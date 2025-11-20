https://ukraina.ru/20251120/1025717565.html

Плод компромисса. 80 лет назад начался Нюрнбергский процесс

Словосочетание "Нюрнбергский процесс" приобрело огромное символическое значение. Начавшийся 20 ноября 1945 года, судебный процесс был первым, на котором были осуждены организаторы войны. Символизм, однако, остался неоднозначным

В рамках газетной статьи осветить все аспекты этого масштабнейшего международного процесса, естественно, нереально. Остановимся только на нескольких важных моментах.ПодготовкаИзначально никакого процесса над нацистским руководством не предполагалось. И общественное мнение, и сами лидеры антигитлеровской коалиции понимали, что они столкнулись с Абсолютным Злом. Они понимали, что идёт тотальная война и просто добиться капитуляции нельзя. Но что делать, не знал никто.Превалировало мнение, что нацистских руководителей следует просто тихо замочить в сортире. Можно – при попытке к бегству. А если уж проводить процесс, то скорее политический, чем юридический.Кому принадлежала изначальная идея проведения показательного публичного суда, неизвестно, но можно предположить, что это был кто-то в СССР. Вероятно, из числа организаторов публичных процессов против "врагов народа". Во всяком случае настаивал на проведении процесса Иосиф Сталин. Официально требование создания Международного военного трибунала было предложено советской стороной в октябре 1942 года.Принципиальное решение о наказании нацистских военных преступников "совместным решением правительств союзников" было принято 1 ноября 1943 года на Московском совещании министров иностранных дел СССР, США и Великобритании.Окончательное же решение о создании трибунала и его уставе было выработано на Лондонской конференции (к основным участникам добавилась Франция) в августе 1945 года.Нюрнберг был избран местом проведения процесса не случайно — он был своеобразной столицей НСДАП, где проводились съезды партии в 1927 и 1929 годах, а в 1933-39 годах – ежегодные съезды, включая масштабнейший "Имперский партийный съезд свободы" 1935 года.Кого судили на процессе?На процессе не судили Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера и Йозефа Геббельса – по причине их смерти (заметим, что организаторов судилища над "организаторами Голодомора" при Ющенко это не остановило — правда, и дело по существу не рассматривалось).Под суд попали 22 человека. 12 из них были осуждены на смертную казнь.Самым высокопоставленным из осуждённых нацистских руководителей был председатель Рейхстага и рейхсминистр авиации Герман Геринг. Он покончил жизнь самоубийством накануне казни.Среди казнённых – рейхсминистр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп. Интересно, что его сын Рудольф – танкист, гауптштурмфюрер СС (звание, идентичное армейскому капитану), участник сражения под Прохоровкой – никогда не преследовался, а в 2015 году даже посетил Москву (презентовал книгу о своём отце с показательным названием "Никогда против России!")Важным моментом было то, что среди осуждённых на смерть был главный редактор газеты "Штурмовик" Юлиус Штрейхер. Это единственный из обвиняемых, осуждённый исключительно за пропаганду.Из других осуждённых интересен Рудольф Гесс – заместитель Гитлера по НСДАП. В мае 1941 года он перелетел в Великобританию с миссией, которая до сих пор является объектом дискуссий среди историков (кажется, он пытался о чём-то договориться с оппозиционной к Уинстону Черчиллю частью британской элиты). Он был единственным, кто отбыл пожизненное заключение (гросс-адмирал Эрих Редер был освобождён в 1955-м, а экс-президент Рейсхбанка Вальтер Функ – в 1957 году). Покончил жизнь самоубийством при очень невнятных обстоятельствах аж в 1987 году в возрасте 93 лет, так и не раскаявшись. Гесс стал иконой неонацистов, в том числе и украинских – его имя ещё недавно звучало в кричалках динамовских "ультрас".Трое обвиняемых были в конечном итоге оправданы:- руководитель отдела радио в Министерстве народного просвещения и пропаганды Ганс Фриче (признал, что "организовал широкую кампанию антисоветской пропаганды, пытаясь убедить общественность в том, что в этой войне повинна не Германия, а Советский Союз", в то время как "никаких оснований к тому, чтобы обвинять СССР в подготовке военного нападения на Германию, у нас не было", но не призывал к преступлениям против человечности, не участвовал в военных преступлениях и заговорах с целью захвата власти);- бывший канцлер, вице-канцлер в правительстве Гитлера и посол в Турции Франц фон Папен;- бывший до 1942 года министром без портфеля Ялмар Шахт.Неудачи советской стороныСССР не удалось добиться всех своих целей в судебном процессе.Во-первых, советский судья Иона Никитченко по итогам процесса был вынужден выступить с особым мнением, в котором возражал против оправдания Фриче, Папена и Шахта, непризнания германского кабинета министров, Генштаба и ОКВ преступными организациями, а также пожизненного заключения (а не смертной казни) для Рудольфа Гесса.Во-вторых, хотя во время подготовки процесса был согласован список вопросов, рассмотрение которых было нежелательно для советской стороны, в ходе процесса был поднят вопрос о секретном протоколе к советско-германскому договору о ненападении, выставлявший СССР не в лучшем свете. Впервые текст протокола был опубликован именно во время суда.Съезд народных депутатов СССР осудил подписание этого договора в 1989 году. Советский вариант текста был опубликован только в 2019 году (есть историки, которые отрицают подлинность этого документа).Кстати, интересно, что Великобритания и Франция официально "Мюнхенский сговор" не осудили, хотя он был раньше "пакта Молотова-Риббентропа" и сыграл большую роль в начале европейской войны (СССР вообще последним из соседей Германии подписал с ней договор о ненападении).В-третьих, советская сторона предъявила обвинения Германии в уничтожении польских офицеров, взятых в плен Красной армией в 1939 году. Несмотря на предварительное соглашение, в соответствии с которым официальные обращения пострадавшей стороны принимаются трибуналом, по этому эпизоду шло соревновательное рассмотрение и аргументы советской стороны были отвергнуты.В 1990 году СССР признал вину за Катынский расстрел, а в 1992 и 2010 годах были опубликованы документы, подтверждавшие организацию расстрелов НКВД в 1940 году. Ряд историков считает, что документы сфальсифицированы.Совершенно отдельный момент — сообщение американских СМИ о том, что советский обвинитель Родион Руденко застрелил Геринга прямо в зале суда. Судя по всему, это была журналистская ошибка (некритическое восприятие фразы типа "Геринг был убит аргументами…"), но, что удивительно, легенда эта гуляет по сей день.Нюрнберг и УкраинаРешения Нюрнбергского трибунала, безусловно, имели некоторое отношение к Украине, хотя ни один человек, имеющий прямое отношение к Украине, на процессе не фигурировал.В частности, решением международного трибунала была признана преступной организацией СС, без её разделения на собственно СС и "ваффен СС" (полевые войска СС). Т.о., под однозначный запрет попала дивизия "Галичина".Понятно, что националисты с этим не согласны, но приходится каким-то образом маскироваться. Наиболее популярный вариант – "расшифровка" СС как "сечевые стрельцы" (какая сечь была в Карпатах?), а не как "schutzstaffeln" (буквально – "отряды охраны").А вот относительно ОУН* и УПА* никаких решений на Нюрнбергском процессе не принималось.РезюмеНюрнбергский процесс был первым судом над организаторами агрессивной войны и массового уничтожения гражданских лиц. В то же время последствия его были неоднозначными.Во-первых, это был суд победителей над побеждёнными.При всей справедливости обвинений остался привкус именно юридического утверждения итогов войны. При том, что противники Германии вовсе не были белыми и пушистыми и не только подталкивали её к войне, но даже и снабжали на разных этапах стратегическими товарами. Например, невступление Испании в войну на стороне III Рейха было связано в том числе с тем, что американские монополии использовали её как нейтрального посредника для продажи Германии венесуэльской нефти.В этом отношении Нюрнбергский трибунал мало чем отличается от созданного по его образу и подобию трибунала по бывшей Югославии, целью которого было осуждение сербов.С другой стороны, политика – искусство возможного.Во-вторых, по итогам Нюрнбергского трибунала был осуждён нацизм и фашизм, но прав оказался в конечном итоге Вячеслав Молотов, который 31 октября 1939 года заявил, что "идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной". Увы, идеология нацизма жива.* Террористическая организация, запрещённая в России.

