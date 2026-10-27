Ходатайство отклоняется: в Гамбурге не дали закрыть дело по "Северным потокам" - 27.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261027/khodataystvo-otklonyaetsya-v-gamburge-ne-dali-zakryt-delo-po-severnym-potokam--1084100989.html
Ходатайство отклоняется: в Гамбурге не дали закрыть дело по "Северным потокам"
Ходатайство отклоняется: в Гамбурге не дали закрыть дело по "Северным потокам" - 27.10.2026 Украина.ру
Ходатайство отклоняется: в Гамбурге не дали закрыть дело по "Северным потокам"
В Германии Высший земельный суд города Гамбурга поставил точку в попытках защиты остановить процесс. Ходатайство о прекращении дела против гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии на "Северных потоках", отклонено
2026-10-27T15:22
2026-10-27T15:22
германия
украина
россия
александр новак
владимир зеленский
вооруженные силы украины
северный поток
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/14/1082647061_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_921869ef8b81e08019b2eec55375664b.jpg
Защита Кузнецова пыталась убедить суд, что подписка о неразглашении военной тайны, данная им на Украине, делает невозможной эффективную юридическую оборону. Однако старший прокурор Штефан Шмидт ответил, что статус бывшего военнослужащего не препятствует даче показаний в немецком суде.Ранее адвокаты настаивали на том, что взорванный газопровод якобы являлся "легитимной военной целью", а при взрывах никто не пострадал. Прокуратура ФРГ отвергла эту позицию, вменяя Кузнецову соучастие в военном преступлении (атака на гражданские объекты), организацию взрыва и нарушение работы предприятий газоснабжения.Процесс, в рамках которого запланировано более 20 заседаний, стартовал 14 октября. В июле Кузнецов заявил, что в момент совершения преступления числился в составе ВСУ и работал на Службу безопасности Украины.По версии немецкого следствия, группа из семи граждан Украины на яхте "Андромеда" подошла к газопроводам у датского острова Борнхольм в сентябре 2022 года. Там на глубине 70–80 метров они установили не менее четырех взрывных устройств, в результате чего были повреждены три из четырех веток магистрали.Самого Кузнецова задержали во время отпуска в Италии в августе 2025 года и экстрадировали в Германию. В августе 2026 года в Хорватии был задержан еще один фигурант дела — профессиональный водолаз Владимир Журавлев, который также был экстрадирован в ФРГ. Зеленский продолжает категорически отрицать причастность Киева к этой диверсии.Сегодня заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу при наличии соответствующего запроса. Подробнее – в материале "Северные потоки могут быть востребованы": Новак дал Европе шанс на сайте Укаина.ру.
германия
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/14/1082647061_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_6a1f0dce5b3eeb5a15174aab6034ab9a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
германия, украина, россия, александр новак, владимир зеленский, вооруженные силы украины, северный поток, новости
Германия, Украина, Россия, Александр Новак, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Северный поток, Новости

Ходатайство отклоняется: в Гамбурге не дали закрыть дело по "Северным потокам"

15:22 27.10.2026
 
© REUTERS / RITZAU SCANPIX
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© REUTERS / RITZAU SCANPIX
Читать в
ДзенTelegram
В Германии Высший земельный суд города Гамбурга поставил точку в попытках защиты остановить процесс. Ходатайство о прекращении дела против гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии на "Северных потоках", отклонено
Защита Кузнецова пыталась убедить суд, что подписка о неразглашении военной тайны, данная им на Украине, делает невозможной эффективную юридическую оборону. Однако старший прокурор Штефан Шмидт ответил, что статус бывшего военнослужащего не препятствует даче показаний в немецком суде.
Ранее адвокаты настаивали на том, что взорванный газопровод якобы являлся "легитимной военной целью", а при взрывах никто не пострадал. Прокуратура ФРГ отвергла эту позицию, вменяя Кузнецову соучастие в военном преступлении (атака на гражданские объекты), организацию взрыва и нарушение работы предприятий газоснабжения.
Процесс, в рамках которого запланировано более 20 заседаний, стартовал 14 октября. В июле Кузнецов заявил, что в момент совершения преступления числился в составе ВСУ и работал на Службу безопасности Украины.
По версии немецкого следствия, группа из семи граждан Украины на яхте "Андромеда" подошла к газопроводам у датского острова Борнхольм в сентябре 2022 года. Там на глубине 70–80 метров они установили не менее четырех взрывных устройств, в результате чего были повреждены три из четырех веток магистрали.
Самого Кузнецова задержали во время отпуска в Италии в августе 2025 года и экстрадировали в Германию. В августе 2026 года в Хорватии был задержан еще один фигурант дела — профессиональный водолаз Владимир Журавлев, который также был экстрадирован в ФРГ. Зеленский продолжает категорически отрицать причастность Киева к этой диверсии.

Сегодня заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу при наличии соответствующего запроса. Подробнее – в материале "Северные потоки могут быть востребованы": Новак дал Европе шанс на сайте Укаина.ру.

Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ГерманияУкраинаРоссияАлександр НовакВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСеверный потокНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:37Порошенко* выставил свои условия для мира на Украине
15:37Армия России берет в полукольцо Дружковку: у ВСУ в городе есть только один выход
15:22Ходатайство отклоняется: в Гамбурге не дали закрыть дело по "Северным потокам"
15:12ЕС ищет новых доноров: Канаду зовут в кредитную программу для Киева
15:05Латвия закрывает границы: запрет на автобусы продлят до 2027 года
14:49"Северные потоки могут быть востребованы": Новак дал Европе шанс
14:4913 триллионов на "хотелки": поправки к бюджету Украины потянули на две годовые казны
14:47Дипломатический скандал Украины с Южной Кореей продолжается
14:47Пушкина в Одесской области спрятали от "деколонизаторов" под железный купол
14:27"Не при этих цыплятах!": Тимошенко смеется над прокуратурой и давит на суд
14:00Украинец стал женщиной и отбился от мобилизации
13:57Кремль: Путин, Стубб и Стёре обсудили переговоры по Украине и договорились продолжить контакты
13:19Науседа запаниковал из-за переговоров по Украине без Киева и Европы
13:05"Мовный омбудсмен" придумала, каким украинцам можно отказать в лечении
13:03"Лига" против оружия: Италия сворачивает поддержку Киева
13:01Путин обсудит Украину с лидерами Финляндии и Норвегии — Bloomberg
12:52Украина до России: как Зеленский переписал историю
12:50Словакия намерена сохранить поставки российского газа и ядерного топлива
12:15Зеленский признал погром: российские ракеты пробили дырявое ПВО Украины
12:13"Пацифист" с оружием: в Турции концерт Галкина* отменили за поддержку войны
Лента новостейМолния