https://ukraina.ru/20250514/tramp-otvetil-pri-kakom-uslovii-on-priletit-v-stambul-na-peregovory-rossii-i-ukrainy-1063121161.html

Трамп ответил, при каком условии он прилетит в Стамбул на переговоры России и Украины

Трамп ответил, при каком условии он прилетит в Стамбул на переговоры России и Украины - 14.05.2025 Украина.ру

Трамп ответил, при каком условии он прилетит в Стамбул на переговоры России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным в Турции, но добавил, что четверг у него уже расписан другими планами. Об этом стало известно 14 мая

2025-05-14T15:28

2025-05-14T15:28

2025-05-14T15:28

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Западные СМИ опубликовали диалог американского лидера с журналистами. Корреспондент задал Трампу вопрос о возможности его встречи с Путиным завтра, 15 мая, в Стамбуле. Трамп также отметил, что сделал бы это "ради спасения многих жизней". По словам американского президента, Россия "что-то планирует", однако неясно, входит ли в эти планы визит Путина в Турцию. Кроме того, Трамп подчеркнул, что в Стамбул прибудет госсекретарь США Марко Рубио, а он "работает очень эффективно".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что завтра, 15 мая, у Путина запланированы "рабочие встречи". Однако он не уточнил, пройдут эти встречи в России или за границей. В минувшее воскресенье, 11 мая, Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.В ответ на это Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы Москвой неприемлемыми. Он хотел, чтобы Россия с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров.Позже Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции.Владимир Зеленский также неоднократно подчеркивал, что ждет российского президента в Стамбуле. Сегодня, накануне переговоров, 14 мая, стало известно, ради чего. "Украина не выдержит": Зеленский раскрыл, чего он ждет от встречи с Путиным.

https://ukraina.ru/20250514/smi-prezident-brazilii-letit-v-moskvu-ugovarivat-putina-na-vstrechu-s-zelenskim-1063111935.html

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новости, стамбул, россия, турция, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша