https://ukraina.ru/20250514/aleksandr-kargin-o-vstreche-v-stambule-zelenskiy-unichtozhaet-nachalo-peregovornogo-protsessa-1063104671.html

Александр Каргин о встрече в Стамбуле: Зеленский уничтожает начало переговорного процесса

Александр Каргин о встрече в Стамбуле: Зеленский уничтожает начало переговорного процесса - 14.05.2025 Украина.ру

Александр Каргин о встрече в Стамбуле: Зеленский уничтожает начало переговорного процесса

Европа стремится сорвать переговоры России и Украины, используя Зеленского как марионетку. Трамп же готов на любые действия по украинскому кейсу, ради того, чтобы выполнить обещание, данное электорату США.

2025-05-14T05:30

2025-05-14T05:30

2025-05-14T05:30

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Об этом постоянный участник политических ТВ-шоу, политолог Александр Каргин рассказал в интервью изданию Украина.ру.Россия предлагает Украине возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 году, в четверг, 15 мая, в Стамбуле, без предварительных условий, заявил Владимир Путин в ночь на 11 мая, выступая с заявлением перед журналистами по итогам международных встреч с гостями 80-летия Победы.В Москву с 27 по 29 мая приедут представители более 150 государств и свыше 20 международных организаций для участия в 13-й международной встрече по вопросам безопасности, которая пройдёт под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Мероприятие организуется аппаратом СБ РФ, сообщила его пресс-служба.— Александр, при каких обстоятельствах возможны переговоры в Стамбуле?— Это желание сторон, прежде всего. Российская сторона свою позицию заявила. Со стороны Европы мы видим завуалированную попытку сорвать переговоры в Стамбуле, продавливание позиций России. Это выражается в ее риторике и выставлении ультиматумов, которые неприемлемы в нормальном понимании переговоров, особенно на данном этапе, когда стороны пытаются найти решение украинского кризиса. Зеленский в данном случае выступает как марионетка Европы.— И заявляет Владимиру Путину: "Жду в Турции в четверг"…— Я думаю, Зеленский прекрасно понимает: маловероятно, что Путин поедет с ним встречаться в четверг в Стамбул. Это просто попытка главы киевского режима заявить какое-то условие, которое сделает начало переговорного процесса невозможным. Ведь всем известно, что любые переговоры начинаются со встреч специализированных групп.Кроме того, Зеленский нелегитимен. В качестве кого он будет участвовать в этих переговорах, если не является президентом Украины?Я думаю, теоретически переговоры в этот четверг могут начаться, например, на уровне МИД и других переговорных групп, состоящих из министров, представителей администрации государств. И, конечно, значимо, кто станет посредником от Америки или, возможно, Китая. Это тоже будет играть немалую роль.— Украинцы расценили предложение провести в Стамбуле прямые переговоры как оскорбительное, пишет британское издание. Мы должны реагировать на такое обострение антироссийских настроений на Украине?— Мне кажется, антироссийские настроения на Украине и так обострены, поскольку люди, захватившие там власть разжигают ненависть к русскому миру более 10 лет. Возможно, будет какая-то реакция со стороны Москвы, но тут, как я отметил, дело в другом.— Евросоюз в ближайшие недели потратит 900 млн евро из доходов от замороженных активов России на оружие и боеприпасы для Киева, еще миллиард – на производство беспилотников и ракет в Украине, сообщили в Еврокомиссии. Реальность или очередной вброс на публику — ведь идут переговоры?— Теоретически такое возможно. Но, конечно же, это будет означать, что никаких переговоров или завершения конфликта Евросоюз не желает о чем я говорил ранее. О каком мире может идти речь, если ЕС одновременно с этим ворует деньги у России и на них вооружает киевский режим?— Мнения по поводу того, на чьей стороне сейчас Трамп, расходятся. Так кого на самом деле поддерживает президент США: Москву или Киев с Евросоюзом?— Не стоит думать, что Трамп поддерживает украинскую сторону или нас. Он поддерживает себя.Трамп на стороне Америки, которой дал предвыборное обещание закончить конфликт на Украине и старается его сдержать. Во-первых, показать себя успешным политиком-популистом; во-вторых, высвободить американские ресурсы на другие задачи.Конечно, полностью от взаимодействия с Киевом Трамп не откажется. Он подписал ресурсную сделку с Украиной не для того, чтобы полностью оттуда уйти, а, наоборот, у него есть задача, чтобы украинский кейс пришёл к завершению.Соответственно, идея Трампа в том, чтобы как можно быстрее, на любых условиях завершить конфликт. Президенту США неважно, кто и что при этом будет контролировать, какие позиции будут у России и Украины, которые ему не сильно интересны.Таким образом, Трампу интересно поставить галочку перед своими избирателями в этом вопросе и переключиться на другие направления, которые он считает актуальными. Это прежде всего противостояние с Китаем и Ираном, взаимодействие с Израилем и Индией.— По словам Трампа, в Стамбул отправится госсекретарь США Марко Рубио вместе с другими американскими высшими должностным лицами. Но президент США непредсказуем. Как вы думаете: приедет ли Трамп в Стамбул 15 мая?— Я думаю, что он вполне может приехать. Формально Трамп готов на подобные публичные активности для достижения своих предвыборных обещаний.— Если Россия не прекратит огонь сегодня, ЕС и США дадут "сильный ответ", включая санкции, написали в Bloomberg. Санкции возможны?— Да, возможны, но мне не понятно, что из себя будут представлять санкции, по крайней мере, со стороны ЕС, которые всерьёз могут навредить России. — Но Евросоюз может ввести ограничения против 149 наших судов, 25 из которых сейчас находятся в Балтийском или Северном морях. Так, по крайней мере, пишет EUobserver…— Сделать это без США европейцы не смогут. Кроме того, уже давно ясно, что санкционная политика Запада против России не дала желаемого эффекта. Поэтому у меня есть сомнения, что Европа и США введут еще какие-то ограничения против нас.— Тринадцатая международная встреча по вопросам безопасности, на которой планируется участие 150 стран, — очередной сигнал Владимира Путина Западу, что Россия не одна?— Пока не понятно, сколько стран приедут, хотя, уверен, что это будет значимое число. Что касается сигналов Западу, не думаю, что в данном случае их подают, потому что-то никакой международной изоляции России не было и не будет. Это ясно с самого начала.Информация об изоляции — информационный вброс, де-факто ни на чем не основанный. При этом очевидно, что есть страны, которые оппонируют России и есть те, кто ее поддерживает.Поэтому предстоящая встреча — международное мероприятие, которое выполняет свои цели и задачи, [связанные с безопасностью в мире, укреплением взаимодействия между странами-партнерами в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, а также новыми вызовами и угрозами].Летом без прорыва на дипломатическом фронте мы продолжим воевать так, как воюем. Об этом в интервью Кирилла Курбатова с экспертом Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины.

https://ukraina.ru/20230706/1047813002.html

https://ukraina.ru/20250512/zhirnyy-vosklitsatelnyy-znak-chto-i-komu-govorit-putin-ili-akkumulyatsiya-bezopasnosti-v-moskve-1063053475.html

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интервью, россия, украина, стамбул, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, евросоюз, переговоры, сво, перемирие, санкции, мид