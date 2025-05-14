Нюрнбергский процесс: плод компромисса

Изначально никакого процесса над нацистским руководством не предполагалось. И общественное мнение, и сами лидеры антигитлеровской коалиции понимали, что они столкнулись с Абсолютным Злом. Они понимали, что идёт тотальная война и просто добиться капитуляции нельзя. Но что делать, не знал никто.

Превалировало мнение, что нацистских руководителей следует просто тихо замочить в сортире. Можно — при попытке к бегству. А если уж проводить процесс, то скорее политический, чем юридический.

Кому принадлежала изначальная идея проведения показательного публичного суда, неизвестно, но можно предположить, что это был кто-то в СССР. Вероятно, из числа организаторов публичных процессов против «врагов народа». Во всяком случае настаивал на проведении процесса Иосиф Сталин. Официально требование создания Международного военного трибунала было предложено советской стороной в октябре 1942 года.

Принципиальное решение о наказании нацистских военных преступников «совместным решением правительств союзников» было принято 1 ноября 1943 года на Московском совещании министров иностранных дел СССР, США и Великобритании.