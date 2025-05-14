Нюрнбергский процесс: плод компромисса - 14.05.2025 Украина.ру
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Нюрнбергский процесс: плод компромисса
Нюрнбергский процесс: плод компромисса - 14.05.2025 Украина.ру
Нюрнбергский процесс: плод компромисса
Словосочетание "Нюрнбергский процесс" приобрело огромное символическое значение. Начавшийся 20 ноября 1945 года, судебный процесс был первым, на котором были осуждены организаторы войны. Символизм, однако, остался неоднозначным
2025-05-14T08:22
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история, ссср, история ссср, великая отечественная война, 1945, 80 лет победы
История, СССР, фашизм, нацизм, Вторая мировая война, История, история СССР, Великая Отечественная война, 1945, 80 лет Победы

Нюрнбергский процесс: плод компромисса

08:22 14.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанк Нюрнбергский процесс
 Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Словосочетание "Нюрнбергский процесс" приобрело огромное символическое значение. Начавшийся 20 ноября 1945 года, судебный процесс был первым, на котором были осуждены организаторы войны. Символизм, однако, остался неоднозначным

В рамках газетной статьи осветить все аспекты этого масштабнейшего международного процесса, естественно, нереально. Остановимся только на нескольких важных моментах.

 

Подготовка

Изначально никакого процесса над нацистским руководством не предполагалось. И общественное мнение, и сами лидеры антигитлеровской коалиции понимали, что они столкнулись с Абсолютным Злом. Они понимали, что идёт тотальная война и просто добиться капитуляции нельзя. Но что делать, не знал никто.

Превалировало мнение, что нацистских руководителей следует просто тихо замочить в сортире. Можно — при попытке к бегству. А если уж проводить процесс, то скорее политический, чем юридический.

Кому принадлежала изначальная идея проведения показательного публичного суда, неизвестно, но можно предположить, что это был кто-то в СССР. Вероятно, из числа организаторов публичных процессов против «врагов народа». Во всяком случае настаивал на проведении процесса Иосиф Сталин. Официально требование создания Международного военного трибунала было предложено советской стороной в октябре 1942 года.

Принципиальное решение о наказании нацистских военных преступников «совместным решением правительств союзников» было принято 1 ноября 1943 года на Московском совещании министров иностранных дел СССР, США и Великобритании.

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Когда началась Вторая мировая война?Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года и закончилась на следующий день – 2 сентября (только уже 1945 года). Это можно прочитать в любой энциклопедии. Но если конец войны определён капитуляцией Японии, то с началом не всё так однозначно.

Окончательное же решение о создании трибунала и его уставе было выработано на Лондонской конференции (к основным участникам добавилась Франция) в августе 1945 года.

Нюрнберг был избран местом проведения процесса не случайно — он был своеобразной столицей НСДАП, где проводились съезды партии в 1927 и 1929 годах, а в 1933-39 годах — ежегодные съезды, включая масштабнейший «Имперский партийный съезд свободы» 1935 года.

 

Кого судили на процессе?

На процессе не судили Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера и Йозефа Геббельса — по причине их смерти (заметим, что организаторов судилища над «организаторами Голодомора» при Ющенко это не остановило — правда, и дело по существу не рассматривалось).

Под суд попали 22 человека. 12 из них были осуждены на смертную казнь.

Самым высокопоставленным из осуждённых нацистских руководителей был председатель Рейхстага и рейхсминистр авиации Герман Геринг. Он покончил жизнь самоубийством накануне казни.

Среди казнённых — рейхсминистр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп. Интересно, что его сын Рудольф — танкист, гауптштурмфюрер СС (звание, идентичное армейскому капитану), участник сражения под Прохоровкой — никогда не преследовался, а в 2015 году даже посетил Москву (презентовал книгу о своём отце с показательным названием «Никогда против России!»).

Важным моментом было то, что среди осуждённых на смерть был главный редактор газеты «Штурмовик» Юлиус Штрейхер. Это единственный из обвиняемых, осуждённый исключительно за пропаганду.

