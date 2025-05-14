Трамп ответил, при каком условии он прилетит в Стамбул на переговоры России и Украины - 14.05.2025 Украина.ру
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Трамп ответил, при каком условии он прилетит в Стамбул на переговоры России и Украины
Трамп ответил, при каком условии он прилетит в Стамбул на переговоры России и Украины - 14.05.2025 Украина.ру
Трамп ответил, при каком условии он прилетит в Стамбул на переговоры России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным в Турции, но добавил, что четверг у него уже расписан другими планами. Об этом стало известно 14 мая
2025-05-14T15:28
2025-05-14T15:28
новости
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Западные СМИ опубликовали диалог американского лидера с журналистами. Корреспондент задал Трампу вопрос о возможности его встречи с Путиным завтра, 15 мая, в Стамбуле. Трамп также отметил, что сделал бы это "ради спасения многих жизней". По словам американского президента, Россия "что-то планирует", однако неясно, входит ли в эти планы визит Путина в Турцию. Кроме того, Трамп подчеркнул, что в Стамбул прибудет госсекретарь США Марко Рубио, а он "работает очень эффективно".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что завтра, 15 мая, у Путина запланированы "рабочие встречи". Однако он не уточнил, пройдут эти встречи в России или за границей. В минувшее воскресенье, 11 мая, Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.В ответ на это Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы Москвой неприемлемыми. Он хотел, чтобы Россия с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров.Позже Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции.Владимир Зеленский также неоднократно подчеркивал, что ждет российского президента в Стамбуле. Сегодня, накануне переговоров, 14 мая, стало известно, ради чего. "Украина не выдержит": Зеленский раскрыл, чего он ждет от встречи с Путиным.
https://ukraina.ru/20250514/smi-prezident-brazilii-letit-v-moskvu-ugovarivat-putina-na-vstrechu-s-zelenskim-1063111935.html
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Новости
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новости, стамбул, россия, турция, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша
Новости, Стамбул, Россия, Турция, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, США

Трамп ответил, при каком условии он прилетит в Стамбул на переговоры России и Украины

15:28 14.05.2025
 
© AP / Paul Sancya
- РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP / Paul Sancya
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным в Турции, но добавил, что четверг у него уже расписан другими планами. Об этом стало известно 14 мая
Западные СМИ опубликовали диалог американского лидера с журналистами. Корреспондент задал Трампу вопрос о возможности его встречи с Путиным завтра, 15 мая, в Стамбуле.
"Я не знаю, приедет ли [Путин]. Знаю, что он хотел бы, чтобы я там был. И такая возможность есть. Если это поможет закончить конфликт — я бы об этом подумал. Но на завтра у нас все расписано, понимаете? У нас все запланировано", — заявил глава Белого дома.
Трамп также отметил, что сделал бы это "ради спасения многих жизней". По словам американского президента, Россия "что-то планирует", однако неясно, входит ли в эти планы визит Путина в Турцию. Кроме того, Трамп подчеркнул, что в Стамбул прибудет госсекретарь США Марко Рубио, а он "работает очень эффективно".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что завтра, 15 мая, у Путина запланированы "рабочие встречи". Однако он не уточнил, пройдут эти встречи в России или за границей.
В минувшее воскресенье, 11 мая, Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
В ответ на это Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы Москвой неприемлемыми. Он хотел, чтобы Россия с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров.
Позже Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции.
Президент Бразилии Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
11:15
СМИ: президент Бразилии летит в Москву уговаривать Путина на встречу с ЗеленскимПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен прилететь в Москву, чтобы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным просьбы главы киевского режима Владимира Зеленского о возможных переговорах и составах делегаций сторон в Стамбуле. Об этом 14 мая написало французское агентство AFP
Владимир Зеленский также неоднократно подчеркивал, что ждет российского президента в Стамбуле. Сегодня, накануне переговоров, 14 мая, стало известно, ради чего. "Украина не выдержит": Зеленский раскрыл, чего он ждет от встречи с Путиным.
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