https://ukraina.ru/20261027/armiya-rossii-beret-v-polukoltso-druzhkovku-u-vsu-v-gorode-est-tolko-odin-vykhod-1084098567.html

Армия России берет в полукольцо Дружковку: у ВСУ в городе есть только один выход

Армия России берет в полукольцо Дружковку: у ВСУ в городе есть только один выход - 27.10.2026 Украина.ру

Армия России берет в полукольцо Дружковку: у ВСУ в городе есть только один выход

Российская армия продолжает вести наступление на "пояс крепостей" Краматорско-Славянской агломерации с юга – на Дружковку

2026-10-27T15:37

2026-10-27T15:37

2026-10-27T15:37

эксклюзив

сво

дружковка

славянско-краматорская агломерация

краматорск

александр чаленко

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После освобождения ее юго-восточного "пригорода" - Алексеево-Дружковки, в настоящий момент завязались бои за другой ее юго-восточный "пригород" - Кондратовку.Если падет этот населенный пункт, то российские штурмовые группы смогут войти уже непосредственно в Дружковку, военные объекты которой утюжат российская авиация, дроны и артиллерия.Город берут согласно устоявшейся практики – охват с флангов и изоляция украинского гарнизона с отрезанием его логистики, чтобы свести на нет его снабжение и подвоз резервов."Наши подразделения идут с двух сторон – со стороны Доброполья через Новоандреевку и Новогригорово на Старорайское, то есть огибают Дружковку с западного фланга. Они будут огибать Дружковку и с восточного фланга – со стороны Кондратовки и Куртовки в сторону Дружковского. Если ударить из последнего строго на запад, то, во-первых, перерезаешь основную трассу Н20, по которой идет снабжение украинского гарнизона и, во-вторых, вообще непосредственно входишь в северо-восточные районы самой Дружковки", - обрисовал сложившуюся ситуацию в комментарии изданию Украина.ру донецкий военный с позывным "Оцелот".По его словам, город фактически будет окружен – на севере останется только одна дорога, идущая в этом направлении – в Краматорск – через Малотарановку и Красноторку. Если падет Дружковка, то фактически начинаются бои уже непосредственно за Краматорск, добавил он.Овладение населенным пунктом Дружковское дает возможность российской армии занять господствующие высоты в этом районе, разместить там артиллерию и расчеты операторов дронов, после чего начать "гасить" военные объекты внутри города и тамошние дороги в пределах видимости, отметил "Оцелот"."Когда будем брать Дружковку, то, естественно, будем там все разносить, но тут главное не штурм, а создание очень серьезного давления на бандеровские подразделения с тем, чтобы они осознали всю бесперспективность сопротивления – ведь снабжение и подвоз резервов обрезаны. Они в таком случае должны принять единственно правильное в их ситуации решение: отойти на север – на Краматорск – через узкое горлышко, которое там останется", - полагает он.На сегодняшний день Дружковка почти опустела – фактически все, кто хотел, покинули город. В населенном пункте не работает ни одно государственное учреждение, не работают больница (медперсонал переведен в Славянск и Краматорск), магазины, коммунальные службы, учебные заведения, отсутствует газо- и водоснабжение.Сама военно-гражданская администрация Дружковки эвакуирована в Днепр и там ведет приём эвакуированных граждан.Штаб обороны ДНР несколько недель назад призвал всех граждан, живущих на территории республики, неподконтрольной России, эвакуироваться вглубь Украины, чтобы потом через Польшу вернуться в ДНР, где им будут практически сразу выданы российские документы, предоставлено временное размещение и выплатят компенсацию за утраченное жилье.Читайте также статью Александра Чаленко По сценарию Авдеевки. Как будут освобождать Славянск и Краматорск

https://ukraina.ru/20261026/po-stsenariyu-avdeevki-kak-budut-osvobozhdat-slavyansk-i-kramatorsk-1084069159.html

https://ukraina.ru/20261019/dobropole---nashe-sleduyuschaya---druzhkovka-1083920839.html

дружковка

славянско-краматорская агломерация

краматорск

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2026

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эксклюзив, сво, дружковка, славянско-краматорская агломерация, краматорск, александр чаленко