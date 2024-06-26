"Боятся недруги России": директор "Артека" прокомментировал введённые санкции - 26.06.2024 Украина.ру
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"Боятся недруги России": директор "Артека" прокомментировал введённые санкции
"Боятся недруги России": директор "Артека" прокомментировал введённые санкции - 26.06.2024 Украина.ру
"Боятся недруги России": директор "Артека" прокомментировал введённые санкции
Запад боится единства российского народа, поэтому ввел санкции в отношении международного лагеря . Об этом директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко заявил 26 июня журналистам РИА Новости
2024-06-26T16:44
2024-06-26T16:44
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антироссийские санкции
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Директор отметил, что включение лагеря в санкционный список говорит только о высокой оценке нашей работы на международном уровне.Федоренко напомнил, что ранее в отношении лагеря уже вводили санкции Великобритания и США. Теперь к ним присоединился и Европейский союз.Директор лагеря отметил, что в "Артек" приезжают дети со всей России. Там они активно включаются в события, направленные на сохранение исторической памяти и воспитание гордости за свою страну.По его словам, воспитанники лагеря пишут письма военнослужащим в зону проведения СВО. И изготавливают для них сувениры своими руками. Дети привозят книги для ребят Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. "Каждый из нас точно знает: мы едины, а значит – непобедимы", - добавил Федоренко.Страны Евросоюза 24 июня утвердили 14-й пакет антироссийских санкций на заседании в Люксембурге. С начала специальной военной операции Евросоюз уже вёл в отношении России 13 санкционных пакетов.Новый пакет санкций включает как физических, так и юридических лиц РФ.Подробнее о новом санкционном пакете Евросоюза в материале "Артек", SHAMAN и Охлобыстин: стало известно, кого коснутся новые санкции ЕС на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, артек, ес, великобритания, санкции, антироссийские санкции, евросоюз, лагерь
Новости, Россия, Запад, Артек, ЕС, Великобритания, санкции, антироссийские санкции, Евросоюз, лагерь

"Боятся недруги России": директор "Артека" прокомментировал введённые санкции

16:44 26.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФестиваль науки в "Артеке"
Фестиваль науки в Артеке - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Запад боится единства российского народа, поэтому ввел санкции в отношении международного лагеря . Об этом директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко заявил 26 июня журналистам РИА Новости
Директор отметил, что включение лагеря в санкционный список говорит только о высокой оценке нашей работы на международном уровне.
Федоренко напомнил, что ранее в отношении лагеря уже вводили санкции Великобритания и США. Теперь к ним присоединился и Европейский союз.
"Как же боятся наши недруги России, демонстрирующей единство и сплоченность всего народа - взрослых и детей. Боятся любви к русской культуре и Отечеству, которые зарождаются в юном поколении россиян с самого детства. Все попытки европейских чиновников разобщить наш народ обречены на провал", - сказал Федоренко.
Директор лагеря отметил, что в "Артек" приезжают дети со всей России. Там они активно включаются в события, направленные на сохранение исторической памяти и воспитание гордости за свою страну.
По его словам, воспитанники лагеря пишут письма военнослужащим в зону проведения СВО. И изготавливают для них сувениры своими руками. Дети привозят книги для ребят Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
"Каждый из нас точно знает: мы едины, а значит – непобедимы", - добавил Федоренко.
Страны Евросоюза 24 июня утвердили 14-й пакет антироссийских санкций на заседании в Люксембурге. С начала специальной военной операции Евросоюз уже вёл в отношении России 13 санкционных пакетов.
Новый пакет санкций включает как физических, так и юридических лиц РФ.
Подробнее о новом санкционном пакете Евросоюза в материале "Артек", SHAMAN и Охлобыстин: стало известно, кого коснутся новые санкции ЕС на сайте Украина.ру.
 
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