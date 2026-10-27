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Порошенко* выставил свои условия для мира на Украине

Порошенко* выставил свои условия для мира на Украине - 27.10.2026 Украина.ру

Порошенко* выставил свои условия для мира на Украине

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что стране нужен мир, но он возможен якобы только при определённых условиях, среди которых, конечно же, усиление европейской помощи и санкций против России

2026-10-27T15:37

2026-10-27T15:37

2026-10-27T15:37

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По его словам, утром он был на Южном мосту и констатировал: страна не способна ни прикрыть себя антибаллистикой.Также Порошенко* выступил за введение ограничений против России, которые все партнёры Украины будут применять в случае определённых нарушений.Отдельно экс-президент опять заговорил о членстве Украины в НАТО и посчитал вступление в альянс условием для мирной сделки, к которому якобы стремится Украина. По его словам, договорённости о прекращении огня должны предусматривать не только дату начала, но и конкретные последствия за их несоблюдение. В числе предложенных шагов он назвал членство Украины в НАТО, а до этого — привлечение миротворцев с мандатом ООН.Примечательно, что почти за те же высказывания из партии выгнали "Евросолидарность" Алексея Гончаренко*. Его исключили из фракции в октябре 2026 года за позицию, которая, по словам руководства партии, разошлась с её "идеологическими принципами".Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчёркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.Подробнее – в материале Россия против украинского членства в НАТО и размещения войск альянса на Украине**Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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новости, украина, россия, киев, марина порошенко, нато, оон, владимир путин