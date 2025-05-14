https://ukraina.ru/20250514/zelenskiy-torguetsya-pered-vstrechey-v-stambule-es-perebiraet-pakety-glavnoe-na-1300-1063113741.html

Зеленский торгуется перед встречей в Стамбуле, ЕС перебирает пакеты. Главное на 13.00

Зеленский торгуется перед встречей в Стамбуле, ЕС перебирает пакеты. Главное на 13.00 - 14.05.2025 Украина.ру

Зеленский торгуется перед встречей в Стамбуле, ЕС перебирает пакеты. Главное на 13.00

Вокруг встречи в Стамбуле, анонсированной президентом РФ Владимиром Путиным на 15 мая, продолжается политическое "броуновское" движение. Послы Евросоюза утвердили 17-й пакет санкций против России. Российские вооруженные силы продвигаются на фронте. Украина вышла в полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2025".

2025-05-14T13:00

2025-05-14T13:00

2025-05-14T14:39

эксклюзив

новости

россия

стамбул

украина

владимир путин

владимир зеленский

сергей лавров

ес

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0e/1063115606_0:298:1073:901_1920x0_80_0_0_1a39c5db4f998dd4424020ee982f579c.jpg

Накануне встречи в СтамбулеГлавной в мировом информационном пространстве остается тема встречи в Стамбуле 15 мая, куда на днях президент РФ Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского. В среду главарь киевского режима в интервью французской газете Liberation ответил, чего ждет от встречи с российским лидером в Турции.Он уточнил, что Украина "не выдержит", если война продлится еще десять лет и добавил, что по его мнению, на переговорах в Стамбуле должны присутствовать посредники, поскольку "Киев и Москва не доверяют друг другу".Между тем, лидер РФ своего визита в Турцию пока не подтверждал. По информации СМИ, российскую делегацию возглавят глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий уточнил, что Москва объявит состав своей делегации на переговорах в Стамбуле вечером в среду, и добавил, что РФ может согласиться обсудить обмен пленными "всех на всех", однако некоторые пленные украинские военные будут исключением, так как должны предстать перед судом.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что состав делегации будет обнародован, как только будет получено соответствующее указание от главы государства."Я лишь могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в ночном заявлении 11 мая, все сохраняет свою актуальность. Действительно, российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая в четверг, то есть завтра", - подчеркнул Песков.Слухи о том, что Путин может не приехать в Стамбул, а российская сторона будет представлена, например, Лавровым, не понравились Киеву, и накануне Зеленский попросил президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву уговорить главу РФ лично приехать на переговоры.В среду французское агентство AFP сообщило, что располагает информацией о намерении бразильского лидера прилететь в Москву, чтобы обсудить с российским коллегой просьбу украинской стороны."Я попытаюсь поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать: "Эй, товарищ Путин, поезжайте в Стамбул и ведите переговоры", — заявил бразильский президент.Интересно, что буквально накануне Зеленский сказал, что "даже не представляет" себе встречи с Путиным и обвинил российского лидера в том, что тот якобы "боится прямых переговоров" с ним. При этом главарь киевского режима добавил, что сам "готов на все", даже лететь за Путиным в другой турецкий город.Однако все эти разобщенные высказывания выстраиваются в логическую цепочку, если принять за факт, что Европа стремится сорвать переговоры России и Украины, используя Зеленского как марионетку. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Александр Каргин."Я думаю, Зеленский прекрасно понимает: маловероятно, что Путин поедет с ним встречаться в четверг в Стамбул. Это просто попытка главы киевского режима заявить какое-то условие, которое сделает начало переговорного процесса невозможным. Ведь всем известно, что любые переговоры начинаются со встреч специализированных групп. Кроме того, Зеленский нелегитимен. В качестве кого он будет участвовать в этих переговорах, если не является президентом Украины?" - отметил он в интервью О встрече в Стамбуле: Зеленский уничтожает начало переговорного процесса.Профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов в беседе с журналистами издания Украина.ру добавил, что поведение Зеленского - манипуляция, которая преследует две цели."Первая - военная. ВСУ отступают и время играет против них. Чем дольше длится конфликт, тем больше территорий Украина потеряет. Поэтому Зеленскому необходимо остановить продвижение российских войск, если не военным, то дипломатическим путем”, - отметил Иванов, уточнив, что вторая цель главаря киевского режима - показать, что именно он, а не Путин хочет мира.