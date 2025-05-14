https://ukraina.ru/20250514/mir-zhdet-peregovorov-v-stambule-itogi-14-maya-1063121493.html

Мир ждет переговоров в Стамбуле, ЦБ России напомнил о действительно важном. Итоги 14 мая

Мир ждет переговоров в Стамбуле, ЦБ России напомнил о действительно важном. Итоги 14 мая - 14.05.2025 Украина.ру

Мир ждет переговоров в Стамбуле, ЦБ России напомнил о действительно важном. Итоги 14 мая

Украина.ру, 14.05.2025

2025-05-14T18:00

2025-05-14T18:00

2025-05-14T18:10

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Мир ждет переговоров в Стамбуле, назначенных на 15 мая. Российские войска продвигаются на фронте, в том числе на Днепропетровском направлении. Евросоюз утвердил новый пакет санкций против Москвы, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против российских танкеров. Ее саму суд ЕС признал ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку антиковидных вакцин, однако наказания не последует.Все говорят о переговорахГлавной в мировом информационном пространстве остается тема встречи в Стамбуле 15 мая, куда на днях президент РФ Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского. В Турции готовятся к приезду российской и украинской делегаций. Глава МИД страны Хакан Фидан отметил, что формат завтрашних переговоров еще не определен, пока Москва и Киев "пытаются согласовать позиции, стараясь не уступать их, но намерение для переговоров есть". Также турецкие власти отметили, что не ожидают 15 мая визита в свою страну президента США Дональда Трампа, хотя и не исключают его приезда в ближайшие дни.Слухи о том, что в Стамбул прилетит также и американский лидер чуть позже прокомментировал сам Трамп. Он заявил, что не исключает встречи со своим российским коллегой в Турции, однако туманно добавил, что четверг у него уже "расписан другими планами".Трамп также заострил внимание на том, что по теме Украины "сегодня, завтра и, возможно, в пятницу" могут появиться хорошие новости: Трамп ответил, при каком условии он прилетит в Стамбул на переговоры России и Украины.Параллельно журналист с Кипра Алекс Христофору написал в своих соцсетях, что в ответ на предложение Путина сесть за стол переговоров 15 мая Запад устроил цирковое шоу, начав угрожать санкциями и поставками оружия Киеву, если Путин лично не сядет за стол переговоров с Зеленским."Путин предложил серьезный путь к окончанию конфликта, а также выход для Трампа.<…> Коллективный Запад сделал из этого серьезного предложения цирковое шоу", - заметил Христофору.И действительно, заявления Зеленского и ряда европейских лидеров за двое последних суток, явно свидетельствуют о попытках манипулировать Москвой в попытках вывернуть ситуацию в свою пользу. Так, во вторник главарь киевского режима сказал, что "даже не представляет" себе встречи с Путиным, и обвинил российского лидера в том, что тот якобы "боится прямых переговоров" с ним. При этом Зеленский добавил, что сам "готов на все", даже лететь за лидером РФ в другой турецкий город.День спустя, в среду, в интервью французской газете Liberation Зеленский заявил, что ждет от встречи с российским лидером в Турции, где они "должны найти формат для прекращения войны"."Если я встречусь с Путиным, мы должны выйти с политической победой - прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным", - сказал Зеленский, уточнив, что Украина "не выдержит", если война продлится еще десять лет, и добавил, что, по его мнению, на переговорах в Стамбуле должны присутствовать посредники, поскольку "Киев и Москва не доверяют друг другу".Однако все эти разобщенные высказывания выстраиваются в логическую цепочку, если принять за факт, что Европа стремится сорвать переговоры России и Украины, используя Зеленского как марионетку. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Александр Каргин."Я думаю, Зеленский прекрасно понимает: маловероятно, что Путин поедет с ним встречаться в четверг в Стамбул. Это просто попытка главы киевского режима заявить какое-то условие, которое сделает начало переговорного процесса невозможным. Ведь всем известно, что любые переговоры начинаются со встреч специализированных групп. Кроме того, Зеленский нелегитимен. В качестве кого он будет участвовать в этих переговорах, если не является президентом Украины?" - отметил он в интервью О встрече в Стамбуле: Зеленский уничтожает начало переговорного процесса.