"Новая страница в есовско-натовском кривосудии": Захарова оценила решение суда по главе Еврокомиссии - 14.05.2025 Украина.ру
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"Новая страница в есовско-натовском кривосудии": Захарова оценила решение суда по главе Еврокомиссии
"Новая страница в есовско-натовском кривосудии": Захарова оценила решение суда по главе Еврокомиссии - 14.05.2025 Украина.ру
"Новая страница в есовско-натовском кривосудии": Захарова оценила решение суда по главе Еврокомиссии
Суд ЕС признал главу Еврокомиссии ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку антиковидных вакцин Pfizer, но не определил степень ответственности Урсулы фон дер Ляйен, тем самым открыв новую страницу в "есовско-натовском кривосудии". Об этом 14 мая сообщила официальный представители МИД РФ Мария Захарова.
2025-05-14T15:14
2025-05-14T15:14
новости
россия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
ес
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мария захарова
суд
коррупция
криминал
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"Суд Европейского союза признал Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах", - констатировала Захарова.Она напомнила в своём телеграм-канале, что речь идёт о закупках на миллиарды евро, которые были согласованы в смс-переписке Урсулы фон дер Ляйен с главой транснациональной компании Pfizer Альбертом Бурлой."Рекордный контракт на почти 2 млрд доз с ценником в 35 млрд евро — а всего за эти годы Еврокомиссия потратила 71 млрд евро на приобретение 4,6 млрд доз — согласовывалась без малейшего намёка на публичное обсуждение и проведение прозрачного тендера, - напомнила Захарова. - Затем часть этих поставок (как минимум 215 млн доз) были списаны и уничтожены "за ненадобностью", чтобы невозможно было сверить дебет с кредитом".Российские дипломаты следили за этой историей и о её деталях подробно рассказывали, как в ходе брифингов, так и в отдельных публикациях."Несколько лет суд и следствие ходили вокруг да около, блуждая в потёмках есовской коррупции и бюрократии. И вот долгожданное признание вины комиссара Урсулы. Казалось бы: есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным, значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали. Данное решение суда ЕС не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в её отношении. Это, конечно, новая страница в есовско-натовском кривосудии", - рассказала Захарова.По её мнению, нынешнее рушение суда ЕС может лишь служить основанием для новых исков против главы Еврокомиссии с более серьёзными обвинениями."Вместо очередных незаконных санкций против России, лучше бы применили закон в отношении своей собственной, теперь уже, как доказано судом, преступницы", - резюмировала Захарова.Тем временем ЕС принял, но не утвердил новые антироссийские санкции
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новости, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, ес, мид рф, мария захарова, суд, коррупция, криминал, вакцина, covid-19, коронавирус, антироссийские санкции
Новости, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ЕС, МИД РФ, Мария Захарова, Суд, коррупция, криминал, вакцина, COVID-19, коронавирус, антироссийские санкции

"Новая страница в есовско-натовском кривосудии": Захарова оценила решение суда по главе Еврокомиссии

15:14 14.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкФестиваль новых медиа в Подмосковье
Фестиваль новых медиа в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Суд ЕС признал главу Еврокомиссии ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку антиковидных вакцин Pfizer, но не определил степень ответственности Урсулы фон дер Ляйен, тем самым открыв новую страницу в "есовско-натовском кривосудии". Об этом 14 мая сообщила официальный представители МИД РФ Мария Захарова.
"Суд Европейского союза признал Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах", - констатировала Захарова.
Она напомнила в своём телеграм-канале, что речь идёт о закупках на миллиарды евро, которые были согласованы в смс-переписке Урсулы фон дер Ляйен с главой транснациональной компании Pfizer Альбертом Бурлой.
"Рекордный контракт на почти 2 млрд доз с ценником в 35 млрд евро — а всего за эти годы Еврокомиссия потратила 71 млрд евро на приобретение 4,6 млрд доз — согласовывалась без малейшего намёка на публичное обсуждение и проведение прозрачного тендера, - напомнила Захарова. - Затем часть этих поставок (как минимум 215 млн доз) были списаны и уничтожены "за ненадобностью", чтобы невозможно было сверить дебет с кредитом".
Российские дипломаты следили за этой историей и о её деталях подробно рассказывали, как в ходе брифингов, так и в отдельных публикациях.
"Несколько лет суд и следствие ходили вокруг да около, блуждая в потёмках есовской коррупции и бюрократии. И вот долгожданное признание вины комиссара Урсулы. Казалось бы: есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным, значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали. Данное решение суда ЕС не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в её отношении. Это, конечно, новая страница в есовско-натовском кривосудии", - рассказала Захарова.
По её мнению, нынешнее рушение суда ЕС может лишь служить основанием для новых исков против главы Еврокомиссии с более серьёзными обвинениями.
"Вместо очередных незаконных санкций против России, лучше бы применили закон в отношении своей собственной, теперь уже, как доказано судом, преступницы", - резюмировала Захарова.
Тем временем ЕС принял, но не утвердил новые антироссийские санкции
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15:14"Новая страница в есовско-натовском кривосудии": Захарова оценила решение суда по главе Еврокомиссии
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