Новый "пакет с пакетами" от ЕвропыЕвросоюз в среду подтвердил мнение экспертов, о том, что делает всё возможное, чтобы сорвать диалог России и Украины. Французское информационное агентство AFP сообщило со ссылкой на дипломатов, что послы стран ЕС 14 мая согласовали 17-й пакет санкций против Москвы.Ранее сообщалось, что Евросоюз намеревался ввести этот пакет санкций к концу июня, однако в понедельник, как раз после того, как Путин пригласил Зеленского в Стамбул, постоянные представители стран Евросоюза решили поторопиться и начали согласование новой партии ограничительных мер. Их планируют утвердить на заседании глав МИД 20 мая.По данным американского издания Bloomberg, в новый пакет войдут санкции против 60-ти российских юридических и физических лиц, порядка 200 танкеров и ряда компаний из третьих стран, работающих с РФ. Отмечается, что запрет коснется в том числе экспорта химикатов, используемых для производства оружия и заморозки активов высокопоставленных российских чиновников.Примечательно, что Венгрия и Словакия, которые обычно выступают против антироссийских санкций, не стали блокировать 17-ый пакет ЕС "ввиду его относительной слабости".Фронтовая сводкаУкраинский аналитический ресурс Deep State в среду сообщил, что российские войска продвинулись к востоку от Мирнограда под Константиновкой и зачистили часть села Малиновка. Украинский военный с позывным "Мучной" уточнил, что ВСУ уже потеряли этот населенный пункт целиком.Также украинские паблики сообщают, что ВС РФ контролируют большую часть села Богатырь, которое находится в районе трассы Донецк - Запорожье. Накануне "Мучной" заострил внимание на том, что в случае потери Богатыря, усилится давление на Отрадное и возобновится движение на запад, выше нижнего течения реки Волчья в сторону сел Ялта и Запорожье."Задача состоит в том, чтобы охватить южный фланг для удобного движения в сторону Днепропетровской области", - отметил украинский военный.Российский военкор Евгений Лисицын уточнил, что ВСУ не оставляют попыток прорваться в Курском приграничье, и несмотря на потери, стараются расширить плацдарм, что, предположил журналист, символизирует о подготовке противника к новой волне наступления.Военкор добавил, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают работу по зачистке Волчанска, выбиты пять опорников ВСУ. На Херсонском направлении украинские военные пытаются проводить высадки, но "наши расчеты БПЛА и артиллерия жестко пресекают любые попытки, противник под постоянным давлением - дышать спокойно не дают". Тем временем в Сумской области, уточнил Лисицын, российские военные штурмуют Беловоды.Параллельно военкор Евгений Поддубный сообщил в своем телеграм-канале, что российские войска минувшей ночью атаковали логистические узлы ВСУ в Харьковской, Сумской, Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины. В том числе взрывы прогремели в районе контейнерного терминала порта, где целью стал военный груз.Также Поддубный сообщил о переходе под контроль российских войск села Малиновка в Красноармейском (Покровском) районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Однако Минобороны РФ пока не подтвердило эту информацию."Евровидение"Тем временем в Швейцарии продолжается "Евровидение-2025". Накануне состоялся первый полуфинал конкурса. В этом году изменился формат объявления финалистов: теперь их не просто называют в случайном порядке, а на экране одновременно показывают трех потенциальных финалистов, из которых в следующий тур проходит один.Также в финал прошли Tommy Cash из Эстонии, Claude из Нидерландов, норвежский исполнитель Кайл Алессандро, VAEB из Исландии, польская певица Юстина Стечковская, Габри Понте из Сан-Марино и португальская группа Napa.Другие темы дня - в материале Воинственный Макрон, провалы ВСУ, надежды на переговоры. Главное на Украине на утро 14 мая.

https://ukraina.ru/20250514/smi-prezident-brazilii-letit-v-moskvu-ugovarivat-putina-na-vstrechu-s-zelenskim-1063111935.html

https://ukraina.ru/20250513/uspet-za-sutki-es-dostal-iz-rukava-malayziyskiy-tuz-ili-kak-mukhlevat-s-chuzhoy-kolodoy-1063084440.html

https://ukraina.ru/20250513/pryamaya-doroga-k-provalu-v-minfine-rasskazali-chem-rossiya-otvetit-na-sokrushitelnye-sanktsii-1063082680.html

россия

стамбул

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Марина Полякова

Марина Полякова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

эксклюзив, новости, россия, стамбул, украина, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, ес, вооруженные силы украины, мид