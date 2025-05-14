https://ukraina.ru/20250514/novaya-stranitsa-v-esovsko-natovskom-krivosudii-zakharova-otsenila-reshenie-suda-po-glave-evrokomissii-1063120974.html

"Новая страница в есовско-натовском кривосудии": Захарова оценила решение суда по главе Еврокомиссии

"Новая страница в есовско-натовском кривосудии": Захарова оценила решение суда по главе Еврокомиссии - 14.05.2025 Украина.ру

"Новая страница в есовско-натовском кривосудии": Захарова оценила решение суда по главе Еврокомиссии

Суд ЕС признал главу Еврокомиссии ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку антиковидных вакцин Pfizer, но не определил степень ответственности Урсулы фон дер Ляйен, тем самым открыв новую страницу в "есовско-натовском кривосудии". Об этом 14 мая сообщила официальный представители МИД РФ Мария Захарова.

2025-05-14T15:14

2025-05-14T15:14

2025-05-14T15:14

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"Суд Европейского союза признал Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах", - констатировала Захарова.Она напомнила в своём телеграм-канале, что речь идёт о закупках на миллиарды евро, которые были согласованы в смс-переписке Урсулы фон дер Ляйен с главой транснациональной компании Pfizer Альбертом Бурлой."Рекордный контракт на почти 2 млрд доз с ценником в 35 млрд евро — а всего за эти годы Еврокомиссия потратила 71 млрд евро на приобретение 4,6 млрд доз — согласовывалась без малейшего намёка на публичное обсуждение и проведение прозрачного тендера, - напомнила Захарова. - Затем часть этих поставок (как минимум 215 млн доз) были списаны и уничтожены "за ненадобностью", чтобы невозможно было сверить дебет с кредитом".Российские дипломаты следили за этой историей и о её деталях подробно рассказывали, как в ходе брифингов, так и в отдельных публикациях."Несколько лет суд и следствие ходили вокруг да около, блуждая в потёмках есовской коррупции и бюрократии. И вот долгожданное признание вины комиссара Урсулы. Казалось бы: есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным, значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали. Данное решение суда ЕС не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в её отношении. Это, конечно, новая страница в есовско-натовском кривосудии", - рассказала Захарова.По её мнению, нынешнее рушение суда ЕС может лишь служить основанием для новых исков против главы Еврокомиссии с более серьёзными обвинениями."Вместо очередных незаконных санкций против России, лучше бы применили закон в отношении своей собственной, теперь уже, как доказано судом, преступницы", - резюмировала Захарова.Тем временем ЕС принял, но не утвердил новые антироссийские санкции

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