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Из других осуждённых интересен Рудольф Гесс — заместитель Гитлера по НСДАП. В мае 1941 года он перелетел в Великобританию с миссией, которая до сих пор является объектом дискуссий среди историков (кажется, он пытался о чём-то договориться с оппозиционной к Уинстону Черчиллю частью британской элиты). Он был единственным, кто отбыл пожизненное заключение (гросс-адмирал Эрих Редер был освобождён в 1955-м, а экс-президент Рейсхбанка Вальтер Функ — в 1957 году). Покончил жизнь самоубийством при очень невнятных обстоятельствах аж в 1987 году в возрасте 93 лет, так и не раскаявшись. Гесс стал иконой неонацистов, в том числе и украинских — его имя и сейчас звучит в кричалках динамовских «ультрас».

Трое обвиняемых были в конечном итоге оправданы:

— руководитель отдела радио в Министерстве народного просвещения и пропаганды Ганс Фриче (признал, что «организовал широкую кампанию антисоветской пропаганды, пытаясь убедить общественность в том, что в этой войне повинна не Германия, а Советский Союз», в то время как «никаких оснований к тому, чтобы обвинять СССР в подготовке военного нападения на Германию, у нас не было», но не призывал к преступлениям против человечности, не участвовал в военных преступлениях и заговорах с целью захвата власти);

— бывший канцлер, вице-канцлер в правительстве Гитлера и посол в Турции Франц фон Папен

— бывший до 1942 года министром без портфеля Ялмар Шахт.

© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанкНюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года.
Развод караула перед зданием суда.
1 из 10
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года.
Развод караула перед зданием суда.
© РИА Новости . Евгений Халдей
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© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанкНюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года.
На скамье подсудимых.
2 из 10
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года.
На скамье подсудимых.
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанкНюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года.
Выступает главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко.
3 из 10
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года.
Выступает главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко.
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанкНюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года.
Заседание Международного военного трибунала.
4 из 10
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года.
Заседание Международного военного трибунала.
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Виктор Кинеловский / Перейти в фотобанкПодсудимый Гесс зачитывает трибуналу свое заявление о том, что он больше не будет симулировать невменяемость, как он делал это ранее. Нюрнбергский процесс.
5 из 10
Подсудимый Гесс зачитывает трибуналу свое заявление о том, что он больше не будет симулировать невменяемость, как он делал это ранее. Нюрнбергский процесс.
© РИА Новости . Виктор Кинеловский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанкНюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года.
В зале суда.
 Нюрнбергский процесс
6 из 10
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года.
В зале суда.
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Виктор Кинеловский / Перейти в фотобанкДраматург, писатель, журналист Всеволод Вишневский и художники коллектива Кукрыниксы Порфирий Крылов и Михаил Куприянов (справа налево) сидят в зале суда на заседании Нюрнбергского процесса.
7 из 10
Драматург, писатель, журналист Всеволод Вишневский и художники коллектива Кукрыниксы Порфирий Крылов и Михаил Куприянов (справа налево) сидят в зале суда на заседании Нюрнбергского процесса.
© РИА Новости . Виктор Кинеловский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Виктор Кинеловский / Перейти в фотобанкОдно из заседаний Международного военного трибунала. Нюрнбергский процесс (с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года). 1945 год.
8 из 10
Одно из заседаний Международного военного трибунала. Нюрнбергский процесс (с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года). 1945 год.
© РИА Новости . Виктор Кинеловский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Виктор Кинеловский / Перейти в фотобанкПолковник Роберт Стори (США) выступает с обвинением на вечернем заседании Нюрнбергского процесса.
9 из 10
Полковник Роберт Стори (США) выступает с обвинением на вечернем заседании Нюрнбергского процесса.
© РИА Новости . Виктор Кинеловский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанкНюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.
10 из 10
Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
1 из 10
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года.
Развод караула перед зданием суда.
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
2 из 10
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года.
На скамье подсудимых.
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
3 из 10
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года.
Выступает главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко.
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
4 из 10
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года.
Заседание Международного военного трибунала.
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
5 из 10
Подсудимый Гесс зачитывает трибуналу свое заявление о том, что он больше не будет симулировать невменяемость, как он делал это ранее. Нюрнбергский процесс.
© РИА Новости . Виктор Кинеловский
Перейти в фотобанк
6 из 10
Нюрнбергский процесс. 20 ноября 1945 года — 1 октября 1946 года.
В зале суда.
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
7 из 10
Драматург, писатель, журналист Всеволод Вишневский и художники коллектива Кукрыниксы Порфирий Крылов и Михаил Куприянов (справа налево) сидят в зале суда на заседании Нюрнбергского процесса.
© РИА Новости . Виктор Кинеловский
Перейти в фотобанк
8 из 10
Одно из заседаний Международного военного трибунала. Нюрнбергский процесс (с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года). 1945 год.
© РИА Новости . Виктор Кинеловский
Перейти в фотобанк
9 из 10
Полковник Роберт Стори (США) выступает с обвинением на вечернем заседании Нюрнбергского процесса.
© РИА Новости . Виктор Кинеловский
Перейти в фотобанк
10 из 10
Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.
© РИА Новости . Евгений Халдей
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Поражения советской стороны

СССР не удалось добиться всех своих целей в судебном процессе.

