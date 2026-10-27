https://ukraina.ru/20261027/berlinskiy-krizis-stena-kak-povod-k-yadernoy-voyne-1084091904.html

Берлинский кризис: стена как повод к ядерной войне*

Берлинский кризис: стена как повод к ядерной войне* - 27.10.2026 Украина.ру

Берлинский кризис: стена как повод к ядерной войне*

27 октября 1961 года стало кульминацией так называемого "Второго Берлинского кризиса" между СССР и США. В этот день произошло знаменитое танковое противостояние у КПП "Чарли" между Восточным и Западным Берлином

2026-10-27T16:00

2026-10-27T16:00

2026-10-27T16:00

история

история

гдр

фрг

1960-е

германия

сша

ссср

джон кеннеди

мид

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Если первый кризис вокруг разделённого на оккупационные зоны Берлина (июнь 1948 – май 1949 года) ускорил оформление раздела Германии и официальное создание Федеративной Республики Германия (ФРГ) и Германской Демократической Республики (ГДР), то Второй Берлинский кризис чуть не привёл к началу ядерной войны между США и СССР в октябре 1961 года.Второму Берлинскому кризису предшествовало серьёзное обострение политической обстановки. Правительство ФРГ во главе с Конрадом Аденауэром ввело в действие в 1957 году "доктрину Хальштейна", которая предусматривала автоматический разрыв дипломатических отношений с любой страной, признавшей ГДР. Оно категорически отвергло предложения восточногерманской стороны о создании конфедерации германских государств, настаивая на проведении общегерманских выборов. В свою очередь, власти ГДР в 1958 году заявили о своих притязаниях на суверенитет над Западным Берлином, поскольку он находится на территории ГДР.27 ноября 1958 года Никита Хрущёв обвинил Запад в нарушении Потсдамских соглашений (1945). Он объявил об отмене СССР международного статуса Берлина и охарактеризовал весь город как столицу ГДР. Советское правительство предложило превратить Западный Берлин в "демилитаризованный вольный город" и потребовало провести переговоры на эту тему в течении шести месяцев. Именно "Ультиматум Хрущёва", или "Берлинский ультиматум" считается началом Второго Берлинского кризиса.Требование Хрущёва было отвергнуто западными державами. Переговоры их министров иностранных дел с главой МИД СССР Андреем Громыко в Женеве весной и летом 1959 года закончились безрезультатно. В ходе визита Хрущёва в США в сентябре 1959-го он добился принципиальной договорённости с Эйзенхауэром о созыве конференции по проблеме статуса Западного Берлина в мае 1960 года. Однако конференция была сорвана из-за того, что 1 мая 1960 года над СССР был сбит американский самолёт-разведчик Lockheed U-2.В августе 1960 правительство ГДР ввело в действие ограничения на посещения гражданами ФРГ Восточного Берлина, ссылаясь на необходимость пресечь ведение ими "реваншистской пропаганды". В ответ Западная Германия отказалась от торгового соглашения между обеими частями страны, что ГДР расценила как "экономическую войну". После длительных и трудных переговоров соглашение всё же было введено в действие с 1 января 1961 года.Кризис этим не разрешился. Лидеры стран ОВД продолжали требовать нейтрализации и демилитаризации Западного Берлина. В свою очередь, министры иностранных дел стран НАТО подтвердили в мае 1961 года намерение гарантировать пребывание вооруженных сил западных держав в западной части города.С момента Первого Берлинского кризиса границу между двумя частями Берлина можно было достаточно свободно пересечь через 94 пропускных пункта (81 уличный, а также 13 в метро и на городской железной дороге), что ежедневно делали в среднем 400 тысяч человек. Однако с каждым днём всё больше граждан ГДР оставались в Западном Берлине или через него перебирались в ФРГ. Только к началу 1961 года более 2,5 миллионов восточных немцев переехали на Запад.Это были чаще всего молодые и квалифицированные специалисты. Власти Восточной Германии обвиняли Западный Берлин и ФРГ в "торговле людьми", "переманивании" кадров и попытках сорвать их экономические планы. Они уверяли, что хозяйство Восточного Берлина ежегодно теряет из-за этого 2,5 млрд. марок.После избрания президентом США Джона Кеннеди СССР предложил руководству США вернуться к обсуждению германского вопроса. Москву волновали два вопроса – признание восточных границ Германии и недопущение создания ядерного оружия в ФРГ.Встреча Хрущёва и Кеннеди началась в Вене 3 июня 1961 года. Кеннеди согласился с необходимостью ограничить военную мощь Германии, но он полагал, что лучшим средством для этого будет сохранение в Германии военного присутствия США на неопределённо долгий срок, а это означало сохранение статус-кво в Западном Берлине. Хрущёв угрожал отказаться от гарантий прав западных держав в Западном Берлине в случае промедления с принятием его предложений. Кеннеди заявил, что при необходимости США будут воевать из-за Западного Берлина.25 июля 1961 года в телеобращении к нации Кеннеди твёрдо повторил свою позицию: США будут воевать из-за Западного Берлина, если Москва попытается силой изменить статус города.