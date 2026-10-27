https://ukraina.ru/20261027/khodataystvo-otklonyaetsya-v-gamburge-ne-dali-zakryt-delo-po-severnym-potokam--1084100989.html

Ходатайство отклоняется: в Гамбурге не дали закрыть дело по "Северным потокам"

Ходатайство отклоняется: в Гамбурге не дали закрыть дело по "Северным потокам" - 27.10.2026 Украина.ру

Ходатайство отклоняется: в Гамбурге не дали закрыть дело по "Северным потокам"

В Германии Высший земельный суд города Гамбурга поставил точку в попытках защиты остановить процесс. Ходатайство о прекращении дела против гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии на "Северных потоках", отклонено

2026-10-27T15:22

2026-10-27T15:22

2026-10-27T15:22

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украина

россия

александр новак

владимир зеленский

вооруженные силы украины

северный поток

новости

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Защита Кузнецова пыталась убедить суд, что подписка о неразглашении военной тайны, данная им на Украине, делает невозможной эффективную юридическую оборону. Однако старший прокурор Штефан Шмидт ответил, что статус бывшего военнослужащего не препятствует даче показаний в немецком суде.Ранее адвокаты настаивали на том, что взорванный газопровод якобы являлся "легитимной военной целью", а при взрывах никто не пострадал. Прокуратура ФРГ отвергла эту позицию, вменяя Кузнецову соучастие в военном преступлении (атака на гражданские объекты), организацию взрыва и нарушение работы предприятий газоснабжения.Процесс, в рамках которого запланировано более 20 заседаний, стартовал 14 октября. В июле Кузнецов заявил, что в момент совершения преступления числился в составе ВСУ и работал на Службу безопасности Украины.По версии немецкого следствия, группа из семи граждан Украины на яхте "Андромеда" подошла к газопроводам у датского острова Борнхольм в сентябре 2022 года. Там на глубине 70–80 метров они установили не менее четырех взрывных устройств, в результате чего были повреждены три из четырех веток магистрали.Самого Кузнецова задержали во время отпуска в Италии в августе 2025 года и экстрадировали в Германию. В августе 2026 года в Хорватии был задержан еще один фигурант дела — профессиональный водолаз Владимир Журавлев, который также был экстрадирован в ФРГ. Зеленский продолжает категорически отрицать причастность Киева к этой диверсии.Сегодня заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу при наличии соответствующего запроса. Подробнее – в материале "Северные потоки могут быть востребованы": Новак дал Европе шанс на сайте Укаина.ру.

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германия, украина, россия, александр новак, владимир зеленский, вооруженные силы украины, северный поток, новости