Украинское издание "Страна.ua" предположило, что, задача Зеленского и поддерживающей его западной "партии войны" ровно обратная от озвученной - сделать все, чтобы прекращения огня не было."Банковая заинтересована продолжать войну, чтобы и далее осваивать огромные военные бюджеты, а также укреплять свою власть, полностью зачищая политическое поле страны под предлогом "консолидации сил общества" во время войны. Однако, так как 100%-ой уверенности в отказе Путина [от прекращения огня] нет, то Зеленский и "партия войны" в Европе предпринимают действия, чтобы вероятность согласия Кремля на перемирие минимизировать и чтобы диалог США и РФ полностью прервался. Отсюда и форма ультиматума, в которой было озвучено предложение о 30-дневном перемирии сегодня, а также нынешние постоянные заявления Зеленского в духе "буду говорить только с Путиным, без Путина никаких переговоров в Стамбуле не будет, Путин меня боится" и т.д. При том, что Путин, заявляя о прямых переговорах, очевидно не имел в виду, что он сам поедет встречаться с Зеленским", - говорится в публикации издания.Между тем лидер РФ своего визита в Турцию пока не подтверждал. По информации СМИ, российскую делегацию возглавят глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что состав делегации будет обнародован, как только соответствующее указание даст глава государства."Я лишь могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в ночном заявлении 11 мая, все сохраняет свою актуальность. Действительно, российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая в четверг, то есть завтра", - сказал Песков, уточнив, что также никто не скажет заранее, с чего начнутся переговоры, их нужно сначала дождаться.Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий добавил, что Москва может согласиться обсудить обмен пленными "всех на всех", однако ряд украинских военных не могут попасть в этот список, так как должны предстать перед судом.Фронтовая сводкаУкраинский аналитический ресурс Deep State в среду сообщил, что российские войска продвинулись к востоку от Мирнограда под Константиновкой и зачистили часть села Малиновка. Украинский военный с позывным "Мучной" уточнил, что ВСУ уже потеряли этот населенный пункт целиком.Также украинские паблики сообщают, что ВС РФ контролируют большую часть села Богатырь, которое находится в районе трассы Донецк - Запорожье. Накануне "Мучной" заострил внимание на том, что в случае потери Богатыря, усилится давление на Отрадное и возобновится движение на запад, выше нижнего течения реки Волчья в сторону сел Ялта и Запорожье."Задача состоит в том, чтобы охватить южный фланг для удобного движения в сторону Днепропетровской области", - отметил украинский военный.Параллельно первый замначальника региональной военной администрации Юрий Яндульский в эфире телеканала "Рада" сообщил 14 мая, что власти Днепропетровской области Украины подготовили списки населения для возможного расширения зоны принудительной эвакуации. Также сообщается об активизации принудительной эвакуации населения и в Сумской области. В настоящий момент мирных жителей вывозят из четырех районов региона.Тем временем ВС РФ также постепенно прорывают линию обороны ВСУ у Красноармейска (украинское название - Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и наступают на Краснолиманском направлении.СанкцииПока Армия России зачищает Донбасс от нацистов, Евросоюз продолжает попытки надавить на Москву экономически. В среду французское информационное агентство AFP сообщило со ссылкой на дипломатов, что послы стран ЕС согласовали 17-й пакет антироссийских санкций.Ранее сообщалось, что Евросоюз намеревался ввести этот пакет санкций к концу июня, однако в понедельник, как раз после того, как Путин пригласил Зеленского в Стамбул, постоянные представители стран Евросоюза решили поторопиться и начали согласование новой партии ограничительных мер. Их планируют утвердить на заседании глав МИД 20 мая.Примечательно, что Венгрия и Словакия, которые обычно выступают против антироссийских санкций, не стали блокировать 17-й пакет ЕС "ввиду его относительной слабости".По данным американского издания Bloomberg, речь идет о санкциях против 60 российских юридических и физических лиц и ряда компаний из третьих стран, работающих с РФ. Отмечается, что запрет коснется в том числе экспорта химикатов, используемых для производства оружия и заморозки активов высокопоставленных российских чиновников. Отдельная строка запретного списка - порядка 200 танкеров.