В итоге властям СССР и ГДР пришлось изменить свою позицию по Западному Берлину, хотя первопричины этого были экономическими. Только с января по июль 1961 года ГДР через Западный Берлин покинули почти 208 тысяч человек, в том числе 30 тысяч – только в июле. В этих условиях в Москве было решено закрыть границу с Западным Берлином.С 3 по 5 августа 1961 в Москве было проведено совещание первых секретарей правящих коммунистических партий государств ОВД, на котором Вальтер Ульбрихт настаивал на закрытии границы в Берлине. 7 августа на заседании Политбюро Социалистической единой партии Германии (СЕПГ – восточногерманская компартия) было принято решение о закрытии границы ГДР с Западным Берлином и ФРГ. 12 августа соответствующее постановление принял Совет министров ГДР. А в ночь с 12 на 13 августа 1961 года, с субботы на воскресенье, началось строительство Берлинской стены. Хрущёв позже утверждал, что именно он выбрал 13 число как дату начала возведения стены.Власти ГДР закрыли большинство пропускных пунктов, расселили и опечатали пограничные здания и натянули вдоль границы колючую проволоку. Лишь 15 августа 1961 года на отдельных участках стали появляться специально подготовленные блоки или кирпичная кладка с колючей проволокой. Но в первые недели на отдельных улицах Берлина это и вовсе были спирали Бруно, лежавшие на мостовой, которые можно было легко преодолеть ловким прыжком, чем воспользовались некоторые перебежчики.Доступ в западную часть города был разрешён только через несколько КПП. Однако попыток блокады или других мер, затрудняющих доступ западных представителей в Западный Берлин, не предпринималось. Действия ГДР и СССР, чьи войска стояли в Берлине, нельзя было представить как агрессию. Поэтому, хотя сооружение Берлинской стены вызвало моральное осуждение на Западе, политическая реакция была сдержанной.Но в США считали возведение Берлинской стены нарушением Потсдамских соглашений. Американцы начали разрабатывать план по насильственному демонтажу стены с применением тяжёлой техники. Операцию намечалось провести 28 октября 1961 года. Однако агентура ГРУ в Западном Берлине заранее узнала об этих планах, и выдвижение американской техники и военных к границам секторов не стало неожиданностью.Контрольно-пропускной пункт "Чарли" разделял улицу Фридрихштрассе на две части. 27 октября в 17 часов по местному времени пограничники ГДР, находившиеся на Фридрихштрассе, доложили, что по направлению к ним движутся американские танки, бронетранспортёры и джипы с американскими солдатами. Танки М-48 имели в передней части корпуса мощные бульдозерные отвалы, что позволило бы им расчистить заграждения между Западным и Восточным Берлином.Передовые силы американцев, приблизившись к КПП "Чарли", остановились в нескольких метрах от границы Восточного Берлина, обозначенной белой линией на асфальте, и стали ждать дальнейших команд. Началось стягивание к границе бронетранспортёров пограничников ГДР и дополнительных сил полиции.А уже менее чем через час со стороны Восточного Берлина показались новейшие советские танки Т-54А**. Расстояние между американскими и советскими танками составляло не более сотни метров друг от друга. Обеим сторонам была дана команда открывать незамедлительно огонь, если огонь откроет противник. Все прекрасно понимали, что один выстрел из танкового орудия или даже пулемёта может привести не только к Третьей мировой войне.Советские и американские танки простояли друг против друга почти сутки. Тем временем шли переговоры между Кеннеди и Хрущёвым. Первыми свои танки утром 28 октября начали отводить немецкие танкисты. Через некоторое время Фридрихштрассе покинули и американские боевые машины. С исчерпанием инцидента у КПП "Чарли" окончилась и активная часть Берлинского кризиса.Несмотря на то, что напряжённость спала, ещё несколько месяцев советские танки находились поблизости от Берлинской стены, готовые в любой момент отразить новую провокацию американцев. Хотя формально итогом танкового противостояния у КПП "Чарли" стало сохранение статус-кво, именно после него многие страны юридически признали существование ГДР и установили с ней дипломатические отношения.Да и Запад после Второго Берлинского кризиса признал чётко обозначенные Берлинской стеной границы, хотя юридически это признание было закреплено только спустя 10 лет, в 1971 году, Четырёхсторонним соглашением по Берлину. А строительство и переоборудование Берлинской стены продолжалось вплоть до 1975 года.* Вспоминается мэм "Дуров - верни стену" и то, чем это закончилось. - Ред.** Танки были предоставлены Группой советских войск в Германии (на вооружении Национальной народной армии были только Т-34-85), но экипажи были немецкие. – Ред.

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https://ukraina.ru/20260903/pervyy-prolom-v-berlinskoy-stene-55-let-chetyrkhstoronnemu-soglasheniyu-po-zapadnomu-berlinu-1082961947.html

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