Во-первых, советский судья Иона Никитченко по итогам процесса был вынужден выступить с особым мнением, в котором возражал против оправдания Фриче, Папена и Шахта, непризнания германского кабинета министров, Генштаба и ОКВ преступными организациями, а также пожизненного заключения (а не смертной казни) для Рудольфа Гесса.

Во-вторых, хотя во время подготовки процесса был согласован список вопросов, рассмотрение которых было нежелательно для советской стороны, в ходе процесса был поднят вопрос о секретном протоколе к советско-германскому договору о ненападении, выставлявший СССР не в лучшем свете. Впервые текст протокола был опубликован именно во время суда.

Съезд народных депутатов СССР осудил подписание этого договора в 1989 году. Советский вариант текста был опубликован только в 2019 году (есть историки, которые отрицают подлинность этого документа).

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Кстати, интересно, что Великобритания и Франция официально «Мюнхенский сговор» не осудили, хотя он был раньше «пакта Молотова-Риббентропа» и сыграл большую роль в начале европейской войны (СССР вообще последним из соседей Германии подписал с ней договор о ненападении).

В-третьих, советская сторона предъявила обвинения Германии в уничтожении польских офицеров, взятых в плен Красной армией в 1939 году. Несмотря на предварительное соглашение, в соответствии с которым официальные обращения пострадавшей стороны принимаются трибуналом, по этому эпизоду шло соревновательное рассмотрение и аргументы советской стороны были отвергнуты.

В 1990 году СССР признал вину за Катынский расстрел, а в 1992 и 2010 годах были опубликованы документы, подтверждавшие организацию расстрелов НКВД в 1940 году. Ряд историков считает, что документы сфальсифицированы.

Совершенно отдельный момент — сообщение американских СМИ о том, что советский обвинитель Родион Руденко застрелил Геринга прямо в зале суда. Судя по всему, это была журналистская ошибка (некритическое восприятие фразы типа «Геринг был убит аргументами…»), но, что удивительно, легенда эта гуляет по сей день.

 

Нюрнберг и Украина

Решения Нюрнбергского трибунала, безусловно, имели некоторое отношение к Украине, хотя ни один человек, имеющий прямое отношение к Украине, на процессе не фигурировал.

В частности, решением международного трибунала была признана преступной организацией СС, без её разделения на собственно СС и «ваффен СС» (полевые войска СС). Т.о., под однозначный запрет попала дивизия «Галичина».

Понятно, что националисты с этим не согласны, но приходится каким-то образом маскироваться. Наиболее популярный вариант — «расшифровка» СС как «сечевые стрельцы» (какая сечь была в Карпатах?), а не как «schutzstaffeln» (буквально — «отряды охраны»).

А вот относительно ОУН и УПА никаких решений на Нюрнбергском процессе не принималось.

 

Резюме

Нюрнбергский процесс был первым судом над организаторами агрессивной войны и массового уничтожения гражданских лиц. В то же время последствия его были неоднозначными.

Во-первых, это был суд победителей над побеждёнными.

При всей справедливости обвинений остался привкус именно юридического утверждения итогов войны. Притом что противники Германии вовсе не были белыми и пушистыми и не только подталкивали её к войне, но даже и снабжали на разных этапах стратегическими товарами. Например, невступление Испании в войну на стороне III Рейха было связано в том числе с тем, что американские монополии использовали её как нейтрального посредника для продажи Германии венесуэльской нефти.

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В этом отношении Нюрнбергский трибунал мало чем отличается от созданного по его образу и подобию трибунала по бывшей Югославии, целью которого было осуждение сербов.

С другой стороны, политика — искусство возможного.

Во-вторых, по итогам Нюрнбергского трибунала был осуждён нацизм и фашизм, но прав оказался в конечном итоге Вячеслав Молотов, который 31 октября 1939 года заявил, что «идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной». Увы, идеология нацизма жива.

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