Последнему пункту глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен даже посвятила отдельный пост в соцсетях, написав о том, что танкерам, якобы перевозящим нефть из России, запретят входить в порты Евросоюза, а европейскому бизнесу - любые транзакции с этими судами.Вина есть, наказания нетПримерно в то же время как фон дер Ляйен возмущалась тому, что Россия смеет зарабатывать на своей нефти, суд ЕС признал саму главу ЕК ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку антиковидных вакцин Pfizer. Однако наказания за проворачивание этой очевидно коррупционной схемы не последует, несмотря на то, что речь идет о десятках миллиардах евро."Несколько лет суд и следствие ходили вокруг да около, блуждая в потёмках есовской коррупции и бюрократии. И вот долгожданное признание вины комиссара Урсулы. Казалось бы: есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным, значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали. Данное решение суда ЕС не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в её отношении. Это, конечно, новая страница в есовско-натовском кривосудии. <...> Вместо очередных незаконных санкций против России, лучше бы применили закон в отношении своей собственной, теперь уже, как доказано судом, преступницы", - прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Артек"И пока весь мир пытается предугадать, что же будет в Стамбуле в четверг, в России точно знают: 15 мая Центральный банк страны выпустит серебряную памятную монету к 100-летию "Артека" номиналом 3 рубля.История известного на весь мир Международного детского центра "Артек" началась 16 июня 1925 года, когда у мыса Аю-Даг в брезентовых палатках поселились 80 первых артековцев. Сегодня территория "Артека" составляет 218 гектаров, при этом лагерь может также похвастаться семикилометровой береговой линией.История "Артека" неразрывно связана и с историей Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года лагерь оккупировали немецко-румынские захватчики, фашисты сожгли Дворец "Суук-Су", разрушили пристани "Нижнего" лагеря и лагеря "Суук-Су", а в роскошных парках "Артека" построили для себя укрепления и окопы.К тому времени дети уже были эвакуированы с территории лагеря, ЦК ВЛКСМ и Наркомздрав СССР приняли решение сформировать из 200 ребят специальную группу и отправить их на Алтай. Дорога заняла 16 месяцев, и с сентября 1942 года по 12 января 1945 года Всесоюзный пионерский лагерь работал в посёлке-курорте Белокуриха. Смена оказалась самой длинной за всю историю "Артека" - четыре года. В это время дети в том числе работали, и на вырученные деньги купили и подарили советским солдатам танк Т-34.Неразрывно связана с "Артеком" и например, судьба первой советской девочки-кинозвезды, героя Великой Отечественной войны Гули (Марионеллы) Королевой. На фронт она ушла добровольно, и в ноябре 1942 года во время ожесточенной схватки с фашистским противником санинструктор Королева вынесла с поля боя 50 тяжелораненых бойцов и командиров с оружием. Вечером, когда в строю осталось мало бойцов 20-летняя актриса с группой красноармейцев пошла в атаку на высоту. Она первая ворвалась в окопы противника и гранатами уничтожила 15 человек и вела бой до самой своей смерти: Гуля Королёва. Как она отдала жизнь за советскую родину и с кем познакомилась в "Артеке".После того, как Советский Союз распался, и "Артек" отошел Украине, лагерь постепенно приходил в запустение. Ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону, когда в 2014 году Крым вернулся в состав России вместе с "Артеком". Сегодня мечта всех советских пионеров имеет статус международной инновационной площадки для детей.Летом прошлого года "Артек" попал в очередной пакет санкций ЕС. Директор международного детского центра Константин Федоренко заявил тогда, что включение лагеря в санкционный список говорит о том, что Запад боится единства российского народа."Как же боятся наши недруги России, демонстрирующей единство и сплоченность всего народа - взрослых и детей. Боятся любви к русской культуре и Отечеству, которые зарождаются в юном поколении россиян с самого детства. Все попытки европейских чиновников разобщить наш народ обречены на провал. Каждый из нас точно знает: мы едины, а значит - непобедимы", - сказал Федоренко.Другие события дня - в материале Зеленский торгуется перед встречей в Стамбуле, ЕС перебирает пакеты. Главное на 13.00.

https://ukraina.ru/20250514/armiya-rossii-zashla-v-redkodub-1063127450.html

https://ukraina.ru/20250514/ee-by-posadili-sud-evrosoyuza-priznal-ursulu-vinovnoy-v-sokrytii-pravdy-o-vaktsinakh-1063125790.html

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