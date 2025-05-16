https://ukraina.ru/20250516/peregovory-s-ukrainoy-zaversheny-kislitsa-pokazal-v--skibitskiy-privetstvuet-pavshikh-boytsov-vsu-1063202125.html

Переговоры с Украиной завершены. Кислица показал V, Скибицкий приветствует павших бойцов ВСУ

Переговоры с Украиной завершены. Кислица показал V, Скибицкий приветствует павших бойцов ВСУ - 16.05.2025 Украина.ру

Переговоры с Украиной завершены. Кислица показал V, Скибицкий приветствует павших бойцов ВСУ

Первые за три года переговоры России и Украины в Стамбуле завершены. Глава российской делегации Владимир Мединский выступил с заявлением для прессы, из которого следует: контакты будут продолжены. Автомобили украинской делегации покидают место встречи - дворец Долмабахче - в тишине

2025-05-16T20:23

2025-05-16T20:23

2025-05-16T20:23

эксклюзив

украина

россия

москва

сергей кислица

рустем умеров

the economist

вооруженные силы украины

владимир мединский

мид

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РезультатРоссийская сторона удовлетворена результатом. Во-первых, прямые переговоры состоялись, не закончились скандалом, и есть даже что-то из практической плоскости. Киев и Москва договорились об обмене военнопленными по формуле одна тысяча на тысячу человек. Масштабный обмен произойдет в ближайшие дни, подчеркнул Мединский.Украина запросила прямые переговоры между главами государств. Этот запрос, как выразился Мединский, российская делегация приняла к сведению."И третье. Мы договорились о том, что каждая сторона представит своё видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, об этом тоже договорено, продолжить наши переговоры", - сказал Мединский.Переговоры возобновятсяВ переговорах принимала участие сторона посредников - представителей Турции. Глава МИД Турецкой Республики Хакан Фидан подтвердил, что Москва и Киев договорились передать друг другу письменные условия, которые позволят перейти к режиму прекращения огня. Также стороны договорились встретиться снова, заявил он."Как Турция, мы продолжим прилагать все усилия для достижения прочного мира между Россией и Украиной", - заявил Фидан."Договорились об обмене тысяча на тысячу, обсуждали прекращение огня, работаем дальше". Это все, что сказал глава Минобороны Украины Рустем Умеров сразу после переговоров журналистам в Стамбуле."Кроме того, мы рассматриваем возможность организации встречи на уровне лидеров государств", - сказал он.Украинская версияДля доведения своей позиции украинская делегация собрала через несколько часов отдельную пресс-конференцию, более похожую на брифинг. Общение с журналистами проходило в холле пятизвездочного отеля класса люкс Swissotel The Bosphorus Istanbul.Вероятно, за прошедшее время позиция была согласована с Зеленским и его товарищами из "коалиции ж". Это подтверждает как минимум то, что делегаты говорили по-английски - это кратчайший способ донести что-либо до, в первую очередь, англоговорящих стран, но не жителей Украины.Умеров повторил то, что сказал ранее. По его словам, украинская делегация преследовала три цели: обмен пленными, обсуждение прекращения огня, организация встречи на уровне глав государств."Наш президент ожидал, что здесь состоятся дискуссии на высоком уровне, и я думаю, что следующим шагом следует организовать встречу на уровне лидеров. Это было бы нашим следующим шагом. Итак, на данном этапе мы еще раз хотели бы подчеркнуть: Украина хочет мира. Украина ориентирована на людей, и мы способны продолжать борьбу. Но, в конце концов, нам нужно завершить эту войну", - сказал Умеров.Сергей Кислица, заместитель министра иностранных дел Украины, заявил о необходимости давления на Россию. Его представил публике официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. Кислица хлопнул его сзади по плечу, Тихий испуганно обернулся. Кислица улыбнулся, показал пальцами символ V, и скрестил руки на груди."Предварительный успех сегодняшних переговоров еще предстоит закрепить. Это означает, что давление на Российскую Федерацию должно продолжаться. На данный момент нам не следует по-настоящему расслабляться. Есть много проблем, которые можно решить, если бы только лидеры могли встретиться, потому что, учитывая сложность проблем и учитывая природу Российской Федерации, где практически каждый отдельный вопрос, который вопрос, поставленный на карту, может быть решен только президентом Путиным", - сказал он.На украинской мове говорил только замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Его выступление было посвящено обмену пленными, возврату тел убитых военнослужащих ВСУ."У нас нормальный опыт работы с российской стороной. Вы знаете, что нам вернули тела наших погибших героев. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы каждый гражданин Украины вернулся домой. Мы их ждем, мы будем их приветствовать и, соответственно, продолжим нашу работу с российской стороной", - сказал он.После этих коротких высказываний делегация удалилась. Журналистам оставили Тихого, которому поручили отвечать на вопросы за делегатов. Тихий держался молодцом, иногда хватался за галстук, и выхватывал из потока какие-то общие вопросы вроде: "расскажите об отношениях Украины и США". Тем не менее, про переговоры тоже пришлось что-то сказать."Вероятно, не мне здесь официально говорить о содержании [переговоров] в той степени, в какой вы этого хотите. Я могу еще раз повторить общее настроение, итоги и канву этого разговора, что да, был ряд вещей, которые, конечно, были неприемлемы. Но украинская делегация отнеслась к этому очень спокойно, понимая, что это то, о чем обычно говорят русские, и мы придерживались своей линии. Это очень важно", - сказал он.После этого к нему подошел мужчина в строгом костюме и что-то шепнул на ухо.Запад негодуетВладимир Зеленский, который накануне переговоров изъявлял желание принять в них участие, узнал об их завершении в Албании. В Тиране он встретился с представителями государств, примкнувших ко франко-британской коалиции желающих принять участие в военной авантюре на Украине. Во встрече приняли участие премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер.Участники "коалиции ж" позвонили из Тираны президенту США Дональду Трампу, и выразили свое несогласие с переговорами. Зеленский фактически потребовал ввести новые антироссийвкие санкции и согласиться на условия, которые запрашивает он и его западные товарищи - в частности, 30-дневное перемирие."Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира, и важно, чтобы мир держался сильных позиций. Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну", - написал Зеленский в соцсети.Стармер, Макрон и Туск раскритиковали первые прямые переговоры. Стармер заявил, что позиция Москвы неприемлема, Лондон не согласен и не допустит якобы попытку затянуть с прекращением огня. Макрон считает, что Москва проигнорировала требования США и Европы, а Туск обвинил Россию в срыве переговоров.ВбросыПереговоры с украинской делегацией длились около двух часов. В это время западные журналисты публиковали сообщения от якобы информированных источников, которые из зала рассказывали им детали. Неподтвержденная информация разошлась по украинским новостным агентствам и соцсетям.Российская делегация встала и ушла. Это первое никем не подтвержденное сообщение о ходе переговоров. По версии западных журналистов, россияне якобы предложили Киеву вывести ВСУ из четырех регионов, а в ответ на отказ устроили демарш. "В следующий раз придется выводить из 5 регионов", сообщили журналисты, подразумевая новые регионы России и Сумскую область.Россия готова долго воевать. Владимир Мединский якобы угрожал Украине тем, что российские войска могут взять штурмом Харьков и Сумы. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл, ссылаясь на какой-то источник за столом переговоров."Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три - сколько бы времени это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться?", - якобы спросил Мединский. - "Возможно, некоторые из тех, кто сидит здесь за этим столом, будут терять еще больше своих близких. Россия готова воевать вечно".

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