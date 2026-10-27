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ЕС ищет новых доноров: Канаду зовут в кредитную программу для Киева

ЕС ищет новых доноров: Канаду зовут в кредитную программу для Киева - 27.10.2026 Украина.ру

ЕС ищет новых доноров: Канаду зовут в кредитную программу для Киева

Евросоюз (ЕС) рассчитывает привлечь Канаду к финансированию Украины в рамках кредитной программы на €90 млрд. Об этом 27 октября пишет Rapporteur со ссылкой на проект совместного заявления к предстоящему саммиту ЕС и Канады

2026-10-27T15:12

2026-10-27T15:12

2026-10-27T15:12

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"Мы приветствуем присоединение Канады к программе кредитной поддержки Украины", — говорится в проекте заявления.Данная формулировка заключена в квадратные скобки, поскольку ещё не согласована с канадской стороной. Также не указаны конкретные масштабы и условия участия Канады.Накануне сообщалось, что Венгрия, Чехия и Словакия потребовали освободить их от финансовых гарантий по новому кредиту ЕС для Украины.Европейский кредит на поддержку Украины (Ukraine Support Loan) на общую сумму €90 млрд на 2026–2027 годы предполагает выделение €60 млрд на оборонные нужды и усиление военно-промышленного потенциала, а €30 млрд пойдут на прямую бюджетную поддержку. Всего в 2026 году Еврокомиссия планирует выделить для укрепления оборонно-промышленного потенциала Украины €28,3 млрд.Ранее сообщалось, что визит Владимира Зеленского в Канаду завершился пресс-конференцией с публичным подписанием документов. Подробнее - в публикации "Столетний" договор и ракеты для ПВО: Зеленского "утешили" в Канаде.

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новости, канада, украина, киев, владимир зеленский, евросоюз, ес, еврокомиссия