — нейтралитет Украины аналогичный нейтралитету Австрии — никаких иностранных войск или оружия массового поражения на территории, подконтрольной Украине.Второе — отсутствие репараций — взаимный отказ от каких-либо претензий по возмещению ущерба, нанесённого боевыми действиями.Третье —права русскоязычных — Украина должна принять европейские стандарты по правам меньшинств и положить конец националистической пропаганде.Четвёртое — Украина не должна претендовать и выдвигать конституционные претензии на пять регионов России: Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область.Пятое — для немедленного прекращения огня украинские войска должны покинуть административные границы новых российских регионов.Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, военкор Александр Коц, в своём телеграм-канале прокомментировал эту информацию."Пять требований России или переговоры с позиции силы. Уж не знаю, чем таким были подкреплены наши требования, что украинская делегация не встала и не хлопнула дверью, но очевидно, что это не первый Стамбул, который больше походил на Хасавюрт <...>В нынешних требованиях нет ни Сумской, ни Харьковской областей. Значит это, видимо, и есть предмет наших компромиссов", — отметил Коц.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев обратил внимание на то, что эти "условия" на самом деле для рядовых украинцев очень даже хороши."Вот такая версия в западных СМИ, по поводу условий от нашей делегации. Что интересно, она полностью, категорически неприемлема для киевского режима, но при этом с точки зрения "пересичного" обывателя очень даже заманчива", — отметил Васильев.По его словам, уставших от боевых действий украинцев вопрос территорий не тревожит."Уставшим от войны людям в массе пофигу на админ границы областей, все равно упоротые из Херсона и Запорожья, Славянска давно уехали или подобрали заранее места для отъезда. Доходит до смешного, пенсионеры в Запорожье, стараются перебраться с правого берега на левый, так как в городе ходил слух что левый берег уйдет в Россию. Поэтому они хотят таким образом оказаться в России, чтоб и коммуналку списали и пенсии были нормальные. Но это так, зарисовка настроений", — указал эксперт.По его словам, даже для тех украинцев, которых нельзя назвать пророссийским, требования звучат не катастрофически."По сути же, для всех остальных жителей, даже без пророссийских взглядов, а нейтральных или лояльных Киеву, требования звучат не так уж и катастрофически, по сравнению с продолжением войны. Все адекватные люди понимают что никаких репараций им не светит, отвод войск на админ границы и нейтральный статус, тоже не задевает обывателя. А вот то что можно будет свалить наконец то из Украины, к семье в Европу, то что прекратится бусификация, очень важно для подавляющего большинства", — отметил Васильев.По его словам, "люди с пророссийскими взглядами смогут выдохнуть, плюс там же будет идти по умолчанию и требования амнистии для политических заключённых". "Опять же, я говорю про то, как видят эти пункты граждане Украины, и прекрасно понимаю что режим на это не пойдёт. И тем самым у большинства населения будет всё чаще появляться вопрос - а зачем нам такое счастье? Разумеется они в условиях диктатуры не смогут противостоять и как то повлиять, но.. При снижении поддержки от населения, озлоблении его к украинству в целом, снижается и боевая устойчивость ВСУ, пойманных на улице мужчин. Так же упрощается задача последующей фильтрации после освобождения наших земель от оккупации укронацистами", — указал эксперт.Он также пророчит рейды украинских военкомов по квартирам с целью мобилизации уклонистов."Скорее всего уже скоро начнутся рейды ТЦК со взломом квартир, так как прятаться от людоловов мужики уже неплохо научились. А рейды ночью по квартирам, не оставляют шансов", — отметил Васильев.Он подчеркнул, что украинские СМИ не спешат публиковать этот перечень."Поэтому украинские СМИ замалчивают требования русской стороны, а западные делают акцент только на территориях. Между тем для измученных войной людей, вариант что можно ограничиться уступкой небольших районов в трёх областях, и война закончится - отказ от такого заманчивого варианта, очень усилит ненависть людей к Зеленскому и отторжения к активистам, сторонникам войны", — подытожил эксперт.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о том, что российская делегация якобы требовала от Украины также приостановить мобилизацию на момент прекращения огня."Наш источник в делегации рассказал, что Украина должна приостановить мобилизацию на период временного перемирия, а страны ЕС приостановить поставки вооружения, при этом США уже подтвердили готовность выполнить это условие", — указывалось в публикации.При этом в мейнстримных украинских СМИ эта информация не публиковалась, что может свидетельствовать о правоте слов Васильева: для рядовых украинцев те требования, которые приписывают российской делегации западные и турецкие СМИ, а также украинские телеграм-каналы, приемлемы. А вот для украинских властей — нет.О переговорах в Стамбуле — в статье Алексея Туманова "Переговоры с Украиной завершены. Кислица показал V, Скибицкий приветствует павших бойцов ВСУ".

https://ukraina.ru/20250516/itogi-peregovorov-v-stambule-obmen-plennymi-i-slonyachka-zapadnykh-smi-itogi-16-maya-1063200809.html

https://ukraina.ru/20250516/vstrechi-pered-vstrechey-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-16-maya-1063188557.html

https://ukraina.ru/20250516/dushitel-v-delegatsii--v-stambul-priletel-ubiytsa-kireeva-glavnoe-na-utro-16-maya-1063174175.html

украина

россия

стамбул

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, стамбул, александр коц, владимир зеленский, вооруженные силы украины, bloomberg, ес