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"Боятся недруги России": директор "Артека" прокомментировал введённые санкции

"Боятся недруги России": директор "Артека" прокомментировал введённые санкции - 26.06.2024 Украина.ру

"Боятся недруги России": директор "Артека" прокомментировал введённые санкции

Запад боится единства российского народа, поэтому ввел санкции в отношении международного лагеря . Об этом директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко заявил 26 июня журналистам РИА Новости

2024-06-26T16:44

2024-06-26T16:44

2024-06-26T16:44

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Директор отметил, что включение лагеря в санкционный список говорит только о высокой оценке нашей работы на международном уровне.Федоренко напомнил, что ранее в отношении лагеря уже вводили санкции Великобритания и США. Теперь к ним присоединился и Европейский союз.Директор лагеря отметил, что в "Артек" приезжают дети со всей России. Там они активно включаются в события, направленные на сохранение исторической памяти и воспитание гордости за свою страну.По его словам, воспитанники лагеря пишут письма военнослужащим в зону проведения СВО. И изготавливают для них сувениры своими руками. Дети привозят книги для ребят Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. "Каждый из нас точно знает: мы едины, а значит – непобедимы", - добавил Федоренко.Страны Евросоюза 24 июня утвердили 14-й пакет антироссийских санкций на заседании в Люксембурге. С начала специальной военной операции Евросоюз уже вёл в отношении России 13 санкционных пакетов.Новый пакет санкций включает как физических, так и юридических лиц РФ.Подробнее о новом санкционном пакете Евросоюза в материале "Артек", SHAMAN и Охлобыстин: стало известно, кого коснутся новые санкции ЕС на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, артек, ес, великобритания, санкции, антироссийские санкции, евросоюз, лагерь